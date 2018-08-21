2
33
34
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 Y88b   d88P  888        .d8888b.   888     888            Y88b   d88P  888       888 
  Y88b d88P   888       d88P  Y88b  888     888             Y88b d88P   888   o   888 
   Y88o88P    888       888    888  888     888              Y88o88P    888  d8b  888 
    Y888P     888       888         888     888   .d88888     Y888P     888 d888b 888 
     888      888       888  88888  888     888  d88" 888      888      888d88888b888 
     888      888       888    888  888     888  888  888      888      88888P Y88888 
     888      888       Y88b  d88P  Y88b. .d88P  Y88b 888      888      8888P   Y8888 
     888      88888888   "Y8888P88   "Y88888P"    "Y88888      888      888P     Y888 
                                                      888                             
                                                      888                             
                                                      888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Байкер без прав столкнулся с Chevrolet в Самарской области

Байкер без прав столкнулся с Chevrolet в Самарской области

В понедельник, 20 августа, произошла дорожная авария в Волжском районе. В 12:00 31-летний мужчина ехал на мотоцикле KAYO по грунтовой дороге от микрорайона «Кошелев парк» в сторону садово-дачного товарищества «КРС». По версии полицейских, байкер столкнулся с иномаркой Chevrolet и получил 
21 августа 2018, 01:09
Коноплю ищут коммунальщики из Сызрани

Коноплю ищут коммунальщики из Сызрани

Городские власти в Сызрани решили бороться с очагами дикорастущей конопли с помощью горожан. Сотрудники Комитета ЖКХ просят местных жителей сообщать им, если они заметят места скопления наркосодержащего растения. Обращаться можно по телефону 33-17-73, либо письменно по адресу: улица Ульяновская, 61, 
21 августа 2018, 12:15
План строительства Фрунзенского моста в Самаре скорректировали

План строительства Фрунзенского моста в Самаре скорректировали

Освоение средств из федерального бюджета обсуждалось во время совещания по ходу работ по строительству Фрунзенского моста в Самаре. По словам главы региона Дмитрия Азарова, план работ скорректировали.
 
«Некоторые неудобства для горожан будут, но мост надо достроить в 2019-м. Столько десятилетий мечтали 
21 августа 2018, 12:04
«Два года условно»: главу Нефтегорского района признали виновным в мошенничестве

«Два года условно»: главу Нефтегорского района признали виновным в мошенничестве

Суд в Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении главы Нефтегорского района Владимира Корнева. Мужчину признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере.

По версии следствия, в 2010 году Корнев получил от представителя ООО - 
21 августа 2018, 11:10
В Самаре экс-чиновник брал с людей по 250 тысяч за бесплатное муниципальное жилье

В Самаре экс-чиновник брал с людей по 250 тысяч за бесплатное муниципальное жилье

В Ленинском районном суде будет рассматриваться уголовное дело бывшего сотрудника департамента управления имуществом Самары. Его обвиняют в «мошенничестве с использованием служебного положения» и получении денег от граждан за предоставление муниципального жилья.

По версии следствия, в марте 2017 года главный 
2 августа 2018, 10:06
Счетная палата усилит контроль за расходами чиновников

Счетная палата усилит контроль за расходами чиновников

Счетная палата получит широкие полномочия на проверку расходов региональных властей. Правительство России утвердило соответствующие поправки в Бюджетный кодекс и готово внести их в Госдуму. Предположительно, изменения начнут действовать с 2019 года. Напомним, ведомство недавно возглавил Алексей Кудрин. По мнению экспертов, 

4 июня 2018, 08:01
Самарское УФАС возбудило дело против мэрии Сызрани

Самарское УФАС возбудило дело против мэрии Сызрани

Региональные антоимонопольщики возбудили дело против мэрии Сызрани. Чиновников уличили в неисполнении требований ведомства в части актуализации схемы теплоснабжения города. На горадминистрацию в ФАС пожаловалась «Сызранская теплоэнергетическая компания». Проверка установила, что местная "Жилищно-эксплуатационная служба" направила в мэрию письмо, в котором попросила 

28 мая 2018, 08:01
Почти 1,4 млн рублей на сувениры потратят самарские чиновники

Почти 1,4 млн рублей на сувениры потратят самарские чиновники

В Самаре чиновники готовы потратить почти 1 млн 400 тысяч рублей на сувениры с символикой города. Соответствующий тендер был размещен на портале госзакупок. Речь идет о чайных наборах, картинах, подстаканниках, банных комплектах, галстуках и портмоне, визитницах и сувенирных куклах.
Победителем 

11 мая 2018, 02:08
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх