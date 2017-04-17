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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Самарский университет занял 22 место среди российских вузов по версии RUR

Самарский университет занял 22 место среди российских вузов по версии RUR

Самарский университет занял 22 место среди российских вузов по версии международного рейтинга Round University Ranking . Всего оценивались 763 учебных заведения, 67 из них работают в России. СНИУ им. С.П. Королева попал в рейтинг RUR впервые.
Информация опубликована на сайте 

7 апреля 2017, 06:24
Областные власти судятся за часть имущества Самарского университета

Областные власти судятся за часть имущества Самарского университета

Правительство Самарской области и региональное министерство имущественных отношений хотят получить долю в собственности вновь созданного Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Соответствующий иск к Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, территориальному управлению Федерального агентства по управлению госимуществом в Самарской области 

10 марта 2017, 11:32
Самарский университет включен в международный рейтинг QS

Самарский университет включен в международный рейтинг QS

Самарский национальный исследовательский университет имени Королева впервые включили в международный предметный рейтинг учебных заведений, ежегодно составляемый британской компанией Quacquarelli Symonds. В опубликованном исследовании за 2017 год проранжированы образовательные учреждения из 74 стран, исходя из результатов обучения по 46 предметам. Самарский 

9 марта 2017, 12:26
Самарский университет получит из федеральной казны 482 млн рублей

Самарский университет получит из федеральной казны 482 млн рублей

Самарский национальный исследовательский университет имени Королева получит 482 млн рублей из федеральной казны на повышение конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Соответствующий документ, подписанный премьером Дмитрием Медведевым, распределяет между 21 российским вузом более 10 млрд. рублей. Отметим, ранее сообщалось, что кабмин 

21 февраля 2017, 11:38
Ученые: На Марсе 3D-принтер будет строить исследовательские базы из песка

Ученые: На Марсе 3D-принтер будет строить исследовательские базы из песка

Ученые Центра космических полетов им. Маршалла в США занимаются экспериментами, которые помогут выяснить, станет ли песок планеты строительным материалом, используемым в целях создания исследовательских баз на планете. 
Специалисты работают с 3D-принтером, создающим конструкции для герметически закрытых укрытий, выдерживающих радиацию. В 
15 апреля 2015, 12:01
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