Сегодня утром в самарскую полицию поступило сообщение, что в торговом центре «Европа» нашли подозрительный бесхозный пакет. Правоохранители из соображений безопасности эвакуировали из ТЦ посетителей и сотрудников.
В общей сложности здание покинули порядка 150 человек. Кроме того, улицу Фрунзе пришлось перекрыть от Некрасовской до Ленинградской.
Специалисты обследовали помещения и не обнаружили опасных предметов. Как выяснилось, в пакете была детская игрушка с дистанционным управлением. Торговый центр уже возобновил работу в обычном режиме.
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