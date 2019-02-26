|
В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую
|
26 февраля 2019, 01:53
|
Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год
|
26 февраля 2019, 01:11
|
Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва
|
26 февраля 2019, 12:53
|
В Самаре школа и 21 многоквартирный дом остались без тепла
|
26 февраля 2019, 12:21
|
В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской
|
25 февраля 2019, 04:24
|
В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»
|
25 февраля 2019, 02:43
|
Стало известно, кто будет восстанавливать обвалившуюся кровлю в доме Челышева
Стало известно, какая организация должна отвечать за ремонт крыши доходного дома Челышева в областной столице. Напомним, что на прошлой неделе произошло частичное обрушение кровли старинного здания. Сегодня специалисты должны осмотреть дом на улице Красноармейской и составить акт по итогам …
|
25 февраля 2019, 01:47
|
Ночной пожар в Сызрани: 13 человек спасли
|
24 февраля 2019, 11:26
|
В Сызрани восстановили теплоснабжение 30 жилых домов после аварии
В Сызрани устранили коммунальную аварию, из-за которой было приостановлено теплоснабжение почти 30 жилых домов и нескольких социальных объектов. Напомним, что порыв на подающем и обратном трубопроводе диаметром 377 мм на улице Кирова в Сызрани произошел 21 февраля. На время …
|
22 февраля 2019, 10:35
|
В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы
|
21 февраля 2019, 01:00
|
С 1 июля отопление подорожает на 3%
В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную …
|
20 февраля 2019, 05:16
|
Минэнерго раскритиковало «Т Плюс» за частые аварии на теплосетях
Минэнерго и ЖКХ Самарской области раскритиковало работу регионального филиала "Т Плюс" в части ремонта теплосетей, сообщает пресс-служба ведомства. В министерстве отмечают, что среднее количество технологических отключений в течение текущего отопительного сезона выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущим. Износ …
|
18 февраля 2019, 12:10
|
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
|
16 февраля 2019, 09:28
|
Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
|
15 февраля 2019, 07:11
|
Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары
|
14 февраля 2019, 11:43
|
В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской
Сварочные работы на месте порыва в центре Самары завершились. Сейчас систему заполняют водой, сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что в районе дома № 34 по Первомайской произошло повреждение на подающем трубопроводе диаметром 373 мм. По резервной схеме …
|
14 февраля 2019, 09:14
|
Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет
|
14 февраля 2019, 05:40
|
В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Ленина
Теплоэнергетики устранили аварию в центре Самары. В 18:20 специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили ремонт участка теплосети диаметром 500 мм по проспекту Ленина. В тепловой камере на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина установили дополнительную запорную арматуру.
|
12 февраля 2019, 07:46
|
Сызрань замерзает! Более 40 домов без тепла
С возвращением мороза снова выросло число аварий на трассах теплосетей. После утреннего порыва в центре Самары, где под размытый кипятком асфальт провалились двое мужчин, стало известно о ЧП в Сызрани.
По сообщению городского комитета ЖКХ, порыв произошел в …
|
12 февраля 2019, 05:20
|
Появилось фото с места гибели самарского экскаваторщика на Физкультурной
Появились подробности и фото с Физкультурной, где при сносе здания железобетонная плита упала на экскаватор и убила машиниста.
По данным спасателей, трагедия случилась в Промышленном районе Самары по адресу: улица Физкультурная, 143. На территории бывшего завода железобетонных изделий сносили строение. …
|
12 июля 2016, 11:21
|
Фестиваль паркура в Самаре соберет 1000 участников
|
28 мая 2014, 11:13
Мы Вам перезвоним!