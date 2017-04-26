Блогер Евгений Курдов опубликовал "немного мыслей по поводу въезда в город через Кировский мост". "Пробка тут стала больше, чем вчера. В среду она начиналась на съезде с моста, в четверг - перед мостом. В пятницу станет, возможно, еще больше, если …