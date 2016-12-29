С 1 февраля в России увеличиваются социальные выплаты Они будут проиндексированы на 7%. А страховые пенсии неработающих граждан - на 4%. После этого размер пособий для тех, кто ушел на заслуженный отдых, составит 13 132 рубля.

По данным федерального министерства труда, на все про все из бюджета страны …