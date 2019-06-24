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В Самарской области выпускника удалили с ЕГЭ за тест, выложенный в соцсети
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24 июня 2019, 09:03
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Самарские эксперты рассказали, выгодно ли сейчас ли брать ипотеку
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24 июня 2019, 08:38
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Переправа в Сызрани возобновит работу уже завтра
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24 июня 2019, 05:33
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В Самаре снова открылся Ботанический сад
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24 июня 2019, 04:57
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В Самаре перекрыли проезд по улице около ТЦ «Аврора»
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17 июня 2019, 08:59
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В Самаре с 15 июня частично перекроют Московское шоссе
В субботу, 15 июня, в областной столице частично перекроют кольцевую развязку Московского шоссе и улицы Аврора, сообщил заместитель министра транспорта региона Андрей Спиридонов. Ранее горожане пожаловались на мини-провал, который появился на перекрестке Московского шоссе и Авроры перед светофором в …
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13 июня 2019, 05:22
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Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России
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11 июня 2019, 10:26
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В Самаре в выходные перекроют улицу Максима Горького
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7 июня 2019, 05:11
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В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе
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4 июня 2019, 05:13
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В Самаре с 5 апреля изменилось движение автобусов № 9
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5 апреля 2019, 05:34
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На трассе М-5 открыли движение после аварии с фурой
Движение на 869 километре федеральной трассы М-5 в Сызранском районе возобновлено. Напомним, что ранее оно было закрыто после ДТП с фурой. Сейчас же последствия авария устранены, сообщили в «Поволжуправтодоре». Водитель грузовика MAN не сумел справиться с управлением, врезался в …
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18 февраля 2019, 10:06
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