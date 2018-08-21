В Самаре экс-чиновник брал с людей по 250 тысяч за бесплатное муниципальное жилье В Ленинском районном суде будет рассматриваться уголовное дело бывшего сотрудника департамента управления имуществом Самары. Его обвиняют в «мошенничестве с использованием служебного положения» и получении денег от граждан за предоставление муниципального жилья.



По версии следствия, в марте 2017 года главный …