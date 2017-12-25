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В новогоднюю ночь движение транспорта в Самаре ограничат до утра
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22 декабря 2017, 04:03
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В Самаре пересечение Демократической и Ташкентской закроют для проезда
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20 декабря 2017, 08:07
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В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную
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20 декабря 2017, 10:14
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Улицу Луначарского в Самаре проверит стройнадзор
Открытие улицы Луначарского состоится только после официального ввода в эксплуатацию участка от Московского шоссе до улицы Мичурина. Об этом сообщили в городском департаменте градостроительства. Перед этим должна пройти проверка государственной инспекции стройнадзора – ориентировочно до конца декабря. Напомним, сообщения об …
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13 декабря 2017, 04:25
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Самара: стало известно об итогах проверок аэропорта и вокзала
В четверг, 23 ноября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии. Одним из ключевых вопросов обсуждения было обеспечение безопасности в столице региона в дни проведения ЧМ-2018. Поскольку по прогнозам губернию в это время посетит порядка полумиллиона туристов …
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24 ноября 2017, 10:51
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Названы сроки запуска новой дороги от М5 до аэропорта Самары
Завершается строительство новой дороги от трассы М5 до аэропорта Курумоч. Так, на этой неделе началось движение по путепроводу, возведенному над железнодорожными путями. Как будет выглядеть новая дорога и чем она лучше старой?
Дорога первой категории, протяженностью чуть более 4 километров, связала …
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16 ноября 2017, 08:09
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В Шэньчжэне стюардесса выпала из взлетающего самолета
Инцидент произошел в китайском аэропорту Шэньчжэнь. Стюардесса выпала из лайнера, который собирался взлететь. Бортпроводницу авиакомпании China Eastern доставили в стационар с многочисленными травмами.
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24 октября 2017, 05:03
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Фейсконтроль: китаянки застряли в аэропорту из-за пластических операций
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10 октября 2017, 12:17
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В Японии сбежавшая собака нарушила работу аэропорта Ханэда
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9 октября 2017, 09:37
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Самый ранний авиарейс Самара – Москва будет отправляться в 5:20
В самарском аэропорту Курумоч появится ранний рейс в Москву, который будет отправляться в 5:20 утра. Перевозки пассажиров до аэропорта Шереметьево будут осуществляться на борту воздушного судна Airbus 321. Перевозчик – авиакомпания Nordwind. Первый рейс запланирован на 30 октября. Московское направление …
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10 августа 2017, 08:00
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Появилось фото новой двухметровой инсталляции в Самаре
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8 августа 2017, 12:38
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В Курумоче разрушат старый VIP-зал
В самарском аэропорту Курумоч снесут старые терминалы, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о VIP-зале международной зоны прилета с тамбурными группами и багажном павильоне. Согласно техзаданию, за 60 календарных дней подрядчику нужно демонтировать строения с вывозом строительного мусора …
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28 июля 2017, 04:35