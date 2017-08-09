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Бункер S

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13-летний подросток разрисовал из баллончика машину соседу и не смог убежать

13-летний подросток разрисовал из баллончика машину соседу и не смог убежать

В Отрадном сотрудники Росгвардии поймали хулигана, который испортил машину местного жителя. Вандал оказался несовершеннолетним.

По данным ведомства, на подростка обратили внимание, потому что в ночное время он находился на улице без сопровождения взрослых. Выяснилось, что ему 13 лет. На руках мальчика 

20 июля 2017, 02:42
Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка

Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка

17-летнего самарца, пропавшего после школьного выпускного, нашли мертвым в Казани.
29 июня 2017, 11:33
Пропавший на улице Мяги самарский подросток найден мертвым

Пропавший на улице Мяги самарский подросток найден мертвым

17-летний юноша, который пропал в понедельник, найден мертвым. Информация об этом опубликована администрацией самарского поискового отряда добровольцев «Лиза Алерт».

Как уже сообщала «ТЕРРА», в понедельник, 26 июня, подросток ушел из дома на улице Мяги и не вернулся. Близкие пропавшего 
29 июня 2017, 09:33
В Самаре на улице Мяги исчез подросток

В Самаре на улице Мяги исчез подросток

Самарским полицейским поступило сообщение об исчезновении подростка. 17-летний парень ушел из дома на улице Мяги в понедельник, 26 июня. С тех пор близкие его не видели. Сейчас несовершеннолетнего ищут. Полицейские опрашивают знакомых пропавшего.

«Есть основания полагать, что несовершеннолетний намерен 
27 июня 2017, 11:36
Найдены две девочки-сестры, пропавшие в Самарской области

Найдены две девочки-сестры, пропавшие в Самарской области

Две сестры 14 и 15 лет, пропавшие 30 мая в Большеглушицском районе Самарской области, найдены. Они живы, сообщили добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Где девочки пропадали все это время, не сообщается.
Напомним, сестры проживают в поселке Южный. Во вторник 
2 июня 2017, 10:48
В Тольятти пропала 15-летняя девушка с белым планшетом

В Тольятти пропала 15-летняя девушка с белым планшетом

Полиция сообщила о розыске несовершеннолетней жительницы Тольятти. Девушке еще нет и 16 лет. Она ушла из дома в пятницу, 17 февраля.
Рост девушки 175 сантиметров, лицо европейского типа. Волосы темного цвета, кудрявые, длинные, глаза карие. На пропавшей была черная одежда. 
20 февраля 2017, 06:24
Полиция ищет пропавшего студента из Самары

Полиция ищет пропавшего студента из Самары

Самарская полиция продолжает поиск пропавшего 19-летнего студента. Молодой человек учился в одном из вузов Самары. В правоохранительные органы обратилась его мать. Установлено, что некоторое время он находился в Новокуйбышевске. 17 января парень поселился в местной гостинице, переночевал там. Куда он 

8 февраля 2017, 10:25
«Яндекс» изучил запросы самарцев по словарю Даля

«Яндекс» изучил запросы самарцев по словарю Даля

Компания «Яндекс» определила самые характерные для Самарской области слова из словаря Владимира Даля, которые чаще всего ищут в поисковике жители региона. Специалисты сервиса составили карту, на которую 

29 ноября 2016, 04:00
Пропавшая в Самаре 16-летняя девушка найдена живой

Пропавшая в Самаре 16-летняя девушка найдена живой

В Самаре нашли пропавшую 16-летнюю девушку, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

По информации волонтеров, 31 августа девушка уехала из села Большая Глушица на автобусе. В Самаре она сошла на автостанции «Аврора», и несколько дней о ее местонахождении ничего не было 

6 сентября 2016, 09:44
В Тольятти двое мужчин убили 24-летнего самарца и закопали его тело в лесу

В Тольятти двое мужчин убили 24-летнего самарца и закопали его тело в лесу

Самарские силовики расследуют уголовное дело об убийстве 24-летнего мужчины. Он пропал минувшим летом, 28 июля.
1 сентября машину пропавшего нашли в лесу в Центральном районе Тольятти. По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний житель Автограда. Ранее он был судим.
7 сентября 2015, 03:03
В Тольятти нашли труп пропавшего прошлой осенью 19-летнего парня

В Тольятти нашли труп пропавшего прошлой осенью 19-летнего парня

Сегодня, 5 июня, об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона. Молодой человек пропал без вести в ноябре прошлого года - ушел из дома и не вернулся. Более полугода прошли в бесплодных поисках. Не помогла даже особая примета - изображение дракона 
5 июня 2015, 08:25
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