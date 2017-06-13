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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре «Гранта» перевернулась и перекрыла Красноглинское шоссе

В Самаре «Гранта» перевернулась и перекрыла Красноглинское шоссе

Во вторник, 13 июня, в Самаре в результате ДТП образовалась пробка на Красноглинском шоссе в районе домов ЭМО, сообщили очевидцы в социальных сетях. На дороге перевернулся легковой автомобиль «Лада Гранта». Автор сообщения опубликовал фото.

«ДТП на Красноглинском шоссе, около 
13 июня 2017, 04:01
В Башкирии на мосту над железнодорожными путями повисла полицейская машина

В Башкирии на мосту над железнодорожными путями повисла полицейская машина

Необычное дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля случилось в Башкирии. Следуя по мосту над железнодорожными путями, водитель не справился с управлением, снес ограждение и буквально навис над контактной сетью.
Свидетели инцидента оперативно разместили снимки с места происшествия в Сети. На 

13 июня 2017, 03:25
В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом

В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом

Вчера, 11 июня, около 20:00 на трассе М-5 "Урал" на участке между Новосемейкино и ТЦ "Мега" произошло серьезное ДТП с участием автомобиля «Инфинити». Водитель элитной иномарки не справился с управлением, выехал на разделительную полосу, где по очереди врезался в несколько 
12 июня 2017, 04:41
В Тольятти водитель «Хендай» спровоцировал аварию с четырьмя авто и застрял на газоне

В Тольятти водитель «Хендай» спровоцировал аварию с четырьмя авто и застрял на газоне

В Тольятти инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которая произошла сегодня, 12 июня, на улице Дзержинского. Участниками аварии стали пять авто, передает 63.ru.

По словам очевидцев, водитель «Хендай» задел четыре машины, вылетел на газон и там застрял. Никто не 
12 июня 2017, 03:39
В Самаре в районе Оврага Подпольщиков трамвай сошел с рельсов

В Самаре в районе Оврага Подпольщиков трамвай сошел с рельсов

Сегодня, 4 июня, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как пишет 63.ru, в первой половине дня в районе Постникова оврага (ранее оврага Подпольщиков) с рельсов сошел трамвай. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники аварийной службы. Вагон вернули на 
4 июня 2017, 06:18
С кондиционерами и видеонаблюдением: в Самару привезли два новых трехсекционных трамвая

С кондиционерами и видеонаблюдением: в Самару привезли два новых трехсекционных трамвая

В Самару прибыли два трехсекционных трамвая производства «Усть-Катавского вагоностроительного завода». Как известно, в 2016 году был заключен контракт на приобретение и поставку 10 таких транспортных средств. Пока доставлены два, остальные должны прибыть в ближайшее время.
Как информируют в горадминистрации, вместимость 

25 мая 2017, 04:50
Мэрии Самары придется заплатить 66 миллионов рублей

Мэрии Самары придется заплатить 66 миллионов рублей

Мэрии Самары не удалось оспорить решение арбитражного суда Самарской области, который обязал ее выплатить "Межрегиональной лизинговой компании" более 66 миллионов рублей.
Как уже рассказывала ТЕРРА, спор возник после того, как городу были поставлены 20 низкопольных трамваев на общую сумму 750 

24 мая 2017, 04:02
Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»

Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»

Строительство агропарка и конечной станции для новой ветки трамвая около стадиона «Самара Арена» сняли на видео. Ролик опубликован в Сети.

Напомним, на территории агропарка в границах улицы Дальней, Московского и Волжского шоссе планируют организовать склады, мойки, холодильники и 
25 апреля 2017, 11:47
В Самаре с рельсов нефтяников сошел грузовой вагон

В Самаре с рельсов нефтяников сошел грузовой вагон

В субботу, 22 апреля, в Самаре сошел с рельсов грузовой вагон. Авария случилась при проведении маневровых работ на путях нефтяной компании, примыкающих к участку железной дороги общего пользования. Состав, двигавшийся со скоростью не более трех километров в час, состоял из 

24 апреля 2017, 11:06
В Самаре сошел с рельсов трамвай

В Самаре сошел с рельсов трамвай

В центре Самары на пересечении улиц Красноармейской и Арцыбушевской сошел с рельсов трамвай. Инцидент произошел во вторник, 31 января, в четвертом часу дня. Очевидцы опубликовали в социальных сетях фото с места происшествия.

Трамвай следовал по маршруту №20к в сторону 
1 февраля 2017, 09:45
МЧС: в Сызрани вагон грузового поезда сошел с рельсов

МЧС: в Сызрани вагон грузового поезда сошел с рельсов

В МЧС сообщили об аварии на железной дороге в Сызрани. Сошел с рельсов вагон грузового поезда. Это произошло в ночь на 16 сентября на станции «Сызрань-1» в южном парке. К ликвидации последствий ЧП привлекли 28 человек. Было задействовано 5 единиц 
16 сентября 2015, 10:18
В Самарской области сошли с рельсов 7 вагонов с селитрой

В Самарской области сошли с рельсов 7 вагонов с селитрой

Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода семи вагонов с селитрой на территории Самарской области. Железнодорожная авария произошла около девяти часов вечера в среду, 5 августа, на станции Кинель. Один вагон перевернулся. Последствия ЧП ликвидируют. Люди не пострадали.
7 августа 2015, 02:34
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