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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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В трансферную кампанию в «Крылья Советов» пришли шесть новичков

В трансферную кампанию в «Крылья Советов» пришли шесть новичков

В трансферную кампанию «Крылья Советов» пополнили шесть новичков. При этом к «молодежке» присединились пять игроков.  Напомним, что трансферное окно закрывается сегодня, 22 февраля. Как отметили представители клуба, состав команды пополнили как опытные, так и молодые перспективные футболисты. Между тем, самарский 
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Самолет, летевший из Самары, чуть не разбился во Внуково из-за сильного ветра

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70 тысяч самарцев могут рассчитывать на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума

70 тысяч самарцев могут рассчитывать на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума

Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. Это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Сейчас региональный Пенсионный фонд готов к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина индексировать пенсии сверх прожиточного минимума. 
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В Самарской области появятся 5 автоклубов

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Почему центру Самары важно стать «историческим поселением»

Почему центру Самары важно стать «историческим поселением»

Историческому центу Самары хотят присвоить статус «исторического поселения». Зачем это делается в эксклюзивном интервью «ТЕРРЕ» рассказал председатель Общественного совета при Минстрое 63-го региона, архитектор Олег Никитенко. Исторические кварталы Самары от улицы Полевой в сторону Речпорта по оценкам архитектурного сообщества сейчас 
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В Зубчаниновке закрыли Дом культуры

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6 февраля 2019, 11:28
Самарцам показали проект ретро-почты

Самарцам показали проект ретро-почты

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В Самаре появился Центр компетенций по вопросам городской среды

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В Самаре появится мемориальная доска в честь архитектора Вагана Каркарьяна

В среду, 9 января, в Самаре откроют мемориальную доску в честь заслуженного архитектора РСФСР Вагана Каркарьяна. Церемония состоится около дома № 45 по Волжскому проспекту. Напомним, что Ваган Каркарьян посвятил развитию градостроительства в губернской столице много лет своей жизни, являлся 
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