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В Тольятти задержали почти 3000 «левых» роботов-трансформеров
На Тольяттинском таможенном посту задержали крупную партию детских товаров. Одна из фирм подала на оформление детские игрушки из Китая. Во время таможенного досмотра товара выяснилось, что роботы-трансформеры маркированы товарными знаками Hasbro и Transformers.
Они зарегистрированы и защищаются на территории …
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8 октября 2018, 12:05
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Тольяттинец перечислил 245 тысяч рублей своему ребенку, лишившись прав
Житель Тольятти погасил свой долг по алиментам после того, как остался без водительских прав. Судебные приставы из Автозаводского района завели исполнительное производство в отношении местного жителя. Мужчина долгое время не поддерживал своего ребенка финансово, и в итоге его задолженность выросла …
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8 октября 2018, 11:24
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В Самаре закроют недострой у Ботсада, где «тусила» молодежь
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8 октября 2018, 11:06
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В Самаре 33 человека тушили пивной павильон на Южном шоссе
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8 октября 2018, 10:18
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В Самаре изменится расписание автобусов № 30 и 32
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1 октября 2018, 04:30
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В Самаре автобусы № 47 будут выезжать на маршрут раньше
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21 сентября 2018, 05:03
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В Самаре изменится расписание дачных автобусов
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12 сентября 2018, 04:33
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Поздние автобусы из Самары снова перевозят домой жителей Новокуйбышевска
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6 сентября 2018, 11:35