В Самаре в среду, 21 марта, из-за коммунальной аварии изменилось движение общественного транспорта. Временная схема введена на автобусном маршруте №38 "Юнгородок - 9-й микрорайон". Автобусы следуют в обоих направлениях по улицам Ново-Вокзальная, Вольская, далее – как обычно.
«По скорректированной схеме движения автобусы вышеуказанного маршрута будут следовать до окончания аварийно-восстановительных работ. Работы проводятся силами ОАО «ПТС», - сообщает пресс-служба мэрии Самары.
Коммунальная авария произошла в районе пересечения улиц Александра Матросова и Ставропольской, указано в сообщении.
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