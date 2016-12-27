Во вторник, 22 ноября, в Комсомольском районе Тольятти произошел пожар на одном из предприятий. По данным МЧС, загорелось дизельное топливо. К месту ЧП направили десять пожарных машин.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС около 10 часов утра. Возгорание произошло в цеху …