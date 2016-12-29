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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

На площади Куйбышева строят ледовый городок

На площади Куйбышева строят ледовый городок

Его обнесут импровизированной крепостной стеной. Внутри установят двухметрового Деда Мороза и Снегурочку. Рядом скульптурную символику Самары: ладью, ракету, крепость Шипка, монумент "Крылья" и макет строящегося стадиона "Самара -Арена".
Все конструкции обязательно проливаются водой. Так они соединяются крепче. Поэтому их обламывание 

21 декабря 2016, 05:47
В Самаре завершается работа по праздничному украшению города

В Самаре завершается работа по праздничному украшению города

До нового года осталось 10 дней. В Самаре завершается работа по праздничному украшению города. В этот раз на улицах будет гораздо больше праздничной иллюминации.
Уже установили 9 световых фонтанов, больше 2-х тысяч светодинамических композиций, консолей и подвесов. И на фасадах 

21 декабря 2016, 05:34
С 1 февраля в России увеличиваются социальные выплаты

С 1 февраля в России увеличиваются социальные выплаты

Они будут проиндексированы на 7%. А страховые пенсии неработающих граждан -  на 4%. После этого размер пособий  для тех, кто ушел на заслуженный отдых,  составит  13 132 рубля.
По данным федерального министерства труда, на все про все из бюджета страны 
1 февраля 2016, 10:26
В России увеличены субсидии для соцвыплат на третьего ребенка

В России увеличены субсидии для соцвыплат на третьего ребенка

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое увеличивает почти на 7 процентов - до 14 млрд 600 млн - объем субсидий регионам на ежемесячные пособия нуждающимся семьям в связи с рождением третьего ребенка. Согласно документу, Самарская область получит 452 
9 декабря 2015, 02:08
В 2015 году выплаты на приобретение жилья получат 160 молодых семей Самары

В 2015 году выплаты на приобретение жилья получат 160 молодых семей Самары

Почти 400 миллионов рублей получила Самара за годы существования федеральной программы «Жилище» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». Соцвыплатами воспользовались 500 семей данной категории. В 2015-м помощь получат ещё сто шестьдесят, сообщили в горадминистрации.

На поддержку могут претендовать признаные 
1 сентября 2015, 05:33
В Самарской области существует 125 видов социальных выплат

В Самарской области существует 125 видов социальных выплат

В эти минуты в Самарской филармонии проходит праздничное мероприятие, посвященное Дню соцработника. Специалистов поздравил губернатор Николай Меркушкин. Он отметил, что в регионе существует 125 видов социальных выплат, которые получают 1 млн 200 нуждающихся. В этом году им в общей сложности 
8 июня 2015, 03:18
Депутаты предложили сократить новогодние праздники

Депутаты предложили сократить новогодние праздники

В Госдуме предлагают почти в 3 раза сократить новогодние праздники. По мнению депутатов из ЛДПР, россиянам будет достаточно отдохнуть всего 4 дня - с 31 декабря по 3 января. Дополнительным выходным станет Рождество, 7 января. Парламентарии полагают, что такая мера 

15 января 2015, 10:52
За новогодние праздники 7 самарцев получили травмы глаз

За новогодние праздники 7 самарцев получили травмы глаз

За прошедшие новогодние каникулы в больнице им. Ерошевского в Самаре зарегистрировано семь обращений к офтальмологам за экстренной помощью. У пятерых повреждения глаз от «мелких инородных тел» (в основном елочных иголок). Один из пациентов пострадал от взрыва петарды, другой – от 

13 января 2015, 10:01
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