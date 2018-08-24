В Самаре перекрыли очередную дорогу. Теперь речь идет об участке улицы Революционной от Московского шоссе до Маломосковской улицы. С 24 по 30 августа там будут идти работы по ремонту теплотрассы. Автомобилистов просят учитывать этот фактор при планировании поездок и отнестись к неудобствам с пониманием.
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В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК
В Усть-Кинельском прошла очередная стратегическая сессия "Новая жизнь села" в рамках разработки концепции развития региона. Напомню, губернские власти уже провели сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности".
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24 августа 2018, 03:12
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Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»
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24 августа 2018, 03:09
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В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови
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24 августа 2018, 02:57
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Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»
Самарский областной Фонд жилья и ипотеки возобновил реализацию непрофильных и неликвидных активов. Речь идет, прежде всего, о квартирах, домах, в том числе и с земельными участками, а также коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципалитетов региона. Список "неликвида" был сформирован …
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24 августа 2018, 02:29
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Жители Сызрани все-таки не остались без питьевой воды
Хорошая новость: жители Сызрани не лишились питьевой воды из-за коммунальной аварии. Напомним, что ранее администрация города советовала людям сделать очередной запас живительной влаги, ведь коммунальная магистраль проходит через несколько районов Сызрани.
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24 августа 2018, 01:16
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Жители домов на Александра Матросова и Победы жалуются на мусор и аварийные деревья
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24 августа 2018, 10:08
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Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары
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21 августа 2018, 02:21
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Общественный транспорт изменит работу из-за ремонта Заводского шоссе в Самаре
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20 августа 2018, 11:35
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Открыто движение общественного транспорта по улице Мичурина в Самаре
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17 августа 2018, 09:49
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В блогах: беспредельная наглость АО "ПТС"!
Блогер 63ru поведала про беспредельную наглость самарского АО "ПТС". "Получили квитанцию за отопление и подогрев воды за июль и, мягко говоря, офигели: как вам перерасчет на 19 "тыщ" плюсом к квартплате за 68 квадратов?! - негодует автор. - Важно …
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17 августа 2018, 08:23
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В блогах: немного поворчу. Ибо накипает
Коммунальную тему продолжает в "ФБ" и самарчанка Светлана Шепетовская. "До сих пор в Ленинском районе нет горячей воды, - пишет девушка. - Отключили ее еще 30 июля. Обещали дать второго августа. Ничего страшного, думаю, жара - не критично. В …
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17 августа 2018, 08:18
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На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон
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14 августа 2018, 04:35
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области
Автомобилистов предупреждают об очередных перекрытиях на трассе М-5. На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы. В связи с этим принято решение ввести там реверсивное движение, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».
Также подрядчик отмечает, что на выходных из-за плотного трафика ожидаются …
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10 августа 2018, 05:09
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Самарская область попала в тройку лидеров в России по количеству опасных участков на дорогах
Самарская область попала в тройку регионов России с самым большим количеством опасных участков дорог. Эксперты изучили данные ГИБДД о местах концентрации аварий, наличии камер фото- и видеофиксации, а также о мерах, которыми местные власти пытаются исправить ситуацию.Как сообщилив Общероссийском народном …
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9 августа 2018, 11:24
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МП «Благоустройство» ответит за выбоины в Прибрежном и на Мехзаводе
Прокуратура Красноглиснкого района областной столицы потребовала от МП «Благоустройство» привести дороги в порядок. Во время проверки сотрудники надзорного ведомства узнали, что на автомобильных трассах в поселке Мехзавод и в Прибрежном есть просадки и выбоины. Они направили материалы проверки в городскую …
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9 августа 2018, 02:00
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Стало известно, когда откроют улицу Энтузиастов в Самаре
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6 августа 2018, 04:06