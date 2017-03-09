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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Строительство тоннеля, по которому трамвай будет доставлять и забирать посетителей

Строительство тоннеля, по которому трамвай будет доставлять и забирать посетителей "Самара-арены", осложняется

Пересечение Московского шоссе и улицы Дальней. Здесь строят тоннель, по которому уже осенью должны пустить скоростной трамвай. Сейчас бригада из 15 человек ведет устройство креплений котлована и бетонную подготовку. Тоннель будет открытый, перекрытие предусмотрено лишь на этом участке. Это необходимо, 

6 марта 2017, 06:36
Глава поселения незаконно получил из бюджета деньги на строительство своего дома

Глава поселения незаконно получил из бюджета деньги на строительство своего дома

Речь идет о главе сельского поселения Кошки Андрее Жданове. Его подозревают в покушении на мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения, в особо крупном размере. По версии следствия, он подал фиктивные документы, чтобы добиться признания своей семьи нуждающейся в 

17 февраля 2017, 08:04
ПОСКО ждет землю

ПОСКО ждет землю

Проблемный объект долевого строительства на пересечении улиц Владимирской и Карла Маркса в Самаре региональный минстрой предлагает достроить Поволжской строительной корпорации. Напомним, жилой дом на 180 квартир планировалось сдать в эксплуатацию еще в 2007 году. Здание возводила компания «Кросс». Строительство остановилось 

9 февраля 2017, 04:01
СОФЖИ больше не строит?

СОФЖИ больше не строит?

Со строительного рынка Самарской области может уйти один из самых крупных и надежных застройщиков. Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА» из собственных источников, Самарский областной фонд жилья и ипотеки в 2017 году новых объектов возводить не собирается. Среди причин, которые могли 
6 февраля 2017, 12:50
Видео в блогах: в Самаре ограбили ящик с пожертвованиями

Видео в блогах: в Самаре ограбили ящик с пожертвованиями

В Самаре мужчина попал на видео во время кражи ящика с пожертвованиями для бездомных животных, сообщают в группе "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)". Кража случилась 1 февраля в одной из самарских ветклиник. Интересного клиента сняли установленные в помещении камеры. Мужчина 
3 февраля 2017, 04:55
В Самарской области задержали банду овцекрадов

В Самарской области задержали банду овцекрадов

В Самарской области заведено уголовное дело на похитителей скота, передает сайт областного главка полиции.
 
Злоумышленники пытались украсть овец из сарая в поселке Нижнеозерецкий Приволжского района. Их преступное намерение раскрыл владелец скота и сообщил в полицию.
 
Полицейские установили личности 
16 января 2017, 10:13
В Москве украли коллекцию мужских часов стоимостью более 6 млн рублей

В Москве украли коллекцию мужских часов стоимостью более 6 млн рублей

В новогодние праздники из квартиры одного из домов в центре Москвы была украдена коллекция наручных мужских часов стоимостью более 6 миллионов рублей. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД.
Преступление было совершено на улице Малой 

9 января 2017, 10:11
В Жигулевске безработный обокрал пенсионерку прямо в банке

В Жигулевске безработный обокрал пенсионерку прямо в банке

Из сумки женщины вытащили 16 тысяч рублей в одном из отделений одного из банков Жигулевска.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили и опросили свидетелей, изъяли необходимые улики. Вскоре личность предполагаемого злоумышленника была установлена. Им оказался нигде не работающий местный 34-летний 

3 января 2017, 04:56
В блогах: в центре Самары люди ходят по высоченному крану

В блогах: в центре Самары люди ходят по высоченному крану

Блогер Татьяна Ан выложила фотографию, как по высоченному крану на улице Вилоновской ходят люди. "Данное фото сделано из окна дома № 44 - того самого 33-этажного "монстра", как иногда его называют горожане. Не совсем понятно, то ли рабочие решили 
21 октября 2016, 05:33
В Самаре опять рухнул кран

В Самаре опять рухнул кран

Очередное ЧП на самарской стройке. В минувшую субботу в районе дома №35 по улице Гастелло рухнул кран. К счастью, обошлось без жертв. Упавшая стрела не задела близлежащие дома. Строители от комментариев отказались. Выяснить, кто ведет работы на объекте, пока не удалось. 

27 мая 2013, 02:31
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