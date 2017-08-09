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13-летний подросток разрисовал из баллончика машину соседу и не смог убежать
В Отрадном сотрудники Росгвардии поймали хулигана, который испортил машину местного жителя. Вандал оказался несовершеннолетним.
По данным ведомства, на подростка обратили внимание, потому что в ночное время он находился на улице без сопровождения взрослых. Выяснилось, что ему 13 лет. На руках мальчика …
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20 июля 2017, 02:42
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Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка
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29 июня 2017, 11:33
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Пропавший на улице Мяги самарский подросток найден мертвым
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29 июня 2017, 09:33
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В Самаре на улице Мяги исчез подросток
Самарским полицейским поступило сообщение об исчезновении подростка. 17-летний парень ушел из дома на улице Мяги в понедельник, 26 июня. С тех пор близкие его не видели. Сейчас несовершеннолетнего ищут. Полицейские опрашивают знакомых пропавшего.
«Есть основания полагать, что несовершеннолетний намерен …
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27 июня 2017, 11:36
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Найдены две девочки-сестры, пропавшие в Самарской области
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2 июня 2017, 10:48
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В Тольятти пропала 15-летняя девушка с белым планшетом
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20 февраля 2017, 06:24
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Полиция ищет пропавшего студента из Самары
Самарская полиция продолжает поиск пропавшего 19-летнего студента. Молодой человек учился в одном из вузов Самары. В правоохранительные органы обратилась его мать. Установлено, что некоторое время он находился в Новокуйбышевске. 17 января парень поселился в местной гостинице, переночевал там. Куда он …
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8 февраля 2017, 10:25
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«Яндекс» изучил запросы самарцев по словарю Даля
Компания «Яндекс» определила самые характерные для Самарской области слова из словаря Владимира Даля, которые чаще всего ищут в поисковике жители региона. Специалисты сервиса составили карту, на которую …
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29 ноября 2016, 04:00
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Пропавшая в Самаре 16-летняя девушка найдена живой
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6 сентября 2016, 09:44
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В Тольятти двое мужчин убили 24-летнего самарца и закопали его тело в лесу
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7 сентября 2015, 03:03
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В Тольятти нашли труп пропавшего прошлой осенью 19-летнего парня
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5 июня 2015, 08:25