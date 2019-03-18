|
Подробности страшной аварии на Южном шоссе
|
18 марта 2019, 04:11
|
Вице-президент Грушинского клуба Ирина Зверева: «Речь не идет о смене руководителя»
|
18 марта 2019, 03:32
|
Президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в больницу с инфарктом
|
18 марта 2019, 01:54
|
В Самаре пассажирские автобусы устроили гонки
Житель областной столицы обратил внимание на необычную манеру вождения некоторых водителей муниципальных автобусов. Самарец Антон Черепок рассказал френдам в Фейсбуке, как шоферы муниципальных автобусов № 23 и № 47 устроили гонки.
|
18 марта 2019, 01:34
|
Информацию о пассажире, который угрожал кондуктору пистолетом, опровергли
Компания-перевозчик «СамараАвтоГАЗ» опровергает информацию о нападении на кондуктора в одном из пассажирских автобусов. Напомним, что ранее жительница Самары рассказала в соцсетях, что ее сын стал свидетелем неприятного инцидента. По словам женщины, когда кондуктор попросил пассажира оплатить проезд, то мужчина …
|
18 марта 2019, 11:58
|
Соцсети: в Самаре пассажир угрожал кондуктору пистолетом
|
18 марта 2019, 10:23
|
В Сызрани 14 человек тушили расселенный дом на Карпинского
|
18 марта 2019, 08:15
|
На Алма-Атинке пожарные больше трех часов тушили автосервис
|
16 марта 2019, 02:50
|
На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик
|
15 марта 2019, 09:38
|
Прохожего на Ново-Садовой едва не убило куском фасада дома, отремонтированного к ЧМ-2018
|
15 марта 2019, 05:23
|
Реки в Самарской области вскроются после 26 марта
|
14 марта 2019, 04:33
|
Школу на 1200 мест в Красноглинском районе обещают построить к 2020 году
|
14 марта 2019, 02:30
|
В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме
|
13 марта 2019, 07:50
|
Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов
|
13 марта 2019, 12:45
|
Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу
|
13 марта 2019, 02:31
|
Видео: в самарской школе № 152 протекает крыша
|
12 марта 2019, 12:09
|
В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля
|
12 марта 2019, 10:33
|
В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну
|
26 февраля 2019, 11:07
Мы Вам перезвоним!