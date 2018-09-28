Самарская полиция разыскивает водителя, который сбил человека. Авария произошла В 6 часов утра 27 сентября на пересечении улицы Пугачевской и проспекта Металлургов. Неизвестный автомобилист на неизвестной машине сбил 43-летнего мужчину. Пострадавший переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, но виновник ДТП не пропустил его.
В результате инцидента потерпевший получил травмы и ему пришлось обращаться в больницу.
Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией о случившемся, просят обращаться по адресу: Самара ул. Литвинова, 360 к. 5 или звонить по телефону: 8-927-650-57-77 - отделение розыска полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самаре.
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