13-летний подросток разрисовал из баллончика машину соседу и не смог убежать В Отрадном сотрудники Росгвардии поймали хулигана, который испортил машину местного жителя. Вандал оказался несовершеннолетним. По данным ведомства, на подростка обратили внимание, потому что в ночное время он находился на улице без сопровождения взрослых. Выяснилось, что ему 13 лет. На руках мальчика …