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Строительство тоннеля, по которому трамвай будет доставлять и забирать посетителей "Самара-арены", осложняется
Пересечение Московского шоссе и улицы Дальней. Здесь строят тоннель, по которому уже осенью должны пустить скоростной трамвай. Сейчас бригада из 15 человек ведет устройство креплений котлована и бетонную подготовку. Тоннель будет открытый, перекрытие предусмотрено лишь на этом участке. Это необходимо, …
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6 марта 2017, 06:36
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Глава поселения незаконно получил из бюджета деньги на строительство своего дома
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17 февраля 2017, 08:04
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ПОСКО ждет землю
Проблемный объект долевого строительства на пересечении улиц Владимирской и Карла Маркса в Самаре региональный минстрой предлагает достроить Поволжской строительной корпорации. Напомним, жилой дом на 180 квартир планировалось сдать в эксплуатацию еще в 2007 году. Здание возводила компания «Кросс». Строительство остановилось …
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9 февраля 2017, 04:01
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СОФЖИ больше не строит?
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6 февраля 2017, 12:50
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Видео в блогах: в Самаре ограбили ящик с пожертвованиями
В Самаре мужчина попал на видео во время кражи ящика с пожертвованиями для бездомных животных, сообщают в группе "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)". Кража случилась 1 февраля в одной из самарских ветклиник. Интересного клиента сняли установленные в помещении камеры. Мужчина …
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3 февраля 2017, 04:55
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В Самарской области задержали банду овцекрадов
В Самарской области заведено уголовное дело на похитителей скота, передает сайт областного главка полиции.
Злоумышленники пытались украсть овец из сарая в поселке Нижнеозерецкий Приволжского района. Их преступное намерение раскрыл владелец скота и сообщил в полицию.
Полицейские установили личности …
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16 января 2017, 10:13
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В Москве украли коллекцию мужских часов стоимостью более 6 млн рублей
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9 января 2017, 10:11
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В Жигулевске безработный обокрал пенсионерку прямо в банке
Из сумки женщины вытащили 16 тысяч рублей в одном из отделений одного из банков Жигулевска.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили и опросили свидетелей, изъяли необходимые улики. Вскоре личность предполагаемого злоумышленника была установлена. Им оказался нигде не работающий местный 34-летний …
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3 января 2017, 04:56
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В блогах: в центре Самары люди ходят по высоченному крану
Блогер Татьяна Ан выложила фотографию, как по высоченному крану на улице Вилоновской ходят люди. "Данное фото сделано из окна дома № 44 - того самого 33-этажного "монстра", как иногда его называют горожане. Не совсем понятно, то ли рабочие решили …
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21 октября 2016, 05:33
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В Самаре опять рухнул кран
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27 мая 2013, 02:31