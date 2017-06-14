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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Видео: самарец попросил водителя убрать машину с тротуара и был жестоко избит

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Российские банки не намерены отказываться от броневиков и охраны. Это несмотря на то, что Центробанк разрешил заменить их спецустройствами с краской, которая портит купюры при несанкционированном вскрытии контейнера с деньгами. Как пишут «Известия», кредитные организации решили использовать все средства защиты 

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В Самаре заочно осудили футбольного хулигана, примкнувшего к украинским экстремистам

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В США предъявили обвинения членам группировки российского «вора в законе»

В США предъявили обвинения членам группировки российского «вора в законе»

В Соединенных Штатах предъявлены обвинения членам криминальной группировки, руководимой российским «вором в законе» Ражденом Шулая. Об этом информируют зарубежные агентства со ссылкой на сайт Южного округа Нью-Йорка.
Фигурантами дела являются 33 человека, из которых 23 уже взяты под стражу. Обвинения 

8 июня 2017, 09:06
Тольяттинская бизнес-леди заработала более 5 млн рублей на фиктивных договорах продажи мебели

Тольяттинская бизнес-леди заработала более 5 млн рублей на фиктивных договорах продажи мебели

Теперь ее будут судить в Автозаводском районном суде Тольятти. На скамье подсудимых оказалась индивидуальный предприниматель Галина Щанина, которую обвиняют в мошенничестве. В деле - 31 эпизод.
По версии следствия, коммерсант в период с 2012-ого по 2015-ый год заключала договоры на 

6 июня 2017, 02:15
В России создано спецподразделение по разработке отечественного биткоина

В России создано спецподразделение по разработке отечественного биткоина

В России появится национальная виртуальная валюта. Центробанк решил окончательно реабилитировать технологию биткоинов. Еще год назад в стране готовились к введению уголовной ответственности за их применение в качестве денежных суррогатов. Теперь банкиры считают, что блокчейн - это рождение новой экономики. Работа 

5 июня 2017, 12:29
Борьба с ростовщиками: в России хотят ограничить размер процентов по кредитам

Борьба с ростовщиками: в России хотят ограничить размер процентов по кредитам

Занять до зарплаты скоро может оказаться выгодно, но негде. Депутаты Государственной Думы инициировали ограничение максимальной процентной ставки для микрофинансовых организаций на уровне 150% годовых. Сейчас она достигает восьмисот. Высокорискованный бизнес в таких условиях может оказаться убыточным, а потому часть игроков 

2 июня 2017, 05:13
Тольяттинский депутат-коммунист стал фигурантом уголовного дела

Тольяттинский депутат-коммунист стал фигурантом уголовного дела

По данным следственного комитета региона, индивидуальный предприниматель Юрий Сачков задолжал своим работникам свыше 2 миллионов 370 тысяч рублей. В отношении депутата Думы городского округа Тольятти возбуждено уголовное дело по статье "полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".
По версии следствия, 

2 июня 2017, 04:28
Дело на полмиллиона: по итогам оперативного эксперимента ФСБ в Тольятти задержана адвокатесса

Дело на полмиллиона: по итогам оперативного эксперимента ФСБ в Тольятти задержана адвокатесса

В Тольятти при получении полумиллиона рублей задержана женщина-адвокат, которая обещала супруге подсудимого наркоторговца решить вопрос о смягчении приговора. С поличным защитницу-обманщицу взяли в ходе оперативного эксперимента, проведенного сотрудниками управления ФСБ по Самарской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности женщины-юриста. Материалы 

31 мая 2017, 09:17
В Самарской области проводятся антитеррористические учения

В Самарской области проводятся антитеррористические учения

На протяжении недели в Самарской области будет идти подготовка к антитеррористическим мероприятиям правоохранителей и сотрудников спецслужб. По сведениям пресс-службы УФСБ по Самарской области, на территории областной столицы, Волжского и Красноярского районов будут отрабатываться учебные мероприятия по предотвращению, минимизации и ликвидации 

15 мая 2017, 01:21
В Кинельском районе сотрудники ФСБ и полиции задержали 93 иностранца

В Кинельском районе сотрудники ФСБ и полиции задержали 93 иностранца

Крупномасштабная спецоперация прошла сегодня в селе Красносамарское. Задержаны гражданине Узбекистана и Китая, работавшие в местном тепличном хозяйстве. По словам силовиков, узбеки в основном имеют разрешительные документы, а китайцы только паспорта. Тепличный комплекс проверяли неоднократно и каждый раз выявляли нарушения миграционного 

4 мая 2017, 07:54
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