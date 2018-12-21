Федеральные трассы Самарской области не успевают очистить от снега к 18 часам 16 декабря. Теперь работы планируют завершить только в четверг, 7 декабря.

«В связи с непрерывным снегопадом в течение двух суток на территории Самарской области ограничение движения грузовых транспортных средств …