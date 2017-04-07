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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре эвакуировали жильцов многоквартирного дома на Каховской

В Самаре эвакуировали жильцов многоквартирного дома на Каховской

В ночь на 4 апреля в Промышленном районе Самары произошел пожар в жилом многоквартирном доме. Сообщение поступило в МЧС около четырех часов утра. Возгорание произошло в двухэтажном здании на улице Каховской. Горел лестничный пролет между этажами. К месту ЧП направили 

5 апреля 2017, 09:43
В Самаре в банкомате Сбербанка обнаружили подозрительный предмет

В Самаре в банкомате Сбербанка обнаружили подозрительный предмет

Поздно вечером в понедельник, 3 апреля, в банкомате Сбербанка на улице Революционной был обнаружен подозрительный предмет. Сообщение поступило от очевидцев. В самарском паблике в социальной сети пользователи опубликовали фото с места происшествия.

По словам автора сообщения, проводилась эвакуация. В 
4 апреля 2017, 09:22
Самарский дом с треснувшими стенами могут признать аварийным

Самарский дом с треснувшими стенами могут признать аварийным

В понедельник, 23 января, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности провела совещания, посвященные дому №87 по улице Степана Разина.

Как уже сообщала «ТЕРРА», днем ранее местные жители обнаружили трещины в помещениях. Людей
24 января 2017, 05:31
В центре Самары экстренно эвакуировали 16 жильцов треснувшего дома

В центре Самары экстренно эвакуировали 16 жильцов треснувшего дома

Жильцы дома №87 по улице Степана Разина были экстренно эвакуированы в ночь на 23 января. В воскресенье, около 23 часов, люди услышали, что стены их дома затрещали, в одной из квартир на 2-м этаже появились трещины, передает samru.ru.
23 января 2017, 10:08
В блогах: потрескались отремонтированные дома на Ленинградской

В блогах: потрескались отремонтированные дома на Ленинградской

Блогер Евгений Синюков показал, как в Самаре недавно отремонтировали фасады исторических зданий на улицах Ленинградской и Куйбышева. "Деньги потрачены, а вид приличный эти дома в полном объеме так и не обрели, - негодует автор. - Выглядит все это или 
18 января 2017, 09:44
В Самаре оцепили банк на улице Некрасовской

В Самаре оцепили банк на улице Некрасовской

Полиция выставила оцепление на улице Некрасовской. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, возле банка, расположенного на углу с улицей Фрунзе обнаружена бесхозная сумка. Сообщение о подозрительном предмете поступило в дежурную часть сегодня, 30 июня, около полудня. 

30 июня 2016, 01:34
В Самаре из-за бесхозного пакета в офисе на улице Лазо провели эвакуацию

В Самаре из-за бесхозного пакета в офисе на улице Лазо провели эвакуацию

Накануне самарские полицейские выезжали на место обнаружения подозрительного предмета. Сообщение поступило в четверг, 5 ноября, около четырех часов дня.

В поселке Управленческий в офисном здании на улице Сергея Лазо нашли бесхозный пакет. По указанному адресу прибыли патрульные, следователи, оперативники 
6 ноября 2015, 10:37
В Самаре из-за подозрительного предмета эвакуировали 50 человек

В Самаре из-за подозрительного предмета эвакуировали 50 человек

Сегодня, 7 октября, в начале десятого утра полицейсике получили сообщения о подозрительных бесхозных предметах в подъезде многоэтажного дома на Волжском проспекте и около одного из административных зданий на улице Молодогвардейской.
На места были направлены группы немедленного реагирования, экипажи вневедомственной охраны, 

7 октября 2014, 01:42
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