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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год

Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год

Во вторник, 26 февраля, депутаты Самарской губернской думы внесли изменения в бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. В областной казне на  2019 год учтены значимые поправки на сумму более 11 млрд рублей. Расходная часть бюджета на этот 
26 февраля 2019, 01:11
Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва

Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва

Главой Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва. Об этом стало известно во вторник, 26 февраля, на заседании губдумы. Смена руководителя ведомства связана с регламентом его работы. Председатель Счетной палаты не может занимать этот пост более 5 лет. Полномочия предыдущего 
26 февраля 2019, 12:53
В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах

В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах

Во вторник, 26 февраля, в Самаре ведутся ремонтные работы на теплосети в районе дома № 136 по улице Физкультурной.
 
- Всем управляющим компаниям рекомендовано перевести жилые дома на резервную схему теплоснабжения. В планах специалистов «ПТС» завершить все ремонтные работы на объекте 
26 февраля 2019, 12:45
В Самаре школа и 21 многоквартирный дом остались без тепла

В Самаре школа и 21 многоквартирный дом остались без тепла

Во вторник, 26 февраля, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз без отопления и горячей воды остались 21 многоквартирный дом и школа. Как сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, зафиксирован порыв подающего трубопровода диаметром 250 мм 
26 февраля 2019, 12:21
В Самаре перекроют дороги во время Масленицы

В Самаре перекроют дороги во время Масленицы

В течение двух дней, с 8 по 10 марта, в Самаре будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Это связано с проведением праздничных гуляний «Проводы русской зимы - Масленица». Исключение, как обычно, сделают для машин «скорой помощи», полиции, пожарной охраны 
26 февраля 2019, 11:10
В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?

В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?

Блогер verqiz обращается к самарской управляющей компании ЖКС с вопросом, когда она начнет работать? "Зима подходит к своему завершению! А вот ЖКС как-то не очень справляется с уборкой снега во дворах, а может, даже и не пытается это делать 
25 февраля 2019, 08:53
Тепло в Самарской области подорожает

Тепло в Самарской области подорожает

В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную 
20 февраля 2019, 09:13
Больше половины самарских крыш требуют ремонта, но денег на это нет. Как можно решить проблему?

Больше половины самарских крыш требуют ремонта, но денег на это нет. Как можно решить проблему?

На Самару снова идет снегопад. По данным Приволжского УГМС, осадки возобновятся в этот четверг и продлятся все выходные. Порывы ветра при этом могут достигать 18 метров в секунду, предупреждает МЧС. Столбик термометра днем будет подниматься почти до нуля. И это 
20 февраля 2019, 07:37
Рекордные снегопады разрушают самарские крыши. Кому жаловаться на нерадивые управляющие компании?

Рекордные снегопады разрушают самарские крыши. Кому жаловаться на нерадивые управляющие компании?

Февраль бьет рекорды. Месячная норма осадков превышена уже в 2 раза, и управляющим компаниям приходится работать в экстремальных условиях. 
 
- Действительно, в этом году выпало огромное количество осадков, еще зима не кончилась - но мы уже бюджет свой исчерпали, скажем 
20 февраля 2019, 10:36
В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»

В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»

В начале февраля в губернской столице пройдет пятый самарский лыжный марафон «Сокольи горы». Автомобилистам нужно быть особенно внимательными 2 февраля — в этот день с 07:00 до 16:30 по трассе на кладбище «Лесное», на отрезке от лыжной базы «Учебно-спортивный центр 
23 января 2019, 03:09
В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона

В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона

В субботу, 10 ноября, будет ограничено движение транспорта около стадиона «Самара Арена». Это будет сделано из-за проведения матча между «Крыльями Советов» и «Ахматом».
10 ноября с 15.00 до 23.00 запрещается движение по улицам Дальней, Арене 2018, 1-ой стадионной, по проездам № 
9 ноября 2018, 04:38
В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе

В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе

В среду, 7 ноября, в Самаре будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах в центре. С 15:00 до 17:00 на них будет проходить мероприятие «Коммунистической партии Российской Федерации». Движение будет перекрыто на улице Фрунзе от Шостаковича до Вилоновской, а также 
6 ноября 2018, 04:05
«За утечку приняли струю воды»: в Самаре реконструируют фонтан на Полевой

«За утечку приняли струю воды»: в Самаре реконструируют фонтан на Полевой

Коммунальщики рассказали, почему произошло затопление двора дома № 54 на улице Полевой. Напомним, что на этой территории был установлен фонтан «Древо Жизни» в честь самарского водопровода. Через некоторое время местные жители пожаловались на воду, которая растеклась по двору и загораживала 
26 сентября 2018, 01:54
В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии

В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии

Самарцы пожаловались в соцсетях, что еще неделю назад во дворе дома № 260 по Московскому шоссе прорвало трубу и из-под земли бьет фонтан воды. В среду утром, 5 сентября, на месте  начались аварийные работы. В 10:45 рабочие начали устранять утечку на 
5 сентября 2018, 04:29
Жилые дома на Ташкентской и Карла Маркса остались без холодной воды

Жилые дома на Ташкентской и Карла Маркса остались без холодной воды

В Самаре без холодного водоснабжения остались несколько жилых домов, расположенных на улице Ташкентской и проспекте Карла Маркса.

«Для определения утечки из водопроводного колодца с 15 часов 21 марта без холодного водоснабжения: проспект Карла Маркса - 453-463 (нечетная сторона); Ташкентская 
21 марта 2018, 05:08
Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре

Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре

В Самаре в понедельник, 12 марта, с 9:30 будет отключено холодное водоснабжение частных домов, расположенных в границах Московского шоссе, улиц Гастелло, Финской и Ботанического переулка, а также дом №96 по улице Финской, сообщает компания «Самарские коммунальные системы». Это связано с 

12 марта 2018, 10:30
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