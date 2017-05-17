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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Из садика на Московском шоссе эвакуировали детей

Из садика на Московском шоссе эвакуировали детей

В пятницу, 28 апреля, в Самаре эвакуировали воспитанников и персонал детского сада на 18-м километре Московского шоссе. Днем в учреждении произошло задымление, передает «Волга-Ньюс».

Еще до приезда пожарных, педагоги покинули помещение вместе с детьми. Выяснилось, что горелым запахло из-за замыкания электропроводки. 

28 апреля 2017, 05:15
Экстренное сообщение о бомбе в здании налоговой в Тольятти

Экстренное сообщение о бомбе в здании налоговой в Тольятти

В среду, 19 апреля, в Тольятти была проведена эвакуация из здания налоговой инспекции на улице Автостроителей, сообщил очевидец в социальной сети. Он опубликовал фото.  

«Только что произошла эвакуация из налоговой по Автостроителей, обнаружена бомба!» - указано в комментарии 
19 апреля 2017, 04:09
Появилось сообщение об эвакуации людей из самарской библиотеки

Появилось сообщение об эвакуации людей из самарской библиотеки

В среду, 19 апреля, появилось сообщение об эвакуации из детской библиотеки в Самаре. По словам очевидцев, в помещении нашли подозрительную коробку.

К месту происшествия были стянуты экстренные службы. Из здания, по предварительной  информации, эвакуировали 17 человек.

Коробку осмотрели, 
19 апреля 2017, 03:07
Срочная эвакуация: в самарском банке найден подозрительный предмет

Срочная эвакуация: в самарском банке найден подозрительный предмет

В пятницу, 14 апреля, в экстренные службы поступило сообщение из самарского банка. В офисе на улице Чкалова был обнаружен подозрительный предмет – бесхозная коробка. На место ЧП направили группу силовиков. Была проведена эвакуация.  

Находку обследовали  специалисты. По их 
14 апреля 2017, 02:18
В Самаре на Победе горел «Теремок», есть фото

В Самаре на Победе горел «Теремок», есть фото

Сегодня, 17 декабря, около 10 часов утра в Самаре на улице Победы загорелся торговый центр «Теремок»
 
Пожару был присвоен уровень сложности 1-«Бис». На тушение выезжали 28 человек личного состава на 8 единицах спецтехники.
 
Причиной инцидента стало возгорание резиновых 
17 декабря 2016, 02:27
В Самаре сняли на видео, как продавец моет куриное мясо и кладет его назад на витрину

В Самаре сняли на видео, как продавец моет куриное мясо и кладет его назад на витрину

На видеохостинге YouTube активно обсуждают видеоролик, снятый в одном из самарских торговых центров. Автору видео удалось зафиксировать момент, когда продавец голыми руками берет куриные грудки, не надев полиэтиленовых перчаток. Затем женщина приседает и выполняет некие манипуляции под витриной. По словам 
16 октября 2016, 05:10
В Тольятти на парковке возле ТЦ «Миндаль» горел грузовик, есть видео

В Тольятти на парковке возле ТЦ «Миндаль» горел грузовик, есть видео

Сегодня, 23 августа, в Тольятти на парковке возле торгового центра «Миндаль» в 5-м квартале загорелся грузовик. Видеорегистратор очевидца заснял все от начала до конца, когда пламя потушили пожарные. Очевидцы в группе «СОБЫТИЯ ТОЛЬЯТТИ» соцсети «ВКонтакте» обращают внимание на то, насколько 
23 августа 2016, 11:39
Торговый центр М5 на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе продается

Торговый центр М5 на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе продается

Как сообщают источники "Терры", сделка по смене собственника намечена на 20-е числа августа этого года. Продажа заведения, где кроме магазинов, располагались боулинг, ресторан, детский клуб и детский театр танца, готовилась около полутора лет. Ее цель - высвобождение средств для новых, 

11 августа 2016, 04:36
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