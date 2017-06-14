Банки продолжат тратить деньги на охрану и бронированные машины Российские банки не намерены отказываться от броневиков и охраны. Это несмотря на то, что Центробанк разрешил заменить их спецустройствами с краской, которая портит купюры при несанкционированном вскрытии контейнера с деньгами. Как пишут «Известия», кредитные организации решили использовать все средства защиты …