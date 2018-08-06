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Материалы по теме:

Сельчанин угнал у пьяного друга машину во время рыбалки в Самарской области

Сельчанин угнал у пьяного друга машину во время рыбалки в Самарской области

Поход на рыбалку с приятелем обернулся неприятностями для жителя Сергиевского района. Мужчины отправились на пруд в селе Рудаевка. Во время посиделки они изрядно выпили и один из собутыльников уснул. Проснувшись, он не нашел на своем месте припаркованный ВАЗ-21102.

В преступлении потерпевший 

6 августа 2018, 02:27
В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ

В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ

В Самарской области сотрудники регионального УФСБ возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из местных фирм. Причем речь идет о краже денег у Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ).

По версии следствия, с 2014 по 
3 августа 2018, 01:48
Руководителя Фонда капремонта Самарской области отправили под стражу на 2 месяца

Руководителя Фонда капремонта Самарской области отправили под стражу на 2 месяца

В Самарском районном суде завершилось заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По решению судьи он проведет под стражей два месяца, сообщил корреспондент «ТЕРРЫ» с места событий.

Напомним, что сам 
2 августа 2018, 05:37
В Самаре сотрудника колонии поймали на взятке

В Самаре сотрудника колонии поймали на взятке

В Самаре возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» в отношении сотрудника ФКУ ИК-10 регионального УФСИН. По версии следствия, 26 июля на одной из баз отдыха в поселке Красная Глинка начальник отдела по воспитательный работе с осужденными колонии № 10 
2 августа 2018, 05:07
«Да отстань ты от меня!»: пьяный самарец выстрелил в голову «назойливой» супруге

«Да отстань ты от меня!»: пьяный самарец выстрелил в голову «назойливой» супруге

37-летний подозреваемый задержан, пистолет изъят.
14 июня 2018, 09:43
Один и без оружия: Житель Самары забыл в отеле пистолет

Один и без оружия: Житель Самары забыл в отеле пистолет

В гостинице на улице Тухачевского в Самаре при уборке номера горничная обнаружила подозрительную сумку. Администрация отеля сообщила об инциденте в полицию. 

На место происшествия прибыла инженерно-техническая группа ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, которая проверила сумку на наличие взрывных 

24 мая 2017, 01:43
Самарец устроил стрельбу возле ТЦ «Аврора»: есть пострадавшие

Самарец устроил стрельбу возле ТЦ «Аврора»: есть пострадавшие

Сегодня утром, 15 октября, возле самарского ТЦ «Аврора» из травматического оружия был ранен человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Как установили сотрудники полиции, между тремя молодыми людьми - 29, 27 и 24 лет - на фоне личной неприязни 

15 октября 2016, 07:00
В Тольятти любовная пара грабила прохожих с «травматом»

В Тольятти любовная пара грабила прохожих с «травматом»

Полиция Тольятти задержала молодую пару, которую подозревают в разбое. 22-летний парень и 20-летняя девушка грабили людей на улице, угрожая травматическим пистолетом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительным данным полицейских, от рук тольяттинских Бонни и Клайда пострадали как 
2 июля 2016, 10:02
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