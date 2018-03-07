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В Самаре из-за коммунальной аварии затопило площадь Славы, есть видео

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В Самаре произошла коммунальная авария: на Аэродромной прорвало трубу с холодной водой

В Советском районе Самары во вторник, 30 января, произошла коммунальная авария. На улице Аэродромной прорвало трубу диаметром 200 миллиметров с холодной водой. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 12:38.

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В Самаре на Ново-Садовой появится двухуровневая развязка

В Самаре на Ново-Садовой появится двухуровневая развязка

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19 января 2018, 02:10
В Самаре погасли светофоры на Ново-Садовой и Московском шоссе

В Самаре погасли светофоры на Ново-Садовой и Московском шоссе

В Самаре отключены несколько светофоров на Ново-Садовой и Московском шоссе. Об этом в среду, 17 января, сообщили представители организации «Самарадортранссигнал». Без электроснабжения остались светофоры, расположенные на перекрестках Ново-Садовой и Московского шоссе с улицей Советской Армии. Пока работа светофоров не восстановлена, 

17 января 2018, 02:45
В Самаре могут изменить движение на пересечении Ново-Садовой и Ленина

В Самаре могут изменить движение на пересечении Ново-Садовой и Ленина

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15 января 2018, 04:31
В Самаре из-за порыва канализации стоками затопило Московское шоссе

В Самаре из-за порыва канализации стоками затопило Московское шоссе

В Самаре затопливает Московское шоссе. Проезжую часть заливает на участке между улицами Авроры и Потапова, в направлении «из города», сообщил очевидец в социальной сети. Он опубликовал фото с места происшествия. Областное Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования (АСАДО) направило 
15 января 2018, 02:17
В Самаре из-за коммунальной аварии затопило Ташкентскую и отключили воду

В Самаре из-за коммунальной аварии затопило Ташкентскую и отключили воду

В Самаре вечером в понедельник, 8 января, из-за коммунальной аварии затопило улицу Ташекнтскую в районе пересечения с Демократической. Об этом накануне в социальной сети написал очевидец и опубликовал фото.

«Демократическая-Ташкентская. Завтра будет там весьма весело! Аккуратнее!» - сообщил пользователь.

По данным компании 

9 января 2018, 10:15
В Самаре из-за аварии на водопроводе перекрыли Партизанскую

В Самаре из-за аварии на водопроводе перекрыли Партизанскую

Сегодня, 9 марта, в шестом часу утра на улице Партизанской была обнаружена утечка на водопроводной линии диаметром 150 миллиметров. Это случилось на пересечении с улицей Борской. На месте аварии работают специалисты.
Ориентировочно до восьми часов вечера движение транспорта по улице 
9 марта 2016, 11:40
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В Самаре из-за ремонта водовода перекрыто движение на пересечении улиц Чапаевской и Комсомольской

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Причиной стал прорыв водовода, который произошел вчера, 10 апреля, в 20:00 около дома 

11 апреля 2014, 11:55
На ул. Потапова застрявшая в снегу фура перекрыла движение

На ул. Потапова застрявшая в снегу фура перекрыла движение

Сегодня, 3 марта, на пересечении Московского шоссе с улицей Потапова днем застряла многотонная фура. О ситуации на ул. Потапова сообщили очевидцы в социальных сетях. Водитель увяз в снегу и не смог заехать в ворота. Он на протяжении часа пытался откопать 

3 марта 2014, 05:25
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