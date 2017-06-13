В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи
Во вторник, 13 июня, в Самаре произошло сразу две аварии на трамвайных путях. Примерно в три часа на Ново-Садовой в районе перекрестка с улицей Аминева сошел с рельсов трамвай №7. Никто не пострадал. Однако движение трамваев было блокировано. К месту ЧП направили аварийную бригаду. Второй инцидент произошел на повороте с Заводского шоссе на улицу XXII Партсъезда. Там на рельсах столкнулись фура и внедорожник, сообщили очевидцы.
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В Самаре «Гранта» перевернулась и перекрыла Красноглинское шоссе
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13 июня 2017, 04:01
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В Башкирии на мосту над железнодорожными путями повисла полицейская машина
Необычное дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля случилось в Башкирии. Следуя по мосту над железнодорожными путями, водитель не справился с управлением, снес ограждение и буквально навис над контактной сетью.
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13 июня 2017, 03:25
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В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом
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12 июня 2017, 04:41
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В Тольятти водитель «Хендай» спровоцировал аварию с четырьмя авто и застрял на газоне
В Тольятти инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которая произошла сегодня, 12 июня, на улице Дзержинского. Участниками аварии стали пять авто, передает 63.ru.
По словам очевидцев, водитель «Хендай» задел четыре машины, вылетел на газон и там застрял. Никто не …
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12 июня 2017, 03:39
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В Самаре в районе Оврага Подпольщиков трамвай сошел с рельсов
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4 июня 2017, 06:18
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С кондиционерами и видеонаблюдением: в Самару привезли два новых трехсекционных трамвая
В Самару прибыли два трехсекционных трамвая производства «Усть-Катавского вагоностроительного завода». Как известно, в 2016 году был заключен контракт на приобретение и поставку 10 таких транспортных средств. Пока доставлены два, остальные должны прибыть в ближайшее время.
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25 мая 2017, 04:50
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Мэрии Самары придется заплатить 66 миллионов рублей
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24 мая 2017, 04:02
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Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»
Строительство агропарка и конечной станции для новой ветки трамвая около стадиона «Самара Арена» сняли на видео. Ролик опубликован в Сети.
Напомним, на территории агропарка в границах улицы Дальней, Московского и Волжского шоссе планируют организовать склады, мойки, холодильники и …
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25 апреля 2017, 11:47
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В Самаре с рельсов нефтяников сошел грузовой вагон
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24 апреля 2017, 11:06
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В Самаре сошел с рельсов трамвай
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1 февраля 2017, 09:45
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МЧС: в Сызрани вагон грузового поезда сошел с рельсов
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16 сентября 2015, 10:18
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В Самарской области сошли с рельсов 7 вагонов с селитрой
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7 августа 2015, 02:34