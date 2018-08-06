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Сельчанин угнал у пьяного друга машину во время рыбалки в Самарской области
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6 августа 2018, 02:27
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В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ
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3 августа 2018, 01:48
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Руководителя Фонда капремонта Самарской области отправили под стражу на 2 месяца
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2 августа 2018, 05:37
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В Самаре сотрудника колонии поймали на взятке
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2 августа 2018, 05:07
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«Да отстань ты от меня!»: пьяный самарец выстрелил в голову «назойливой» супруге
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14 июня 2018, 09:43
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Один и без оружия: Житель Самары забыл в отеле пистолет
В гостинице на улице Тухачевского в Самаре при уборке номера горничная обнаружила подозрительную сумку. Администрация отеля сообщила об инциденте в полицию.
На место происшествия прибыла инженерно-техническая группа ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, которая проверила сумку на наличие взрывных …
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24 мая 2017, 01:43
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Самарец устроил стрельбу возле ТЦ «Аврора»: есть пострадавшие
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15 октября 2016, 07:00
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В Тольятти любовная пара грабила прохожих с «травматом»
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2 июля 2016, 10:02