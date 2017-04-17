По ряду показателей она превзошла аналогичные узлы, изготовленные классическим способом.
Созданная с помощью 3-D принтера камера сгорания является частью газотурбинного двигателя ТА-8. Он, в свою очередь, применяется в качестве вспомогательной энергетической установки самолёта ТУ- 134. Для печати использовались металлические порошки отечественного производства.
Перед учёными Самарского университета им. С.П. Королёва стоит задача к 2020 году изготовить по новой технологии все элементы газотурбинного привода мощностью 250 кВт. На очереди эксперименты по "печати" компрессора из титанового порошка и турбины из жаропрочного сплава. По расчётам исследователей, применение новых технологий позволит сократить сроки производства двигателей в 8-10 раз.
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