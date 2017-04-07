В блогах: потрескались отремонтированные дома на Ленинградской … Блогер Евгений Синюков показал , как в Самаре недавно отремонтировали фасады исторических зданий на улицах Ленинградской и Куйбышева. "Деньги потрачены, а вид приличный эти дома в полном объеме так и не обрели, - негодует автор. - Выглядит все это или