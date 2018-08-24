Завершилась жеребьевка команд, которые будут играть в 1\16 финала Кубка России по футболу. По ее результатам соперником «Крыльев Советов» стал «Тамбов».

Кубковые встречи состоятся 26 и 27 сентября. Все команды Премьер-лиги на этом этапе будут играть на выезде. Победитель матча «Тамбов» …