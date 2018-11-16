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В Самаре устранили коммунальную аварию на Гастелло
В 6:00 в пятницу, 16 ноября, в областной столице завершились аварийно-восстановительные работы на трубопроводе теплоснабжения. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.
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16 ноября 2018, 09:44
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За 5 лет количество больных сахарным диабетом в Самарской области выросло на 6,5 тысяч человек
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16 ноября 2018, 09:23
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В Самаре нарушили сроки установки колеса обозрения
Прокуратура Самары уличила муниципальное предприятие "Парки Самары" в нарушении сроков контракта на установку колеса обозрения в парке имени Гагарина. Построенный, но до сих пор не введённый в строй 55-метровый аттракцион продолжают преследовать неприятности. Как установило надзорное ведомство, подрядчик ООО "Глобал" …
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16 ноября 2018, 08:18
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В Самаре сокращается число курильщиков
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15 ноября 2018, 09:32
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В Тольятти эвакуировали людей из ТРЦ «Космос»
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6 ноября 2018, 09:06
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70 человек эвакуировали из дома по улице Тухачевского в Самаре
В среду, 18 июля, в 14:10 эвакуировали более 70 жителей четырехподъездного дома на улице Тухачевского в Самаре. На месте событий работали сотрудники МЧС. Они вызвали газовую службу: у них появилось подозрение, что в здании произошла утечка бытового газа, пишет …
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18 июля 2018, 04:22
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Людей эвакуировали из ТРК «Вива Лэнд» в Самаре
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9 июля 2018, 01:42
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Названа причина эвакуации из офисных центров Самары
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22 июня 2018, 09:35