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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Полиция ищут мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области

Полиция ищут мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области

Полиция Красноярского района области разыскивает мужчину, которого подозревают в краже. Имя предполагаемого злоумышленника – Фомин Роман Алексеевич. Зарегистрирован в поселке Волжский.

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в одежду темного цвета. С места преступления 

25 июля 2018, 01:56
Двух пропавших подростков ищут в Самаре

Двух пропавших подростков ищут в Самаре

В областной столице родственники и волонтеры разыскивают двух подростков — 17-летнюю Олесю Ярченко и 15-летнего Даниила Куликова. 
 
"Подростки пропали 24 июля, и с тех пор о их местонахождении ничего не известно", - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
 
Приметы Олеси: среднее 
25 июля 2018, 11:11
Уголовное дело завели из-за исчезновения «пирамиды позора» в Самаре

Уголовное дело завели из-за исчезновения «пирамиды позора» в Самаре

Компания «Самарские коммунальные системы» инициировала возбуждение уголовного дела по факту исчезновения так называемой «пирамиды позора», которую устанавливают возле домов злостных неплательщиков. В начале июля трехтонный монумент установили у особняка на улице Херсонской, через некоторое время он пропал.

Предположительно, по 
19 июля 2018, 12:38
Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал пешеход

Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал пешеход

Сотрудники областного управления ГИБДД ищут свидетелей ДТП. Авария произошла 2 июля в поселке Новосемейкино. На улице Советской неустановленный серый «седан» сбил человека, который шел по проезжей части. В результате инцидента пешеход получил травмы различной степени тяжести.

Всех, кто располагает информацией об 

11 июля 2018, 01:47
Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары

Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары

В Самаре вандалы добрались 
4 июля 2018, 10:39
14-летнюю девочку разыскивают в Тольятти

14-летнюю девочку разыскивают в Тольятти

Отдел полиции №23 в Тольятти совместно с волонтерами разыскивает 14-летнюю девочку. Анастасия Губанова ушла 24 июня и до сих пор не вернулась домой.

Девочка имеет следующие приметы: на вид около 15 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, глаза зеленые. Школьница была 

27 июня 2018, 01:59
«Позорные пирамиды» помогли вернуть долги за воду на полмиллиона рублей

«Позорные пирамиды» помогли вернуть долги за воду на полмиллиона рублей

«Самарские коммунальные системы» рассказали о первых итогах применения «позорных пирамид» в борьбе с должниками. Напомним, этот метод коммунальщики запустили в работу некоторое время назад. Рядом со зданиями, в которых располагаются самые злостные неплательщики, специалисты устанавливают бетонную пирамиду с надписью «Здесь 

18 июня 2018, 01:38
Самарский «памятник должнику» перевезли на новое место

Самарский «памятник должнику» перевезли на новое место

В Самаре трехтонный «памятник должнику» перевезли на новое место. «Напоминание о долге за водоснабжение, весом в три тонны, установленное накануне около дома должника в Зубчаниновке, полностью оправдало себя. Должник бегом отправился в кассу СКС оплачивать долги, накопленные за несколько предыдущих 
11 мая 2018, 04:16
В Самаре установили 3-тонный «памятник» должнику за коммуналку

В Самаре установили 3-тонный «памятник» должнику за коммуналку

«Самарские коммунальные системы» запустили в серию новый метод борьбы с злостными должниками. В поселке Зубчаниновка перед домом одного из самых крупных неплательщиков компания поставила бетонное напоминание о долгах.

«Долг данного абонента уже больше 50 тысяч рублей. Мы неоднократно обращались 
10 мая 2018, 11:35
Самарским «сырным» воротам вернули «унылый» цвет, есть фото

Самарским «сырным» воротам вернули «унылый» цвет, есть фото

Всего 2,5 суток «сырные» ворота в самарском Парке Гагарина оставались жёлтыми. Сегодня около часу дня рабочие перекрасили скульптурную группу в белый цвет. Напомним, в ночь с пятницы на субботу неизвестные «доброжелатели» перекрасили знаменитые «сырные» ворота у входа в самарский парк 
10 октября 2016, 11:41
«Сырные» ворота в самарском парке Гагарина покрасили в желтый цвет, есть фото

«Сырные» ворота в самарском парке Гагарина покрасили в желтый цвет, есть фото

В ночь с пятницы на субботу неизвестные «доброжелатели» перекрасили знаменитые «сырные» ворота у входа в самарский парк имени Гагарина. Такое название они получили из-за характерного «дырявого» силуэта. Теперь стены стали желтыми, а возле дыр нарисовали фигуры мышей. Таким образом ворота 
8 октября 2016, 07:06
В блогах: в Самаре вандалы исписали стены нового перехода

В блогах: в Самаре вандалы исписали стены нового перехода

Блогер Наталья Ширяева рассказала, что "многострадальный подземный переход у торгового центра "Империя" опять подвергся нападению вандалов". "Уже сколько раз приходилось закрашивать эти уродливые загогулины. Уже сколько раз латали этот несчастный, наспех сделанный переход. Казалось бы, чему еще тут ломаться? 
22 августа 2016, 06:04
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