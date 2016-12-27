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В МЧС появится робот, который может «видеть» радиацию
Российский Центр по проведению специальных операций особого риска МЧС оснастят уникальным робототехническим комплексом, способным полностью заменить людей, если на атомной станции или химическом предприятии случится авария. Об этом информируют «Известия».
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27 декабря 2016, 09:20
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Двух иностранцев с бомбой задержали в Самаре
В четверг, 15 декабря, самарские силовики провели операцию по задержанию двух иностранцев, подозреваемых в пособничестве запрещенной в России организации ИГИЛ, которая признана террористической в большинстве стран. Мужчины проживали в Зубчаниновке, в квартире многоквартирного дома на улице Товарной.
В помещении обнаружили самодельную …
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16 декабря 2016, 10:35
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В Кировском районе Самары ищут террористов запрещенной организации ИГИЛ
В Кировском районе Самары ищут террористов запрещенной организации ИГИЛ.
Оцеплен многоквартирный дом.
На месте работают сотрудники ФСБ и полиции, а также сапёры, медики и спасатели. В одной из квартир могут находиться взрывчатые вещества. Проводится эвакуация жильцов. Корреспонденты ТРК "ТЕРРА" выясняют подробности.
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15 декабря 2016, 07:36
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Формы для тротуарной плитки сгорели на Красноглинском шоссе в Самаре
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14 декабря 2016, 07:25
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В Самаре пожарные эвакуировали 11 жильцов дома и спасли двух женщин
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9 декабря 2016, 11:46
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Зубчаниновка осталась без воды из-за коммунальной аварии 23 ноября
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23 ноября 2016, 03:04
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В Тольятти 33 пожарных выехали тушить горящее дизельное топливо
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23 ноября 2016, 09:11
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Спасатели эвакуировали из Рождествено 58-летнего мужчину в состоянии комы
В воскресенье, 20 ноября, около 15 часов спасатели эвакуировали в Самару с правого берега Волги 58-летнего мужчину. Он находился в состоянии комы, сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.
Вызов на спасательную станцию «Центральная» поступил в 13 часов 59 минут. Требовалась эвакуация …
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21 ноября 2016, 09:50
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В Самаре произошло задымление в трамвае номер 13
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4 июля 2016, 10:04
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ЧП в самарском общежитии: из-за задымления в здании эвакуировали 400 человек
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26 декабря 2015, 02:32
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60 детей эвакуировали из детсада в Самаре из-за задымления
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13 июля 2015, 04:40
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В Москве на «серой» ветке метро произошло задымление
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20 августа 2014, 05:30