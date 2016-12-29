В Самарской области в связи с новогодними праздниками досрочно произведут часть социальных выплат, сообщает региональное министерство социально-демографической и семейной политики.
С 26 декабря по 30 декабря перечисляются субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 28 декабря переведены ежемесячные доплаты к январским пенсиям инвалидам войны, членам семей погибших участников боевых действий и родственникам погибших при исполнении служебных обязанностей. Остальные пособия граждане смогут получить на почте вместе с пенсиями с 3 января.
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Его обнесут импровизированной крепостной стеной. Внутри установят двухметрового Деда Мороза и Снегурочку. Рядом скульптурную символику Самары: ладью, ракету, крепость Шипка, монумент "Крылья" и макет строящегося стадиона "Самара -Арена".
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