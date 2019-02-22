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Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека
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22 февраля 2019, 03:05
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В трансферную кампанию в «Крылья Советов» пришли шесть новичков
В трансферную кампанию «Крылья Советов» пополнили шесть новичков. При этом к «молодежке» присединились пять игроков. Напомним, что трансферное окно закрывается сегодня, 22 февраля. Как отметили представители клуба, состав команды пополнили как опытные, так и молодые перспективные футболисты. Между тем, самарский …
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22 февраля 2019, 02:17
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Самолет, летевший из Самары, чуть не разбился во Внуково из-за сильного ветра
Накануне вечером в аэропорту Внуково едва не произошла трагедия — из-за сильного ветра там чудом не разбился самолет. Воздушное судно уходило на второй круг при заходе на посадку и задело хвостом взлетку, пишет mash.ru. Опасное ЧП случилось в 21:53 …
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22 февраля 2019, 01:21
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70 тысяч самарцев могут рассчитывать на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума
Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. Это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Сейчас региональный Пенсионный фонд готов к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина индексировать пенсии сверх прожиточного минимума. …
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22 февраля 2019, 12:20
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В Самарской области появятся 5 автоклубов
Самарская область получит в этом году пять автоклубов — культурных центров отечественного производства на базе шасси «КамАЗ», «ГАЗон Next», «Газель» или их аналогах. Новинки будут курсировать в Алексеевском, Волжском, Похвистневском, Сызранском и Сергиевском районах. Все автоклубы оснащены звуковым, световым и …
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13 февраля 2019, 04:05
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Почему центру Самары важно стать «историческим поселением»
Историческому центу Самары хотят присвоить статус «исторического поселения». Зачем это делается в эксклюзивном интервью «ТЕРРЕ» рассказал председатель Общественного совета при Минстрое 63-го региона, архитектор Олег Никитенко. Исторические кварталы Самары от улицы Полевой в сторону Речпорта по оценкам архитектурного сообщества сейчас …
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9 февраля 2019, 12:25
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В Зубчаниновке закрыли Дом культуры
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6 февраля 2019, 11:28
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Самарцам показали проект ретро-почты
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5 февраля 2019, 01:30
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В Самаре появился Центр компетенций по вопросам городской среды
В Самаре создан Центр компетенций по вопросам городской среды. Он будет внедрять современные подходы к благоустройству пространств с учетом интересов различных групп населения, а также помогать муниципальным образованиям готовить соответствующие проекты, говорится в сообщении правительства Самарской области. Новая структура будет …
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5 февраля 2019, 08:36
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В Самаре появится мемориальная доска в честь архитектора Вагана Каркарьяна
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9 января 2019, 08:31
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В блогах: 97% самарцев не волнует проблема сноса исторических зданий
Самарский архитектор Дмитрий Орлов отреагировал на сообщение, что 97 процентов жителей Самары вообще не волнует проблема сноса исторических зданий в центре города. "Все это очень похоже на мои впечатления от общения с согорожанами. Но не на мои собственные предпочтения, …
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7 декабря 2018, 11:45
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