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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

В Самарской области выпускника удалили с ЕГЭ за тест, выложенный в соцсети

В Самарской области выпускника удалили с ЕГЭ за тест, выложенный в соцсети

В Самарской области подвели итоги Единых госэзаменов. Основной этап сдачи завершен. Сейчас, в резервные дни, испытание проходят те, кто не пришел в срок по уважительной причине, прервавшие сдачу из-за плохого самочувствия, а также те, кто закончил школу в предыдущие годы, 
24 июня 2019, 09:03
Самарские эксперты рассказали, выгодно ли сейчас ли брать ипотеку

Самарские эксперты рассказали, выгодно ли сейчас ли брать ипотеку

Спрос на ипотеку в России в ближайшее время падать не будет, даже несмотря на то, что в 2019-м году, по сравнению с предыдущим, кредитные ставки выросли на 10 % - к такому выводу пришли самарские финансисты, о чем и рассказали 
журналистам 
24 июня 2019, 08:38
Переправа в Сызрани возобновит работу уже завтра

Переправа в Сызрани возобновит работу уже завтра

Уже во вторник, 25 июня, снова заработает паромная переправа между левым и правым берегами Волги у Сызрани. Паром курсирует между Сызранью и Бестужевкой с 26 апреля, но по техническим причинам суда несколько дней не ходили. С началом этого сезона паром 
24 июня 2019, 05:33
В Самаре снова открылся Ботанический сад

В Самаре снова открылся Ботанический сад

В понедельник, 24 июня, в столице 63-го региона открылся для посетителей после масштабной реконструкции старейший на Волге Ботанический сад. По словам его директора Светланы Розно, он заработал в пробном режиме. Ремонтные работы все еще продолжаются. Озвучен и самый важный вопрос 
24 июня 2019, 04:57
В Самаре перекрыли проезд по улице около ТЦ «Аврора»

В Самаре перекрыли проезд по улице около ТЦ «Аврора»

В воскресенье, 16 июня, в столице 63-го региона перекрыли движение по улице Тушинской на отрезке от Партизанской до Аэродромной. Как сообщили представители «РКС-Самара», там произошла авария на канализационном коллекторе. Рабочие приступили к ликвидации коммунального ЧП в 11:00, сначала им было 
17 июня 2019, 08:59
В Самаре с 15 июня частично перекроют Московское шоссе

В Самаре с 15 июня частично перекроют Московское шоссе

В субботу, 15 июня, в областной столице частично перекроют кольцевую развязку Московского шоссе и улицы Аврора, сообщил заместитель министра транспорта региона Андрей Спиридонов. Ранее горожане пожаловались на мини-провал, который появился на перекрестке Московского шоссе и Авроры перед светофором в 
13 июня 2019, 05:22
Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России

Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России

В среду, 12 июня, в столице 63-го региона будет отмечаться День России. В связи с праздничными мероприятиями в Самаре перекроют несколько улиц в историческом центре. С 18:00 вторника, 11 июня до 18:00 12 июня будет запрещена парковка автомобилей на улице 
11 июня 2019, 10:26
В Самаре в выходные перекроют улицу Максима Горького

В Самаре в выходные перекроют улицу Максима Горького

В ближайшие выходные, 8 и 9 июня, в столице 63-го региона будет проходить фестиваль набережных «ВолгаФест- 2019». На этот раз его площадкой станет первая очередь набережной. С 09:00 до 23:00 8 и 9 июня будет перекрыто дорожное движение на участке 
7 июня 2019, 05:11
В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

С понедельника, 24 июня, в Самаре запретят остановку машин на кольцевой развязке Московского шоссе и улицы Авроры. О нововведении стало известно сегодня, 4 июня. Автомобилистов просят быть внимательными — ведь машины нарушителей будут отвозить на штрафстоянки. Как пояснили в министерстве 

4 июня 2019, 05:13
В Самаре с 5 апреля изменилось движение автобусов № 9

В Самаре с 5 апреля изменилось движение автобусов № 9

С пятницы, 5 апреля, в областной столице изменилось движение автобусов № 9 — транспорт будет ходить по полному маршруту. Они доставляют пассажиров от завода «Металлург» до поселка Мясокомбинат. На этом направлении курсируют четыре автобуса - один ходил по короткому маршруту 
5 апреля 2019, 05:34
На трассе М-5 открыли движение после аварии с фурой

На трассе М-5 открыли движение после аварии с фурой

Движение на 869 километре федеральной трассы М-5 в Сызранском районе возобновлено. Напомним, что ранее оно было закрыто после ДТП с фурой. Сейчас же последствия авария устранены, сообщили в «Поволжуправтодоре». Водитель грузовика MAN не сумел справиться с управлением, врезался в 
18 февраля 2019, 10:06
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