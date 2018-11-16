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В Самаре устранили коммунальную аварию на Гастелло

В Самаре устранили коммунальную аварию на Гастелло

В 6:00 в пятницу, 16 ноября, в областной столице завершились аварийно-восстановительные работы на трубопроводе теплоснабжения. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.
 
Напомним, что из-за коммунальной аварии на улице Гастелло в Октябрьском районе Самары 26 домов 
16 ноября 2018, 09:44
За 5 лет количество больных сахарным диабетом в Самарской области выросло на 6,5 тысяч человек

За 5 лет количество больных сахарным диабетом в Самарской области выросло на 6,5 тысяч человек

В Самарской области растет число больных сахарным диабетом. Сейчас такой диагноз есть у 117 тысяч человек. И эта цифра увеличивается. За последние 5 лет количество заболевших выросло на 6,5 тысяч человек, а за последние 10 - на 37,5 тысяч. Причём, 
16 ноября 2018, 09:23
В Самаре нарушили сроки установки колеса обозрения

В Самаре нарушили сроки установки колеса обозрения

Прокуратура Самары уличила муниципальное предприятие "Парки Самары" в нарушении сроков контракта на установку колеса обозрения в парке имени Гагарина. Построенный, но до сих пор не введённый в строй 55-метровый аттракцион продолжают преследовать неприятности. Как установило надзорное ведомство, подрядчик ООО "Глобал" 
16 ноября 2018, 08:18
В Самаре сокращается число курильщиков

В Самаре сокращается число курильщиков

Каждый третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. Его цель - еще раз напомнить людям о вреде никотиновой зависимости и сподвигнуть тех, кто ей подвержен, отказаться от этого пагубного пристрастия. 
 
Количество курильщиков в Самарской области в последние годы неуклонно 
15 ноября 2018, 09:32
В Тольятти эвакуировали людей из ТРЦ «Космос»

В Тольятти эвакуировали людей из ТРЦ «Космос»

В понедельник днем, 5 ноября, к торгово-развлекательному центру «Космос» в Центральном районе Тольятти прибыли сотрудники всех оперативных служб и ведомств. Из здания на улице Карла Маркса, 57, эвакуировали посетителей и персонал. Дело в том, что поступил вызов от неизвестного, который 
6 ноября 2018, 09:06
70 человек эвакуировали из дома по улице Тухачевского в Самаре

70 человек эвакуировали из дома по улице Тухачевского в Самаре

В среду, 18 июля, в 14:10 эвакуировали более 70 жителей четырехподъездного дома на улице Тухачевского в Самаре. На месте событий работали сотрудники МЧС. Они вызвали газовую службу: у них появилось подозрение, что в здании произошла утечка бытового газа, пишет 
18 июля 2018, 04:22
Людей эвакуировали из ТРК «Вива Лэнд» в Самаре

Людей эвакуировали из ТРК «Вива Лэнд» в Самаре

В понедельник днем, 9 июля, персонал и посетителей вывели из торгово-развлекательного центра «Вива Лэнд» на площади Кирова в Самаре. В здании сработала пожарная сигнализация, на место событий тут же приехали сотрудники оперативных служб.
 
"Мы были внутри, запахло проводкой и включили сирену, 
9 июля 2018, 01:42
Названа причина эвакуации из офисных центров Самары

Названа причина эвакуации из офисных центров Самары

В Самаре официально названа причина эвакуации из ряда городских объектов с массовым пребыванием людей в четверг, 21 июня. По данным полицейских, поступили сообщения о возможном заминировании офисных центров «Башня», «Скала Холл», а также гостиницы «Волга». Постояльцев в самарских отелях в 
22 июня 2018, 09:35
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