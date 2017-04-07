|
В Самаре эвакуировали жильцов многоквартирного дома на Каховской
|
5 апреля 2017, 09:43
|
В Самаре в банкомате Сбербанка обнаружили подозрительный предмет
Поздно вечером в понедельник, 3 апреля, в банкомате Сбербанка на улице Революционной был обнаружен подозрительный предмет. Сообщение поступило от очевидцев. В самарском паблике в социальной сети пользователи опубликовали фото с места происшествия.
По словам автора сообщения, проводилась эвакуация. В …
|
4 апреля 2017, 09:22
|
Самарский дом с треснувшими стенами могут признать аварийным
|
24 января 2017, 05:31
|
В центре Самары экстренно эвакуировали 16 жильцов треснувшего дома
Жильцы дома №87 по улице Степана Разина были экстренно эвакуированы в ночь на 23 января. В воскресенье, около 23 часов, люди услышали, что стены их дома затрещали, в одной из квартир на 2-м этаже появились трещины, передает samru.ru.
|
23 января 2017, 10:08
|
В блогах: потрескались отремонтированные дома на Ленинградской
Блогер Евгений Синюков показал, как в Самаре недавно отремонтировали фасады исторических зданий на улицах Ленинградской и Куйбышева. "Деньги потрачены, а вид приличный эти дома в полном объеме так и не обрели, - негодует автор. - Выглядит все это или …
|
18 января 2017, 09:44
|
В Самаре оцепили банк на улице Некрасовской
|
30 июня 2016, 01:34
|
В Самаре из-за бесхозного пакета в офисе на улице Лазо провели эвакуацию
Накануне самарские полицейские выезжали на место обнаружения подозрительного предмета. Сообщение поступило в четверг, 5 ноября, около четырех часов дня.
В поселке Управленческий в офисном здании на улице Сергея Лазо нашли бесхозный пакет. По указанному адресу прибыли патрульные, следователи, оперативники …
|
6 ноября 2015, 10:37
|
В Самаре из-за подозрительного предмета эвакуировали 50 человек
Сегодня, 7 октября, в начале десятого утра полицейсике получили сообщения о подозрительных бесхозных предметах в подъезде многоэтажного дома на Волжском проспекте и около одного из административных зданий на улице Молодогвардейской.
|
7 октября 2014, 01:42