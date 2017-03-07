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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 марта 2017г 
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В Отрадном автокран снес кабину фургона, есть фото

В Отрадном автокран снес кабину фургона, есть фото

В воскресенье, 5 марта, в Отрадном столкнулись «КамАЗ» с краном-манипулятором и грузовая «Газель». Задняя часть автокрана пробила кабину фургона. В сети появился снимок с места ДТП: под кабиной «Газели» - пятно красного цвета.

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На самарском участке М-5 за выходные произошло 13 ДТП, есть погибшие

На самарском участке М-5 за выходные произошло 13 ДТП, есть погибшие

В минувшие выходные в регионе произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Два человека погибли, 20 получили ранения. Три самые крупные аварии случились на трассе М-5 «Урал».

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Стали известны результаты исследования находки, сделанной у села Кашпир в районе Сызрани. В 2012 году сотрудник местного краеведческого музея Александр Евграфов обнаружил на берегу Волги крупную кость весом 7 килограммов и длиной 25 сантиметров. Информация о новом экспонате не оглашалась 
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Появилось видео массового ДТП на мосту в Самаре

Появилось видео массового ДТП на мосту в Самаре

В Самаре на мосту в районе Хлебной площади произошло массовое ДТП, сообщили очевидцы. По их словам, образовалась пробка в обе стороны. Столкнулись три автомобиля, в том числе иномарка BMW X5.

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8 февраля 2017, 02:09
Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото

Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото

В воскресенье, 5 февраля, в социальных сетях появилось сообщение о массовом ДТП на волгоградской трассе в Самарской области. Очевидец опубликовал фото.

«На участке Чапаевск - Самара, недалеко от Красноармейской развилки. ДТП с несколькими машинами, на месте две скорые», - 
6 февраля 2017, 09:48
Появилось видео массового ДТП на Волжском шоссе в Самаре

Появилось видео массового ДТП на Волжском шоссе в Самаре

В четверг, 19 января, в Самаре на Волжском шоссе произошло массовое ДТП. По предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля – два фургона и две легковушки. Очевидец опубликовал в социальной сети видео с места происшествия. Судя по времени, указанному на записи, автомобилист 

19 января 2017, 11:40
Водителя Range Rover, участвовавшего в ДТП на Овраге, накажут за опасное вождение

Водителя Range Rover, участвовавшего в ДТП на Овраге, накажут за опасное вождение

Сегодня, 12 октября, в отношении водителя Range Rover вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении за опасное вождение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Кроме того, в отношении обоих водителей – и Range Rover и Audi - вынесено 
12 октября 2016, 10:47
В Самаре трамваи снова ходят по Ново-Вокзальной через Московское шоссе

В Самаре трамваи снова ходят по Ново-Вокзальной через Московское шоссе

«Движение трамвайных маршрутов №№ 7, 11, 12, 20, 20к по улице Ново-Вокзальной восстановлено», - сообщает портал «Транспортный оператор Самары».

Как уже рассказывала «ТЕРРА», работы по капитальному ремонту трамвайных путей на перекрестке Ново-Вокзальной и Московского шоссе завершены. Утром в 
12 октября 2015, 04:14
В Самаре Московское шоссе в районе Ново-Вокзальной открыто

В Самаре Московское шоссе в районе Ново-Вокзальной открыто

Сегодня, 12 октября, в Самаре открыли движение транспорта по Московскому шоссе на пересечении с улицей Ново-Вокзальной. Капитальный ремонт трамвайных путей закончился там раньше обещанного срока – магистраль предполагали открыть лишь в ноябре.

Отметим, в настоящее время в Самаре 
12 октября 2015, 11:28
В Самаре из-за перекладки рельсов изменили движение 7-го и 11-го трамваев

В Самаре из-за перекладки рельсов изменили движение 7-го и 11-го трамваев

Новые изменения в схемах движения общественного транспорта Самары. По новой схеме временно будут ходить трамваи №7 и №11. Это связано с переустройством трамвайных путей на пересечении Московского шоссе с улицей Ново-Вокзальной

Трамваи №7 временно будут следовать по схеме: 
14 сентября 2015, 04:26
В Самаре закрыли движение трамваев на перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной

В Самаре закрыли движение трамваев на перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной

С 3 сентября, как уже сообщала «ТЕРРА», в районе пересечения Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной ограничили движение транспорта. Это связано с перекладкой трамвайных путей на данном участке.

Изменилось движение нескольких трамвайных маршрутов, сообщает «Транспортный оператор Самары». Трамваи №№ 7, 
3 сентября 2015, 02:28
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