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Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей
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21 декабря 2018, 01:13
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В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова
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21 декабря 2018, 12:36
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Наталью Умярову, осужденную по «делу блогеров», отпустят по УДО
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21 декабря 2018, 12:09
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В Самарской области автоледи на Granta врезалась в столб: пострадали трое
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21 декабря 2018, 11:34
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В Тольятти покалеченный на производстве рабочий получил компенсацию в 1 млн рублей
Прокуратура Автозаводского района Тольятти обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда со строительно-производственной организации. В результате несчастного случая на производстве пострадал один из сотрудников предприятия. В июне 2017 года 26-летний мужчина получил травму позвоночника при проведении работ …
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21 декабря 2018, 11:00
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Самарская область получит 1,2 млрд рублей на дороги
Правительство России выделило регионам 12 миллиардов рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог, из них 1 млрд 200 получит Самарская область. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина. Согласно документу, всего финансирование получат 27 субъектов. …
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19 декабря 2018, 11:39
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В Самаре снова ищут подрядчика для реконструкции театра Драмы
В Самаре объявили повторный конкурс на реконструкцию академического театра драмы имени Горького, говорится в сообщении на портале «Все тендеры России». Подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по переделке здания для современного использования ищут областные власти. Цена контракта - 104 млн …
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19 декабря 2018, 10:24
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Несчастливый парк Металлургов: подробности громкого уголовного дела
В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах при реконструкции парка имени 50 лет Октября, также известного как парк Металлургов. По версии следователей, за счет завышения объемов и подписания фиктивных актов выполненных работ сотрудниками муниципального учреждения …
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5 декабря 2018, 08:35
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Castorama уходит из России
Британская Castorama объявила об уходе из России. Одна из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта закроет все свои магазины в России, в том числе в Самаре и Тольятти. Сейчас их в нашей …
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22 ноября 2018, 12:01
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Ограничения для грузовиков на трассах Самарской области продлили на 8 часов
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6 декабря 2017, 05:36
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В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков - до 18:00 6 декабря
В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков по трассам Самарской области. Речь идет о движении грузового транспорта по федеральным дорогам региона.
«В связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области возобновляется временное ограничение движения грузовых транспортных средств на всех …
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6 декабря 2017, 11:28
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Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение еще на трех улицах
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15 мая 2017, 05:52
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В центре Самары перекроют дороги
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7 апреля 2017, 05:15