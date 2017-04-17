Ученые: На Марсе 3D-принтер будет строить исследовательские базы из песка Ученые Центра космических полетов им. Маршалла в США занимаются экспериментами, которые помогут выяснить, станет ли песок планеты строительным материалом, используемым в целях создания исследовательских баз на планете.

Специалисты работают с 3D-принтером, создающим конструкции для герметически закрытых укрытий, выдерживающих радиацию. В …