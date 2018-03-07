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Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре
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7 марта 2018, 10:24
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Утечка воды выявлена на Московском шоссе в Самаре
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7 марта 2018, 09:40
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Из-за прорыва трубы затопило дорогу на Партизанской в Самаре
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2 марта 2018, 01:19
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В Самаре из-за коммунальной аварии затопило площадь Славы, есть видео
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20 февраля 2018, 10:08
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В Самаре произошла коммунальная авария: на Аэродромной прорвало трубу с холодной водой
В Советском районе Самары во вторник, 30 января, произошла коммунальная авария. На улице Аэродромной прорвало трубу диаметром 200 миллиметров с холодной водой. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 12:38.
«Оповещение населения, попавшего в зону отключения, проводится через управляющие компании. Организован …
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30 января 2018, 04:24
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В Самаре на Ново-Садовой появится двухуровневая развязка
В Самаре двухуровневая развязка появится на Ново-Садовой на пересечении с улицами Советской Армии и XXII Партсъезда. Напомним, возможность строительства нового дорожного объекта обсуждалась ранее. Накануне стало известно, что работы должны начаться в ближайшие три года. Министр транспорта Самарской области Иван …
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19 января 2018, 02:10
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В Самаре погасли светофоры на Ново-Садовой и Московском шоссе
В Самаре отключены несколько светофоров на Ново-Садовой и Московском шоссе. Об этом в среду, 17 января, сообщили представители организации «Самарадортранссигнал». Без электроснабжения остались светофоры, расположенные на перекрестках Ново-Садовой и Московского шоссе с улицей Советской Армии. Пока работа светофоров не восстановлена, …
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17 января 2018, 02:45
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В Самаре могут изменить движение на пересечении Ново-Садовой и Ленина
В Самаре могут изменить движение на пересечении Ново-Садовой и проспекта Ленина. Самарские автомобилисты пожаловались на постоянные пробки, возникающие на этом участке. Водители отмечают, что поток машин на Ново-Садовой вырос после открытия участка от улицы Первомайской до Полевой. Один из …
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15 января 2018, 04:31
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В Самаре из-за порыва канализации стоками затопило Московское шоссе
В Самаре затопливает Московское шоссе. Проезжую часть заливает на участке между улицами Авроры и Потапова, в направлении «из города», сообщил очевидец в социальной сети. Он опубликовал фото с места происшествия. Областное Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования (АСАДО) направило …
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15 января 2018, 02:17
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В Самаре из-за коммунальной аварии затопило Ташкентскую и отключили воду
В Самаре вечером в понедельник, 8 января, из-за коммунальной аварии затопило улицу Ташекнтскую в районе пересечения с Демократической. Об этом накануне в социальной сети написал очевидец и опубликовал фото.
«Демократическая-Ташкентская. Завтра будет там весьма весело! Аккуратнее!» - сообщил пользователь.
По данным компании …
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9 января 2018, 10:15
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В Самаре из-за аварии на водопроводе перекрыли Партизанскую
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9 марта 2016, 11:40
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В Самаре из-за ремонта водовода перекрыто движение на пересечении улиц Чапаевской и Комсомольской
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11 апреля 2014, 11:55
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На ул. Потапова застрявшая в снегу фура перекрыла движение
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3 марта 2014, 05:25