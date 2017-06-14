Схема незаконной банковской деятельности вскрыта сотрудниками самарского управления ФСБ. Преступная группа специализировалась на выведении из-под финансового и налогового контроля денежных средств госорганов. Обнальщики, по данным оперативников, только за три последних месяца провели незаконных операций на сумму свыше 250 миллионов рублей. За услуги брали 7%. В ходе проведенных разыскных действий задержаны двое участников преступной группы. Оба - жители Тольятти. Следственным отделом Управления ФСБ России по Самарской области возбуждено дело по 172-й статье Уголовного кодекса. Максимальная санкция - до семи лет лишения свободы с крупным штрафом. Сейчас проводятся дальнейшие действия по документированию противоправной деятельности и выяснению всех причастных к ней лиц.
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