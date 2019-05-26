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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 24.05.2019 
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На нескольких улицах Самары отключат горячую воду

На нескольких улицах Самары отключат горячую воду

На следующей неделе в столице 63-го региона стартуют гидравлические испытания тепловых сетей от Самарской ТЭЦ. Без горячей воды на некоторое время останутся жители домов, расположенных в границах Карла Маркса, Алма-Атинской, Стара-Загоры, Ташкентской, Демократической, Солнечной, Ново-Садовой, Гастелло, Санфировой, Мелекесской, Литвинова, Зубчаниновского 
25 мая 2019, 08:43
В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В пятницу, 24 мая, в областной столице произошло ЧП. По информации наших телезрителей, обрушились 24 этажа лестничных проемов в жилом комплексе «Логика» на пересечении улиц Авроры и Съездовской. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация сейчас уточняется, официально она не 
24 мая 2019, 04:36
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили 
24 мая 2019, 04:19
Под Самарой произошла массовая авария

Под Самарой произошла массовая авария

В пятницу, 24 мая, под Самарой на оренбургской трассе, в районе кладбища Песчаная Глинка случилось ДТП с участием нескольких легковых машин, «ГАЗели» и большегруза. По предварительной информации, у фуры отлетело колесо. В результате столкновения грузовая «ГАЗель» осталась без кузова. Информация 
24 мая 2019, 03:21
В Самаре эвакуировали посетителей «Вива Лэнда», «Руси на Волге» и «Скалы»

В Самаре эвакуировали посетителей «Вива Лэнда», «Руси на Волге» и «Скалы»

7 мая в Самаре эвакуировали посетителей сразу нескольких торговых центров. Речь идет о комплексах «Вива Лэнд», «Русь на Волге» и «Скала». По последним данным, эвакуация проводилась из-за сообщений о минированиях. В ГУ МЧС России по Самарской области отметили, что сообщений 
7 мая 2019, 04:26
Из ТЦ «Мега» эвакуировали 300 человек

Из ТЦ «Мега» эвакуировали 300 человек

6 мая, в 15:53 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о возгорании в ТЦ «Мега». Система оповещения сработала в зоне гипермаркета «Ашан». Вызову автоматически был присвоен ранг «Пожар №2». На место выдвинулись люди и техника.

Когда сотрудники экстренной службы прибыли на 

6 мая 2019, 04:38
В Самаре эвакуировали 300 сотрудников и посетителей «Парк Хауса»

В Самаре эвакуировали 300 сотрудников и посетителей «Парк Хауса»

В пятницу, 3 мая, пришлось эвакуировать 300 сотрудников и посетителей одного из крупных самарских торгово-развлекательных центров. В 16:31 дежурному поступило сообщение о том, что сработала пожарная сигнализация на третьем этаже, в зоне фудкорта «Парк Хауса» на Московском шоссе. 
 
- Автоматически к 
3 мая 2019, 10:48
В Самаре из «Меги» эвакуировали 1000 человек

В Самаре из «Меги» эвакуировали 1000 человек

В четверг вечером, 25 апреля, в 18:31 дежурному поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в ТЦ «Мега» на 24 километре Московского шоссе. На место событий выехали пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу вызова № 2. 

- В 18:56 они обследовали здание 
25 апреля 2019, 08:09
Из ТЦ «Мега» эвакуировали 300 человек: в здании сработала пожарная сигнализация

Из ТЦ «Мега» эвакуировали 300 человек: в здании сработала пожарная сигнализация

В пятницу, 29 марта, проводилась эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра «Мега», расположенного на 24-м километре Московского шоссе. Из помещений вывели около 300 человек. Оказалось, что там сработала пожарная сигнализация, на место тут же выехали представители оперативных служб - 18 
29 марта 2019, 05:01
Сигнал тревоги: Из аэропорта Курумоч эвакуировали посетителей

Сигнал тревоги: Из аэропорта Курумоч эвакуировали посетителей

Сегодня, 9 февраля, в самарском аэропорту прозвучала сирена. По сигналу тревоги всех посетителей попросили покинуть здание на 10 минут.
 
По информации источников в оперативных структурах, это были не «террористы» со звонками о ложном заминировании. В здании главной воздушной гавани 

9 февраля 2019, 02:05
В блогах: ТЦ

В блогах: ТЦ "Московский" трансформируется в "Восточный базар"

Блогер Дмитрий Ширяев поведал, что известный самарский торговый центр "Московский" потихоньку трансформируется в "Восточный базар". "Запустение, дикие взгляды продавцов из южных республик, пытающихся впарить тебе хурму и прочие апельсины. Вот это все можно наблюдать в данный момент в одном 
23 марта 2017, 07:16
Напротив «Московского» иномарка «оседлала» дорожное ограждение

Напротив «Московского» иномарка «оседлала» дорожное ограждение

Сегодня, 4 марта, около 10 часов утра в Самаре на Московском шоссе напротив ТЦ «Московский» произошло необычное ДТП. Автомобиль, двигавшийся в сторону поселка Мехзавод, наехал на дорожное ограждение, разделяющее полосы движения, и «оседлал» его. В настоящее время на месте ДТП 
4 марта 2017, 02:48
В Самаре в ТЦ «Московский» открылся продуктовый рынок

В Самаре в ТЦ «Московский» открылся продуктовый рынок

В пятницу, 25 ноября, в ТЦ «Московский» после реконструкции заработали торговые секции «Фермерский квартал», где можно будет купить сельскохозяйственную продукцию.

«Новый формат торговли, соответствующий европейским стандартам – сохранена атмосфера рынка, но она дополнена элементами цивилизации», - сообщается на сайте ТЦ «Московский».

По 

25 ноября 2016, 11:27
В блогах: что будет с ТЦ

В блогах: что будет с ТЦ "Московский"?

Блогер Дмитрий Лявуков рассказал, как "жутковато сейчас выглядит торговый центр "Московский". Полное запустение. Фуд-корт перенесли куда-то в курмыши, ближе к аквапарку. Почти всю дорогу идешь до него по пустым коридорам, разглядывая ретрофото, коими завешаны пустующие отделы ТЦ. Местами вместо 
28 января 2016, 09:29
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Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

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