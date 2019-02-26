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Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год
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26 февраля 2019, 01:11
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Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва
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26 февраля 2019, 12:53
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В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах
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26 февраля 2019, 12:45
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В Самаре школа и 21 многоквартирный дом остались без тепла
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26 февраля 2019, 12:21
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В Самаре перекроют дороги во время Масленицы
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26 февраля 2019, 11:10
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В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?
Блогер verqiz обращается к самарской управляющей компании ЖКС с вопросом, когда она начнет работать? "Зима подходит к своему завершению! А вот ЖКС как-то не очень справляется с уборкой снега во дворах, а может, даже и не пытается это делать …
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25 февраля 2019, 08:53
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Тепло в Самарской области подорожает
В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную …
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20 февраля 2019, 09:13
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Больше половины самарских крыш требуют ремонта, но денег на это нет. Как можно решить проблему?
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20 февраля 2019, 07:37
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Рекордные снегопады разрушают самарские крыши. Кому жаловаться на нерадивые управляющие компании?
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20 февраля 2019, 10:36
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В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»
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23 января 2019, 03:09
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В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона
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9 ноября 2018, 04:38
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В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе
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6 ноября 2018, 04:05
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«За утечку приняли струю воды»: в Самаре реконструируют фонтан на Полевой
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26 сентября 2018, 01:54
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В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии
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5 сентября 2018, 04:29
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Жилые дома на Ташкентской и Карла Маркса остались без холодной воды
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21 марта 2018, 05:08
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Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре
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12 марта 2018, 10:30
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