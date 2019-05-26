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На нескольких улицах Самары отключат горячую воду
На следующей неделе в столице 63-го региона стартуют гидравлические испытания тепловых сетей от Самарской ТЭЦ. Без горячей воды на некоторое время останутся жители домов, расположенных в границах Карла Маркса, Алма-Атинской, Стара-Загоры, Ташкентской, Демократической, Солнечной, Ново-Садовой, Гастелло, Санфировой, Мелекесской, Литвинова, Зубчаниновского …
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25 мая 2019, 08:43
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В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»
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24 мая 2019, 04:36
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В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
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24 мая 2019, 04:19
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Под Самарой произошла массовая авария
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24 мая 2019, 03:21
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В Самаре эвакуировали посетителей «Вива Лэнда», «Руси на Волге» и «Скалы»
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7 мая 2019, 04:26
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Из ТЦ «Мега» эвакуировали 300 человек
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6 мая 2019, 04:38
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В Самаре эвакуировали 300 сотрудников и посетителей «Парк Хауса»
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3 мая 2019, 10:48
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В Самаре из «Меги» эвакуировали 1000 человек
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25 апреля 2019, 08:09
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Из ТЦ «Мега» эвакуировали 300 человек: в здании сработала пожарная сигнализация
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29 марта 2019, 05:01
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Сигнал тревоги: Из аэропорта Курумоч эвакуировали посетителей
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9 февраля 2019, 02:05
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В блогах: ТЦ "Московский" трансформируется в "Восточный базар"
Блогер Дмитрий Ширяев поведал, что известный самарский торговый центр "Московский" потихоньку трансформируется в "Восточный базар". "Запустение, дикие взгляды продавцов из южных республик, пытающихся впарить тебе хурму и прочие апельсины. Вот это все можно наблюдать в данный момент в одном …
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23 марта 2017, 07:16
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Напротив «Московского» иномарка «оседлала» дорожное ограждение
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4 марта 2017, 02:48
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В Самаре в ТЦ «Московский» открылся продуктовый рынок
В пятницу, 25 ноября, в ТЦ «Московский» после реконструкции заработали торговые секции «Фермерский квартал», где можно будет купить сельскохозяйственную продукцию.
«Новый формат торговли, соответствующий европейским стандартам – сохранена атмосфера рынка, но она дополнена элементами цивилизации», - сообщается на сайте ТЦ «Московский».
По …
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25 ноября 2016, 11:27
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В блогах: что будет с ТЦ "Московский"?
Блогер Дмитрий Лявуков рассказал, как "жутковато сейчас выглядит торговый центр "Московский". Полное запустение. Фуд-корт перенесли куда-то в курмыши, ближе к аквапарку. Почти всю дорогу идешь до него по пустым коридорам, разглядывая ретрофото, коими завешаны пустующие отделы ТЦ. Местами вместо …
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28 января 2016, 09:29
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