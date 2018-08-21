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Байкер без прав столкнулся с Chevrolet в Самарской области
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21 августа 2018, 01:09
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Коноплю ищут коммунальщики из Сызрани
Городские власти в Сызрани решили бороться с очагами дикорастущей конопли с помощью горожан. Сотрудники Комитета ЖКХ просят местных жителей сообщать им, если они заметят места скопления наркосодержащего растения. Обращаться можно по телефону 33-17-73, либо письменно по адресу: улица Ульяновская, 61, …
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21 августа 2018, 12:15
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План строительства Фрунзенского моста в Самаре скорректировали
Освоение средств из федерального бюджета обсуждалось во время совещания по ходу работ по строительству Фрунзенского моста в Самаре. По словам главы региона Дмитрия Азарова, план работ скорректировали.
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21 августа 2018, 12:04
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«Два года условно»: главу Нефтегорского района признали виновным в мошенничестве
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21 августа 2018, 11:10
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В Самаре экс-чиновник брал с людей по 250 тысяч за бесплатное муниципальное жилье
В Ленинском районном суде будет рассматриваться уголовное дело бывшего сотрудника департамента управления имуществом Самары. Его обвиняют в «мошенничестве с использованием служебного положения» и получении денег от граждан за предоставление муниципального жилья.
По версии следствия, в марте 2017 года главный …
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2 августа 2018, 10:06
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Счетная палата усилит контроль за расходами чиновников
Счетная палата получит широкие полномочия на проверку расходов региональных властей. Правительство России утвердило соответствующие поправки в Бюджетный кодекс и готово внести их в Госдуму. Предположительно, изменения начнут действовать с 2019 года. Напомним, ведомство недавно возглавил Алексей Кудрин. По мнению экспертов, …
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4 июня 2018, 08:01
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Самарское УФАС возбудило дело против мэрии Сызрани
Региональные антоимонопольщики возбудили дело против мэрии Сызрани. Чиновников уличили в неисполнении требований ведомства в части актуализации схемы теплоснабжения города. На горадминистрацию в ФАС пожаловалась «Сызранская теплоэнергетическая компания». Проверка установила, что местная "Жилищно-эксплуатационная служба" направила в мэрию письмо, в котором попросила …
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28 мая 2018, 08:01
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Почти 1,4 млн рублей на сувениры потратят самарские чиновники
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11 мая 2018, 02:08