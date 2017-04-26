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Материалы по теме:

На въезде в Самару снова ад – ввели «контроль трезвости» на Кировском мосту

На въезде в Самару снова ад – ввели «контроль трезвости» на Кировском мосту

В понедельник, 24 апреля, очевидцы сообщают о заторе на Кировском мосту в Самаре.

«На Кировском мосту в направлении города контроль трезвости… Огромная пробка, всех пускают в один ряд… Южка в ремонте, хлебка стоит наглухо, и Кирыч остановили в лоскуты...» 
24 апреля 2017, 09:58
Дорожный апокалипсис у Жигулевской ГЭС сняли с высоты птичьего полета (есть видео)

Дорожный апокалипсис у Жигулевской ГЭС сняли с высоты птичьего полета (есть видео)

21 апреля на YouTube появилось видео многокилометровой автопробки на федеральной трассе «М5 Урал» в районе плотины Жигулевской ГЭС, где этой весной начались дорожные работы.
 
Эффектные кадры, снятые на камеру «коптера» с высоты птичьего полета, опубликовал тольяттинец Валерий Синегуб. По 
23 апреля 2017, 06:40
На Черемшанскую вызвали экстренные службы

На Черемшанскую вызвали экстренные службы

Самарские силовики обследовали подозрительную находку на улице Черемшанской. На дереве возле одного из домов заметили странный предмет и вызвали экстренные службы. Выяснилось, что угрозы найденная вещь не представляет. По словам специалистов, это оказалась старая мягкая игрушка.

Напомним, в четверг 
21 апреля 2017, 04:21
Сообщение очевидца: в центре Самары оцепили улицу из-за подозрительного предмета

Сообщение очевидца: в центре Самары оцепили улицу из-за подозрительного предмета

В четверг, 20 апреля, в центре Самары был обнаружен подозрительный предмет. «Оцеплена улица Самарская до Ленинградки», - сообщил очевидец в социальной сети. Другие пользователи рассказали, что машины силовиков стояли возле Троицкого рынка на улице Галактионовской. Они опубликовали фото с места 
20 апреля 2017, 02:03
Экстренное сообщение о бомбе в здании налоговой в Тольятти

Экстренное сообщение о бомбе в здании налоговой в Тольятти

В среду, 19 апреля, в Тольятти была проведена эвакуация из здания налоговой инспекции на улице Автостроителей, сообщил очевидец в социальной сети. Он опубликовал фото.  

«Только что произошла эвакуация из налоговой по Автостроителей, обнаружена бомба!» - указано в комментарии 
19 апреля 2017, 04:09
Появилось сообщение об эвакуации людей из самарской библиотеки

Появилось сообщение об эвакуации людей из самарской библиотеки

В среду, 19 апреля, появилось сообщение об эвакуации из детской библиотеки в Самаре. По словам очевидцев, в помещении нашли подозрительную коробку.

К месту происшествия были стянуты экстренные службы. Из здания, по предварительной  информации, эвакуировали 17 человек.

Коробку осмотрели, 
19 апреля 2017, 03:07
Дорожный ад: у площади Кирова погас светофор и движение встало

Дорожный ад: у площади Кирова погас светофор и движение встало

Самарские автомобилисты сообщили о пробке в районе площади Кирова.

«Кошмар пробка перед «Вива Лэндом». Светофор не работает», - сообщил очевидец и опубликовал фото.

«Кошмар сейчас на выезде с Куйбышевского р-на!!! Там реально адище!!!», «Все прелести Южного моста», - комментируют другие пользователи.

«Светофор не 

19 апреля 2017, 09:23
Ад на въезде в Самару

Ад на въезде в Самару

Блогер Евгений Курдов опубликовал "немного мыслей по поводу въезда в город через Кировский мост". "Пробка тут стала больше, чем вчера. В среду она начиналась на съезде с моста, в четверг - перед мостом. В пятницу станет, возможно, еще больше, если 

14 апреля 2017, 05:13
Видео, как самарцы толкают троллейбус, посмотрели 16 000 раз

Видео, как самарцы толкают троллейбус, посмотрели 16 000 раз

Видео, как самарцы толкают троллейбус, снятое 15 ноября, за пять часов посмотрели почти 16 тысяч раз. Как стало известно, инцидент произошел около 11 часов утра на пересечении улиц Коммунистической и Чкалова. Водитель троллейбуса рассказал, что проезду мешал вставший на 
15 ноября 2016, 04:25
В Тольятти троллейбус насмерть сбил мужчину на улице Мира

В Тольятти троллейбус насмерть сбил мужчину на улице Мира

Сегодня, 23 сентября, в Центральном районе Тольятти троллейбус сбил насмерть мужчину. ДТП произошло утром на улице Мира, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Общественным транспортом управлял 53-летний водитель. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, хотя до зебры 
23 сентября 2016, 03:44
В Самаре неизвестный бросил камень в троллейбус с пассажирами

В Самаре неизвестный бросил камень в троллейбус с пассажирами

Накануне в Самаре было совершено нападение на троллейбус. Кто-то бросил камень в стекло, сообщает портал samru.

Общественный транспорт подвергся атаке неизвестных злоумышленников 4 сентября на улице Стара-Загора в районе перекрестка с Ново-Вокзальной. Троллейбус №13 следовал в направлении улицы Воронежской.

Одно из окон 

5 сентября 2016, 11:56
Молния уничтожила троллейбус в Петрозаводске

Молния уничтожила троллейбус в Петрозаводске

В городе Петрозаводске сгорел троллейбус. Причиной случившегося оказался удар молнии, угодивший в контактную сеть.
Общественное транспортное средство осуществляло свой последний рейс по городскому маршруту. В момент чрезвычайного происшествия троллейбус находился на площади Гагарина.
По свидетельству очевидцев, разряд попал в переднюю 

21 июля 2016, 01:55
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