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Материалы по теме:

В Тольятти задержали почти 3000 «левых» роботов-трансформеров

В Тольятти задержали почти 3000 «левых» роботов-трансформеров

На Тольяттинском таможенном посту задержали крупную партию детских товаров. Одна из фирм подала на оформление детские игрушки из Китая. Во время таможенного досмотра товара выяснилось, что роботы-трансформеры маркированы товарными знаками Hasbro и Transformers.

Они зарегистрированы и защищаются на территории 
8 октября 2018, 12:05
Тольяттинец перечислил 245 тысяч рублей своему ребенку, лишившись прав

Тольяттинец перечислил 245 тысяч рублей своему ребенку, лишившись прав

Житель Тольятти погасил свой долг по алиментам после того, как остался без водительских прав. Судебные приставы из Автозаводского района завели исполнительное производство в отношении местного жителя. Мужчина долгое время не поддерживал своего ребенка финансово, и в итоге его задолженность выросла 
8 октября 2018, 11:24
В Самаре закроют недострой у Ботсада, где «тусила» молодежь

В Самаре закроют недострой у Ботсада, где «тусила» молодежь

Жители областной столицы попросили власти обратить внимание на недостроенное здание на пересечении улиц Врубеля и Гая, неподалеку от Ботанического сада и Самарского университета. Дело в том, что в заброшке часто собираются подростки и студенты, они время от времени швыряют кирпичи 
8 октября 2018, 11:06
В Самаре 33 человека тушили пивной павильон на Южном шоссе

В Самаре 33 человека тушили пивной павильон на Южном шоссе

В ночь на понедельник, 8 октября, в 01:47 дежурный Центра управления в кризисных ситуациях получил сообщение о пожаре в Куйбышевском районе областной столицы. На Южном шоссе горел пивной павильон, огонь захватил территорию в 200 кв.м. На место происшествия выехали 33 
8 октября 2018, 10:18
В Самаре изменится расписание автобусов № 30 и 32

В Самаре изменится расписание автобусов № 30 и 32

В Самаре изменится расписание двух автобусов № 30 и 32. На это пошли по просьбам сотрудников заводов. Автобусы № 30 будут начинать движение от остановки «Станция метро Кировская» в 15:50 и 16:10, то есть на час раньше обычного времени. Со 
1 октября 2018, 04:30
В Самаре автобусы № 47 будут выезжать на маршрут раньше

В Самаре автобусы № 47 будут выезжать на маршрут раньше

С понедельника, 24 сентября, автобусы, следующие по маршруту № 47, будут выезжать раньше. Для удобства сотрудников предприятий, расположенных в Кировском и Промышленном районах, будет организовано по одному пробному утреннему рейсу по маршруту № 47 между Юнгородком и Хлебной площадью. Автобус 
21 сентября 2018, 05:03
В Самаре изменится расписание дачных автобусов

В Самаре изменится расписание дачных автобусов

Со среды, 12 сентября, в Самаре изменится расписание дачных автобусов. Из-за уменьшения светового дня для удобства пассажиров первые из них будут отправляться в путь из города на час позже,  но и последние рейсы от дачных массивов будут отъезжать на час 
12 сентября 2018, 04:33
Поздние автобусы из Самары снова перевозят домой жителей Новокуйбышевска

Поздние автобусы из Самары снова перевозят домой жителей Новокуйбышевска

В среду, 5 сентября, на маршруты до Новокуйбышевска снова вышли вечерние автобусы. Напомним, что на прошлой неделе жители Новокуйбышевска возмутились отменой поздних автобусов № 128 из Самары, ведь для многих студентов и сотрудников самарских компаний это был единственный способ добраться 
6 сентября 2018, 11:35
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