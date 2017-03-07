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В Самаре две девушки попали в ДТП, есть фото
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7 марта 2017, 10:49
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В Самаре автоледи разбила четыре машины при парковке
Самарские полицейские задержали автоледи, разбившую четыре припаркованные машины. Инцидент произошел во дворе в переулке Карякина рано утром в субботу, 4 марта. Женщина, управлявшая «Тойотой», хотела также припарковать свою машину. Сначала она повредила две иномарки - Chevrolet Сruze и Mitsubishi. Потом …
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6 марта 2017, 05:09
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В Отрадном автокран снес кабину фургона, есть фото
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6 марта 2017, 02:52
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На самарском участке М-5 за выходные произошло 13 ДТП, есть погибшие
В минувшие выходные в регионе произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Два человека погибли, 20 получили ранения. Три самые крупные аварии случились на трассе М-5 «Урал».
5 марта на территории Исаклинского района водитель ВАЗ-2107 ехал из Самары в сторону Челябинска. По предварительной версии, …
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6 марта 2017, 01:29
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В Самаре снова затопило Московское шоссе, есть фото
В самарском паблике в соцсети появились фотографии нового «потопа» на Московском шоссе. «Озеро Ракита – Московское шоссе», - подписал снимок очевидец. Напомним, в конце февраля на указанном участке была аналогичная ситуация, что стало поводом для массы «фотожаб». А певец …
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6 марта 2017, 12:37
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Ученые установили вид жившего в районе Сызрани монстра, есть фото
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6 марта 2017, 11:42
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Топ-новости: в Тольятти перекрыли М-5, погода в Самаре, фото тонущих машин в Сызрани
С 1 марта в Тольятти начался ремонт на трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС. В мэрии предупредили, что работы ведутся в круглосуточном режиме и введены ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам. Подробности – по …
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3 марта 2017, 08:41
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Появилось видео массового ДТП на мосту в Самаре
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8 февраля 2017, 02:09
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Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото
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6 февраля 2017, 09:48
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Появилось видео массового ДТП на Волжском шоссе в Самаре
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19 января 2017, 11:40
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Водителя Range Rover, участвовавшего в ДТП на Овраге, накажут за опасное вождение
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12 октября 2016, 10:47
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В Самаре трамваи снова ходят по Ново-Вокзальной через Московское шоссе
«Движение трамвайных маршрутов №№ 7, 11, 12, 20, 20к по улице Ново-Вокзальной восстановлено», - сообщает портал «Транспортный оператор Самары».
Как уже рассказывала «ТЕРРА», работы по капитальному ремонту трамвайных путей на перекрестке Ново-Вокзальной и Московского шоссе завершены. Утром в …
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12 октября 2015, 04:14
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В Самаре Московское шоссе в районе Ново-Вокзальной открыто
Сегодня, 12 октября, в Самаре открыли движение транспорта по Московскому шоссе на пересечении с улицей Ново-Вокзальной. Капитальный ремонт трамвайных путей закончился там раньше обещанного срока – магистраль предполагали открыть лишь в ноябре.
Отметим, в настоящее время в Самаре …
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12 октября 2015, 11:28
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В Самаре из-за перекладки рельсов изменили движение 7-го и 11-го трамваев
Новые изменения в схемах движения общественного транспорта Самары. По новой схеме временно будут ходить трамваи №7 и №11. Это связано с переустройством трамвайных путей на пересечении Московского шоссе с улицей Ново-Вокзальной.
Трамваи №7 временно будут следовать по схеме: …
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14 сентября 2015, 04:26
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В Самаре закрыли движение трамваев на перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной
С 3 сентября, как уже сообщала «ТЕРРА», в районе пересечения Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной ограничили движение транспорта. Это связано с перекладкой трамвайных путей на данном участке.
Изменилось движение нескольких трамвайных маршрутов, сообщает «Транспортный оператор Самары». Трамваи №№ 7, …
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3 сентября 2015, 02:28