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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В новогоднюю ночь движение транспорта в Самаре ограничат до утра

В новогоднюю ночь движение транспорта в Самаре ограничат до утра

В Самаре в новогоднюю ночь временно ограничат движение транспорта. Дороги в районе площади Куйбышева будут перекрыты до утра. Кроме того, там с 20 часов 31 декабря до 8:00 1 января будет запрещена стоянка и парковка машин. Изменятся схемы движения общественного 

22 декабря 2017, 04:03
В Самаре пересечение Демократической и Ташкентской закроют для проезда

В Самаре пересечение Демократической и Ташкентской закроют для проезда

В правительстве Самарской области сообщили подробности о перекрытии движения транспорта в четверг. 21 декабря в Самаре пересечение Демократической и Ташкентской закроют для проезда. Ограничение будет действовать в ночные часы с 22 часов до шести утра вплоть до 24 декабря.

«В Самаре 

20 декабря 2017, 08:07
В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную

В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную

Появились подробности о коммунальном происшествии на улице Ново-Вокзальной. Там зафиксирован порыв трубы теплосети. Как уже сообщала "ТЕРРА", по словам местных жителей, в домах в районе пересечения с улицей Вольской отключили тепло и горячую воду. На "Предприятии тепловых сетей" сообщили, что 

20 декабря 2017, 10:14
Улицу Луначарского в Самаре проверит стройнадзор

Улицу Луначарского в Самаре проверит стройнадзор

Открытие улицы Луначарского состоится только после официального ввода в эксплуатацию участка от Московского шоссе до улицы Мичурина. Об этом сообщили в городском департаменте градостроительства. Перед этим должна пройти проверка государственной инспекции стройнадзора – ориентировочно до конца декабря. Напомним, сообщения об 
13 декабря 2017, 04:25
Самара: стало известно об итогах проверок аэропорта и вокзала

Самара: стало известно об итогах проверок аэропорта и вокзала

В четверг, 23 ноября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии. Одним из ключевых вопросов обсуждения было обеспечение безопасности в столице региона в дни проведения ЧМ-2018. Поскольку по прогнозам губернию в это время посетит порядка полумиллиона туристов 

24 ноября 2017, 10:51
Названы сроки запуска новой дороги от М5 до аэропорта Самары

Названы сроки запуска новой дороги от М5 до аэропорта Самары

Завершается строительство новой дороги от трассы М5 до аэропорта Курумоч. Так, на этой неделе началось движение по путепроводу, возведенному над железнодорожными путями. Как будет выглядеть новая дорога и чем она лучше старой?

Дорога первой категории, протяженностью чуть более 4 километров, связала 

16 ноября 2017, 08:09
В Шэньчжэне стюардесса выпала из взлетающего самолета

В Шэньчжэне стюардесса выпала из взлетающего самолета

Инцидент произошел в китайском аэропорту Шэньчжэнь. Стюардесса выпала из лайнера, который собирался взлететь. Бортпроводницу авиакомпании China Eastern доставили в стационар с многочисленными травмами.
Как оказалась, стюардесса сорвалась, когда закрывала дверь воздушного судна. При этом, поясняют специалисты, в соответствующей инструкции оговаривалось, 

24 октября 2017, 05:03
Фейсконтроль: китаянки застряли в аэропорту из-за пластических операций

Фейсконтроль: китаянки застряли в аэропорту из-за пластических операций

Три гражданки КНР не смогли вылететь из Южной Кореи после того, как контролеры на границе не идентифицировали их после пластики лица. Китаянки как раз посетили эту страну ради доступной в финансовом плане пластической операции, а вот вернуться пока не смогли.

10 октября 2017, 12:17
В Японии сбежавшая собака нарушила работу аэропорта Ханэда

В Японии сбежавшая собака нарушила работу аэропорта Ханэда

В крупном японском аэропорту Ханэда была закрыта одна из взлетно-посадочных полос из-за случайно появившейся на ней собаки. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на телевизионный канал NHK.
На поимку неожиданного визитера работникам аэропорта потребовалось сорок минут. Как оказалось, пса перевозил 

9 октября 2017, 09:37
Самый ранний авиарейс Самара – Москва будет отправляться в 5:20

Самый ранний авиарейс Самара – Москва будет отправляться в 5:20

В самарском аэропорту Курумоч появится ранний рейс в Москву, который будет отправляться в 5:20 утра.  Перевозки пассажиров до аэропорта Шереметьево будут осуществляться на борту воздушного судна Airbus 321. Перевозчик – авиакомпания Nordwind. Первый рейс запланирован на 30 октября. Московское направление 

10 августа 2017, 08:00
Появилось фото новой двухметровой инсталляции в Самаре

Появилось фото новой двухметровой инсталляции в Самаре

В самарском аэропорту Курумоч установили новую двухметровую инсталляцию в виде футбольного мяча и бутсы. Они выполнены из материала, напоминающего газон на футбольном поле. Эта композиция посвящена грядущему ЧМ-2018, который пройдет в Самаре следующим летом.
 
Напомним, в этом году на 
8 августа 2017, 12:38
В Курумоче разрушат старый VIP-зал

В Курумоче разрушат старый VIP-зал

В самарском аэропорту Курумоч снесут старые терминалы, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о VIP-зале международной зоны прилета с тамбурными группами и багажном павильоне. Согласно техзаданию, за 60 календарных дней подрядчику нужно демонтировать строения с вывозом строительного мусора 

28 июля 2017, 04:35
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