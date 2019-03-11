В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках Один из жителей Самары обратился к министру транспорта и автомобильных дорог в Самарской области Ивану Пивкину с предложением объявлять остановки в общественном транспорте Самары на двух языках - русском и английском. … «Есть предложение по внедрению объявлений остановок в транспорте на английском