Самарские следователи ищут 320 работников организации, которым работодатель задолжал более 18 миллионов рублей.
Речь идет об ООО «1245». На генерального директора завели уголовное дело за невыплату зарплат и нарушение налогового законодательства. Общая сумма ущерба составила 18 миллионов 478 тысяч рублей.
Работников организации просят обращаться в следственный отдел по Кировскому району города Самары по адресу: город Самара, проспект Кирова, 229 или по телефонам: 933-12-99, 933-06-77, 933-08-17.
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