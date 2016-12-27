10
31
14
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2016г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В МЧС появится робот, который может «видеть» радиацию

В МЧС появится робот, который может «видеть» радиацию

Российский Центр по проведению специальных операций особого риска МЧС оснастят уникальным робототехническим комплексом, способным полностью заменить людей, если на атомной станции или химическом предприятии случится авария. Об этом информируют «Известия».
Данная разработка сделана в Центральном НИИ роботехники. Устройство может поднимать 

27 декабря 2016, 09:20
Двух иностранцев с бомбой задержали в Самаре

Двух иностранцев с бомбой задержали в Самаре

В четверг, 15 декабря, самарские силовики провели операцию по задержанию двух иностранцев, подозреваемых в пособничестве запрещенной в России организации ИГИЛ, которая признана террористической в большинстве стран. Мужчины проживали в Зубчаниновке, в квартире многоквартирного дома на улице Товарной.

В помещении обнаружили самодельную 

16 декабря 2016, 10:35
В Кировском районе Самары ищут террористов запрещенной организации ИГИЛ

В Кировском районе Самары ищут террористов запрещенной организации ИГИЛ

В Кировском районе Самары ищут террористов запрещенной организации ИГИЛ.

Оцеплен многоквартирный дом.

На месте работают сотрудники ФСБ и полиции, а также сапёры, медики и спасатели. В одной из квартир могут находиться взрывчатые вещества. Проводится эвакуация жильцов.  Корреспонденты ТРК "ТЕРРА" выясняют подробности. 
15 декабря 2016, 07:36
Формы для тротуарной плитки сгорели на Красноглинском шоссе в Самаре

Формы для тротуарной плитки сгорели на Красноглинском шоссе в Самаре

Во вторник, 13 декабря, в Самаре произошел пожар в ангаре, расположенном на 41 километре Красноглинского шоссе (Красноглинский район). Горели полимерные формы для изготовления тротуарной плитки. Площадь пожара составила 15 квадратрых метров.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 12 часов 59 

14 декабря 2016, 07:25
В Самаре пожарные эвакуировали 11 жильцов дома и спасли двух женщин

В Самаре пожарные эвакуировали 11 жильцов дома и спасли двух женщин

В четверг, 8 декабря, в 11: 23 в поселке Упавленческий в Самаре произошел пожар. В многоквартирном жилом доме на улице Крайней загорелись домашние вещи на площади 20 квадратных метров. К месту ЧП выехали пожарные – 10 человек и 3 единицы 

9 декабря 2016, 11:46
Зубчаниновка осталась без воды из-за коммунальной аварии 23 ноября

Зубчаниновка осталась без воды из-за коммунальной аварии 23 ноября

В Самаре в среду, 23 ноября, приостановлено водоснабжение поселка Зубчаниновка. Это потребовалась для проведения ремонтных работ на водоводе в Кировском районе. На перекрестке улиц Свободы и Алма-Атинской прорвало трубу. Сообщение о коммунальной аварии поступило в МЧС в 12 часов 40 

23 ноября 2016, 03:04
В Тольятти 33 пожарных выехали тушить горящее дизельное топливо

В Тольятти 33 пожарных выехали тушить горящее дизельное топливо

Во вторник, 22 ноября, в Комсомольском районе Тольятти произошел пожар на одном из предприятий. По данным МЧС, загорелось дизельное топливо. К месту ЧП направили десять пожарных машин.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС около 10 часов утра. Возгорание произошло в цеху 

23 ноября 2016, 09:11
Спасатели эвакуировали из Рождествено 58-летнего мужчину в состоянии комы

Спасатели эвакуировали из Рождествено 58-летнего мужчину в состоянии комы

В воскресенье, 20 ноября, около 15 часов спасатели эвакуировали в Самару с правого берега Волги 58-летнего мужчину. Он находился в состоянии комы, сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Вызов на спасательную станцию «Центральная» поступил в 13 часов 59 минут. Требовалась эвакуация 

21 ноября 2016, 09:50
В Самаре произошло задымление в трамвае номер 13

В Самаре произошло задымление в трамвае номер 13

Сегодня, 4 июля, в Самаре на улице Победы произошло задымление в трамвае №13. Это случилось около семи часов утра на улице Победы, в районе пересечения с улицей Елизарова, сообщили очевидцы. Они опубликовали фото. Пассажиров в вагоне не было. В диспетчерской 

4 июля 2016, 10:04
ЧП в самарском общежитии: из-за задымления в здании эвакуировали 400 человек

ЧП в самарском общежитии: из-за задымления в здании эвакуировали 400 человек

В ночь с 25 на 26 декабря в полицию Самары поступило сообщение о задымлении в здании общежития на улице Гаражной Октябрьского района. К месту ЧП были направлены ближайшие патрульные экипажи.

Как сообщает областное ГУ МВД, сотрудники полиции обеспечили беспрепятственный 
26 декабря 2015, 02:32
60 детей эвакуировали из детсада в Самаре из-за задымления

60 детей эвакуировали из детсада в Самаре из-за задымления

Сегодня, 13 июля, полицейские эвакуировали около 60 воспитанников и сотрудников детского сада на ул. Ново-Садовой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
 
Около 10 утра в дежурную часть сообщили о задымлении в детсаду. На вызов немедленно выехала 
13 июля 2015, 04:40
В Москве на «серой» ветке метро произошло задымление

В Москве на «серой» ветке метро произошло задымление

Сегодня, 20 августа, на станции метро «Савёловская» в Москве появился дым.
Как выяснилось, задымление произошло из-за горящего в урне у входа мусора, сообщает «Газета. Ru». Дым затянуло в переход, и на место были вызваны пожарные, которым был дан отбой после 

20 августа 2014, 05:30
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна