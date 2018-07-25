В Самаре ищут вандалов, которые разрисовали с помощью граффити стену насосной станции подкачки в Октябрьском районе города. Злоумышленники попали в объективы камер видеонаблюдения. Сразу после инцидента сотрудники «Самарских коммунальных систем» подали заявление в полицию.
Как отмечает пресс-служба компании, в городе насчитывается 186 НСП. Они необходимы для того, чтобы поддерживать стабильное давление в водопроводах многоэтажных домов. Станции регулярно ремонтируют и приводят в порядок. Нередко чистые стены становятся объектами творчества нелегальных уличных художников.
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Полиция ищут мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области
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Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в одежду темного цвета. С места преступления …
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Двух пропавших подростков ищут в Самаре
В областной столице родственники и волонтеры разыскивают двух подростков — 17-летнюю Олесю Ярченко и 15-летнего Даниила Куликова.
"Подростки пропали 24 июля, и с тех пор о их местонахождении ничего не известно", - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
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25 июля 2018, 11:11
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Уголовное дело завели из-за исчезновения «пирамиды позора» в Самаре
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19 июля 2018, 12:38
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11 июля 2018, 01:47
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4 июля 2018, 10:39
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27 июня 2018, 01:59
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«Позорные пирамиды» помогли вернуть долги за воду на полмиллиона рублей
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18 июня 2018, 01:38
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11 мая 2018, 04:16
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В Самаре установили 3-тонный «памятник» должнику за коммуналку
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10 мая 2018, 11:35
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10 октября 2016, 11:41
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«Сырные» ворота в самарском парке Гагарина покрасили в желтый цвет, есть фото
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8 октября 2016, 07:06
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В блогах: в Самаре вандалы исписали стены нового перехода
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что "многострадальный подземный переход у торгового центра "Империя" опять подвергся нападению вандалов". "Уже сколько раз приходилось закрашивать эти уродливые загогулины. Уже сколько раз латали этот несчастный, наспех сделанный переход. Казалось бы, чему еще тут ломаться? …
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22 августа 2016, 06:04