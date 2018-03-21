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Материалы по теме:

Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре

Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре

В Самаре автобусы №52 «Железнодорожный вокзал – автостанция «Аврора» следуют по временной схеме. Она введена в связи с коммунальной аварией, которая утром 19 марта произошла на пересечении улиц Промышленности и Луганской. Как уже сообщала «ТЕРРА», выявлена утечка на водоводе диаметром 
19 марта 2018, 01:39
Стало известно об отключении воды из-за аварии на ул. Промышленности в Самаре

Стало известно об отключении воды из-за аварии на ул. Промышленности в Самаре

В Самаре в понедельник, 19 марта, без холодного водоснабжения остался частный сектор в Железнодорожном районе. Как сообщалось ранее, из-за утечки из трубы на улице Луганской, затопило улицу Промышленности. В связи с этим автобусы 52-го маршрута следуют в объезд, сообщили в 
19 марта 2018, 11:31
Из-за аварии и потопа автобусы объезжают улицу Промышленности в Самаре

Из-за аварии и потопа автобусы объезжают улицу Промышленности в Самаре

В Самаре в понедельник, 19 марта, произошла коммунальная авария на улице Луганской в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Дорогу на улице Промышленности затопило, из-за этого произошли изменения в движении общественного транспорта. В соцсети появилось фото очевидца.
19 марта 2018, 10:09
Четыре улицы станут пешеходными‍ на время ЧМ-2018 в Самаре

Четыре улицы станут пешеходными‍ на время ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре летом во время ЧМ-2018 на один месяц будут закрыты четыре улицы в центре города - Красноармейская, Куйбышева, Льва Толстого и Молодогвардейская. Они полностью будут закрыты для движения транспорта на всём протяжении, за исключением спецтранспорта. Эти улицы будут пешеходными, 

16 марта 2018, 10:57
500 таксомоторов аккредитуют для работы во время ЧМ-2018 в Самаре

500 таксомоторов аккредитуют для работы во время ЧМ-2018 в Самаре

Как сообщает министерство транспорта, количество аккредитованных такси составит 500 автомобилей. Аккредитация даст право въезжать на стоянки и посадочные площадки, расположенные вблизи стадиона и мест проведения фестиваля болельщиков. Данные об аккредитованных автомобилях будут занесены в специальную базу, которая будет использоваться диспетчерской 

15 марта 2018, 05:14
Как изменятся маршруты общественного транспорта на ЧМ-2018 в Самаре

Как изменятся маршруты общественного транспорта на ЧМ-2018 в Самаре

Во время проведения ЧМ-2018 в Самаре появятся 225 спортивных автобусов и 70 спортивных трамваев. Половина из них новые, часть перенаправят с малонагруженных маршрутов Самары и Тольятти. Все машины пометят буквой «С». Они будут курсировать по маршрутам: стадион «Самара Арена» - 

14 марта 2018, 07:37
В блогах: Что будет на дорогах Самары во время ЧМ-2018?

В блогах: Что будет на дорогах Самары во время ЧМ-2018?

Блогер 63ru рассуждает про "мундиальный коллапс", который вскоре накроет Самару. «Меня, например, реально настораживают планы руководства по ограничению движения в городе, - пишет автор. - Как показала недавняя практика, если город впадает в ступор из-за какого-то «паручасового» перекрытия одной 
13 марта 2018, 12:03
50 новых пассажирских автобусов «МАЗ» прибыли в Самару

50 новых пассажирских автобусов «МАЗ» прибыли в Самару

Автобусный парк Самары продолжает пополняться новыми машинами. На днях в город доставили 50 новеньких автобусов «МАЗ». Пока они находятся на стоянке. Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт 63 Самара».

Напомним, что к ЧМ 2018 областной центр должен получить 100 пассажирских 

12 марта 2018, 09:05
Улица Ново-Садовая из-за потопа перекрыта в Самаре, есть фото

Улица Ново-Садовая из-за потопа перекрыта в Самаре, есть фото

В Самаре в ночь на 7 марта произошел потоп на улице Ново-Садовая. Из-за 
7 марта 2018, 09:59
На ЧМ-2018 в Самару отправят 60 автобусов из Тольятти

На ЧМ-2018 в Самару отправят 60 автобусов из Тольятти

В Самару на ЧМ-2018 по футболу отправят 60 автобусов из Тольятти. Речь идет о современных «Волгабасах», работающих на газомоторном топливе, сообщает мэрия Автограда. В настоящее время чиновники прорабатывают вопросы оснащения подвижного состава специальным оборудованием, а также допуск водителей к участию в 

23 февраля 2018, 09:03
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