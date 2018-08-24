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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК

В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК

В Усть-Кинельском прошла очередная стратегическая сессия "Новая жизнь села" в рамках разработки концепции развития региона. Напомню, губернские власти уже провели сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности". 
 
Проблем 
24 августа 2018, 03:12
Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Завершилась жеребьевка команд, которые будут играть в 1\16 финала Кубка России по футболу. По ее результатам соперником «Крыльев Советов» стал «Тамбов».

Кубковые встречи состоятся 26 и 27 сентября. Все команды Премьер-лиги на этом этапе будут играть на выезде. Победитель матча «Тамбов» 

24 августа 2018, 03:09
В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

За последние 15 лет в Самаре удалось значительно улучшить состояние или полностью вылечить более двухсот пациентов с ДЦП, циррозом печени и целым рядом других заболеваний. Это стало возможным благодаря лечению с помощью клеток пуповинной крови. 
 
Перспективы лечения с помощью клеток пуповинной 
24 августа 2018, 02:57
Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки возобновил реализацию непрофильных и неликвидных активов. Речь идет, прежде всего, о квартирах, домах, в том числе и с земельными участками, а также коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципалитетов региона. Список "неликвида" был сформирован 
24 августа 2018, 02:29
Жители Сызрани все-таки не остались без питьевой воды

Жители Сызрани все-таки не остались без питьевой воды

Хорошая новость: жители Сызрани не лишились питьевой воды из-за коммунальной аварии. Напомним, что ранее администрация города советовала людям сделать очередной запас живительной влаги, ведь коммунальная магистраль проходит через несколько районов Сызрани. 
 
- Водоснабжение потребителей осуществляется в полном объеме, - сообщили сегодня 
24 августа 2018, 01:16
Жители домов на Александра Матросова и Победы жалуются на мусор и аварийные деревья

Жители домов на Александра Матросова и Победы жалуются на мусор и аварийные деревья

К главе Советского района областной столицы Вадиму Бородину обратились жители домов № 7 по улице Александра Матросова и № 89 по улице Победы. Люди добиваются решения обычных бытовых проблем, которые сильно влияют на качество их жизни, но пока реакции на 
24 августа 2018, 10:08
Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Сейчас в областной столице без горячей воды сидят жители 138 домов. Причины у отключения горячего водоснабжения разные.

В 85 домах в границах улиц Ново-Вокзальной, Стара-Загоры, проспекта Кирова это вызвано перекладкой труб. Ориентировочно, горячая вода вернется в дома местных жителей 
21 августа 2018, 02:21
Общественный транспорт изменит работу из-за ремонта Заводского шоссе в Самаре

Общественный транспорт изменит работу из-за ремонта Заводского шоссе в Самаре

С 21 августа стартует капитальный ремонт Заводского шоссе. В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в порядок будут приводить участок дороги от улицы XXII Партсъезда до Земеца. Как сообщает самарская мэрия, в связи с этим изменится схема движения транспорта. 
20 августа 2018, 11:35
Открыто движение общественного транспорта по улице Мичурина в Самаре

Открыто движение общественного транспорта по улице Мичурина в Самаре

В Самаре снова можно беспрепятственно ездить по улице Мичурина. 14 августа было закрыто движение общественного транспорта по дороге на участке от Осипенко до Челюскинцев. Там устраняли неисправность на водоводе. Сразу после завершения работ, вечером 16 августа, движение транспорта было вновь 

17 августа 2018, 09:49
В блогах: беспредельная наглость АО

В блогах: беспредельная наглость АО "ПТС"!

Блогер 63ru поведала про беспредельную наглость самарского АО "ПТС". "Получили квитанцию за отопление и подогрев воды за июль и, мягко говоря, офигели: как вам перерасчет на 19 "тыщ" плюсом к квартплате за 68 квадратов?! - негодует автор. - Важно 
17 августа 2018, 08:23
В блогах: немного поворчу. Ибо накипает

В блогах: немного поворчу. Ибо накипает

Коммунальную тему продолжает в "ФБ" и самарчанка Светлана Шепетовская. "До сих пор в Ленинском районе нет горячей воды, - пишет девушка. - Отключили ее еще 30 июля. Обещали дать второго августа. Ничего страшного, думаю, жара - не критично. В 
17 августа 2018, 08:18
На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон

На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон

На склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон. Напомним, что этим летом во время ливней этот участок на Московском шоссе был размыт. 

Напомним, что склон около Ботанического сада реконструировали во время капремонта Московского шоссе в 2015 году. 
14 августа 2018, 04:35
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

Автомобилистов предупреждают об очередных перекрытиях на трассе М-5. На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы. В связи с этим принято решение ввести там реверсивное движение, сообщает  ФКУ «Поволжуправтодор».

Также подрядчик отмечает, что на выходных из-за плотного трафика ожидаются 

10 августа 2018, 05:09
Самарская область попала в тройку лидеров в России по количеству опасных участков на дорогах

Самарская область попала в тройку лидеров в России по количеству опасных участков на дорогах

Самарская область попала в тройку регионов России с самым большим количеством опасных участков дорог. Эксперты изучили данные ГИБДД о местах концентрации аварий, наличии камер фото- и видеофиксации, а также о мерах, которыми местные власти пытаются исправить ситуацию.Как сообщилив Общероссийском народном 
9 августа 2018, 11:24
МП «Благоустройство» ответит за выбоины в Прибрежном и на Мехзаводе

МП «Благоустройство» ответит за выбоины в Прибрежном и на Мехзаводе

Прокуратура Красноглиснкого района областной столицы потребовала от МП «Благоустройство» привести дороги в порядок. Во время проверки сотрудники надзорного ведомства узнали, что на автомобильных трассах в поселке Мехзавод и в Прибрежном есть просадки и выбоины. Они направили материалы проверки в городскую 
9 августа 2018, 02:00
Стало известно, когда откроют улицу Энтузиастов в Самаре

Стало известно, когда откроют улицу Энтузиастов в Самаре

В ночь на вторник, 7 августа, в областной столице откроют для движения транспорта улицу Энтузиастов. Напомним, что участок протяженностью 30 метров от проспекта Карла Маркса перекрыли еще с 17 июля, а затем планировали открыть 1 августа. Но перекрытие пришлось продолжить, 
6 августа 2018, 04:06
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