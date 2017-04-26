В среду, 26 апреля, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в троллейбусе в районе Губернского рынка.
«Пробка, Губернский рынок. Все объезжают, никого не пропускают. Говорят, что троллейбус якобы заминирован», - сообщил очевидец в соцсети и опубликовал фото.
В ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что в троллейбусе обнаружили бесхозную коробку, не представляющую угрозы.
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