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Материалы по теме:

Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей

Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей

Самарская фирма "Фарм СКД" выплатила 85 млн рублей штрафа за сговор на торгах, сообщает Федеральная Антимонопольная служба России. Это одна из самых крупных штрафных санкций за участие в картеле за последнее время, подчеркивают в ведомстве. Проверка службы установила, что "ФАРМ 
21 декабря 2018, 01:13
В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова

В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова

В четверг, 20 декабря, в 11:16 в Самаре троллейбус наехал на пешехода. 25-летний водитель направлялся по маршруту № 4 от завода «Металлург» до железнодорожного вокзала. Авария произошла, когда троллейбус двигался по проспекту Кирова в направлении Нагорной. Около дома № 231 
21 декабря 2018, 12:36
Наталью Умярову, осужденную по «делу блогеров», отпустят по УДО

Наталью Умярову, осужденную по «делу блогеров», отпустят по УДО

Фигурантку нашумевшего «дела блогеров» Наталью Умярову освободят условно-досрочно. Такое решение вынес Советский районный суд 20 декабря. Если в течение 10 дней его не обжалуют, то она выйдет на свободу.

Напомним, что еще в 2015 году она была приговорена к 
21 декабря 2018, 12:09
В Самарской области автоледи на Granta врезалась в столб: пострадали трое

В Самарской области автоледи на Granta врезалась в столб: пострадали трое

В Самарской области произошла авария, в которой пострадали три человека. По данным ГИБДД, в 12:30 20 декабря в Сызранском районе 25-летняя девушка ехала за рулем Lada Granta в сторону села Усинское. Шел снег, и автоледи не сумела справиться с управлением, 
21 декабря 2018, 11:34
В Тольятти покалеченный на производстве рабочий получил компенсацию в 1 млн рублей

В Тольятти покалеченный на производстве рабочий получил компенсацию в 1 млн рублей

Прокуратура Автозаводского района Тольятти обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда со строительно-производственной организации. В результате несчастного случая на производстве пострадал один из сотрудников предприятия. В июне 2017 года 26-летний мужчина получил травму позвоночника при проведении работ 
21 декабря 2018, 11:00
Самарская область получит 1,2 млрд рублей на дороги

Самарская область получит 1,2 млрд рублей на дороги

Правительство России выделило регионам 12 миллиардов рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог, из них 1 млрд 200 получит Самарская область. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина. Согласно документу, всего финансирование получат 27 субъектов. 
19 декабря 2018, 11:39
В Самаре снова ищут подрядчика для реконструкции театра Драмы

В Самаре снова ищут подрядчика для реконструкции театра Драмы

В Самаре объявили повторный конкурс на реконструкцию академического театра драмы имени Горького, говорится в сообщении на портале «Все тендеры России». Подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по переделке здания для современного использования ищут областные власти. Цена контракта - 104 млн 
19 декабря 2018, 10:24
Несчастливый парк Металлургов: подробности громкого уголовного дела

Несчастливый парк Металлургов: подробности громкого уголовного дела

В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах при реконструкции парка имени 50 лет Октября, также известного как парк Металлургов. По версии следователей, за счет завышения объемов и подписания фиктивных актов выполненных работ сотрудниками муниципального учреждения 
5 декабря 2018, 08:35
Castorama уходит из России

Castorama уходит из России

Британская Castorama объявила об уходе из России. Одна из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта закроет все свои магазины в России, в том числе в Самаре и Тольятти. Сейчас их в нашей 
22 ноября 2018, 12:01
Ограничения для грузовиков на трассах Самарской области продлили на 8 часов

Ограничения для грузовиков на трассах Самарской области продлили на 8 часов

Федеральные трассы Самарской области не успевают очистить от снега к 18 часам 16 декабря. Теперь работы планируют завершить только в четверг, 7 декабря.

«В связи с непрерывным снегопадом в течение двух суток на территории Самарской области ограничение движения грузовых транспортных средств 

6 декабря 2017, 05:36
В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ - до 18:00 6 декабря

В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ - до 18:00 6 декабря

В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ по трассам Самарской области. Речь идет о движении грузового транспорта по федеральным дорогам региона.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области возобновляется временное ограничение движения грузовых транспортных средств на всех 

6 декабря 2017, 11:28
Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение еще на трех улицах

Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение еще на трех улицах

В Самаре продолжают ограничивать движение по улицам. Как информирует мэрия, в связи со строительством ливневой канализации будет временно ограничено движение транспорта по ул. Гая. С 8:00 15 мая до 23:00 20 мая будет закрыт участок от ул. Николая Панова до ул. 

15 мая 2017, 05:52
В центре Самары перекроют дороги

В центре Самары перекроют дороги

В субботу, 8 апреля, в Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением торжественного мероприятия на площади Куйбышева. В связи с этим на время будут скорректированы маршруты общественного транспорта. Автобусы 24 и 92 будут объезжать закрытый участок Чапаевской по Галактионовской. 
7 апреля 2017, 05:15
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