3
20
21
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности

На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности

Накануне вечером, 27 сентября, в Красноярском районе области произошла автоавария. 27-летний водитель ехал на своем автомобиле ВАЗ 2110 по дороге Самара - Ульяновск в сторону Ульяновска. В какой-то момент шофер нарушил правила расположения машины на проезжей части и врезался в 
28 сентября 2018, 12:43
В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации

В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации

В четверг, 27 сентября, в Самаре произошла авария, в которой пострадала пожилая женщина. В 18:20 37-летний водитель иномарки Chevrolet Lanos ехал по дублеру Московского шоссе в сторону улицы Совхозной. По предварительной информации, напротив дома № 7 на 19 километре Московского 
28 сентября 2018, 12:22
Мигрант с двумя ножами порезал прохожего в Самаре

Мигрант с двумя ножами порезал прохожего в Самаре

На днях экипаж ДПС в составе инспекторов Алексея Матюшина и Николая Федюнина стал свидетелем потасовки, которая произошла около сквера на улице Некрасовской. Один мужчина стоял с двумя ножами и размахивал ими перед лицом своего оппонента.

Стражи порядка немедленно обезоружили нарушителя. После 

28 сентября 2018, 10:51
В Самарской области КАМАЗ буквально расплющил такси: погиб водитель

В Самарской области КАМАЗ буквально расплющил такси: погиб водитель

В четверг, 27 сентября, произошла страшная авария на 40 километре трассы «Урал - Муханово» в Кинельском районе области. В 13:55 по неизвестной причине водитель иномарки «Рено» выехал на встречную полосу, где его легковушка попала под КАМАЗ. Удар был настолько сильным, 
27 сентября 2018, 08:11
В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис

В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис

В четверг, 27 сентября, в Самаре произошел странный случай с автомобилем. Около парка Гагарина в границах улиц Московского шоссе и улиц XXII Партсъезда, Стара-Загора, Советской Армии, неподалеку от автозаправки, в провал на проезжей части вблизи газона угодил белый внедорожник. Судя 
27 сентября 2018, 02:44
В Самарской области экс-полицейский, вымогавший премии у подчиненных, отделался штрафом

В Самарской области экс-полицейский, вымогавший премии у подчиненных, отделался штрафом

В Самарской области вынесли приговор по громкому делу бывшего начальника отделения МВД по Челно-Вершинскому району. Мужчину подозревали в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в прошлом ноябре силовик выписал своим подчиненным премии за  работу, но затем потребовал, чтобы шестеро из 
21 сентября 2018, 12:38
Ночевал с бомжами: стало известно, где «тусил» 11-летний мальчик из Чапаевска

Ночевал с бомжами: стало известно, где «тусил» 11-летний мальчик из Чапаевска

Полицейские рассказали, где находился 11-летний мальчик из Чапаевска, которого волонтеры и силовики искали три недели. Подросток сбежал из социального учреждения еще 28 августа. Пока  полицейские и волонтеры осматривали чердаки и подвалы, проверяли торговые центры, заброшенные дома и дачи несовершеннолетний "тусил" 
19 сентября 2018, 11:37
15-летнюю девушку нашли мертвой в Тольятти

15-летнюю девушку нашли мертвой в Тольятти

В Автограде началась проверка обстоятельств гибели 15-летней девочки. Ее тело нашли в ее квартире на улице Степана Разина еще 31 августа. В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинское исследование, уголовное дело еще не возбуждено. По информации осведомленного источника, девочка-подросток состояла на 
4 сентября 2018, 09:16
Беглеца-водителя черной «Приоры» разыскивают в Тольятти

Беглеца-водителя черной «Приоры» разыскивают в Тольятти

Тольяттинская ГИБДД ищет свидетелей аварии, которая произошла 14 августа. По информации правоохранителей, водитель черной «Приоры» ехал по улице Лесной со стороны Автозаводского шоссе. На кольце с бульваром 50 лет Октября он сбил велосипедиста и сразу после этого скрылся с места 
20 августа 2018, 09:54
Пропавшую больше месяца назад женщину ищут в Сызрани

Пропавшую больше месяца назад женщину ищут в Сызрани

Вот уже больше месяца полицейские разыскивают пропавшую жительницу Сызрани. 39-летняя Наталья Непеина ушла из дома 3 июля и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид женщине около 40-45 лет, телосложение среднее, темные крашеные волосы, карие глаза.

Была одета в разноцветный 

13 августа 2018, 01:51
Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области

Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области

В Самарской области ищут двоих пропавших подростков. 15-летний Илья и 17-Летний Алексей ушли из дома в поселке Новосемейкино 26 июля и до сих пор не вернулись. По данным полиции, скорее всего, они находятся в Самаре.

В данный момент стражи порядка проверяют 

30 июля 2018, 03:55
Полиция ищет мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области

Полиция ищет мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области

Полиция Красноярского района области разыскивает мужчину, которого подозревают в краже. Имя предполагаемого злоумышленника – Фомин Роман Алексеевич. Зарегистрирован в поселке Волжский.

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в одежду темного цвета. С места преступления 

25 июля 2018, 01:56
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх