Четыре улицы станут пешеходными‍ на время ЧМ-2018 в Самаре В Самаре летом во время ЧМ-2018 на один месяц будут закрыты четыре улицы в центре города - Красноармейская, Куйбышева, Льва Толстого и Молодогвардейская. Они полностью будут закрыты для движения транспорта на всём протяжении, за исключением спецтранспорта. Эти улицы будут пешеходными, …