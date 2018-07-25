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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Стало известно, когда троллейбус №16 вернется на маршрут

Стало известно, когда троллейбус №16 вернется на маршрут

Департамент транспорта Самары озвучил сроки возвращения на линию троллейбуса №16. Он курсировал между 6-м причалом и Губернским рынком. Его отменили в прошлом году из-за строительства нового здания речного вокзала.

В данный момент к возвращению 16-го троллейбуса практически все готово. Осталось завершить 

24 июля 2018, 09:58
За время ЧМ в Самару приехали 34 поезда с болельщиками

За время ЧМ в Самару приехали 34 поезда с болельщиками

Куйбышевская железная дорога подвела итоги своей работы во время чемпионата мира по футболу. Всего за время мундиаля поездами компании были перевезены 50 тысяч болельщиков. В областной центр прибыли 34 бесплатных состава с фанатами. По направлению из Самары отправились 37 поездов.

Наибольший 

20 июля 2018, 01:29
Из-за форума «iВолга-2018» ограничат движение по одной из дорог в Самаре

Из-за форума «iВолга-2018» ограничат движение по одной из дорог в Самаре

Важная информация для автомобилистов. Для обеспечения безопасности при проведении молодежного форума «iВолга-2018»  будет перекрыта одна из дорог. Проезд будет запрещен по дороге в поселке  Прибрежный на участке от ул. Набережная до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до 

19 июля 2018, 01:51
Самарцы просят убрать кнопки со светофоров на дорогах

Самарцы просят убрать кнопки со светофоров на дорогах

Некоторое время назад в Самаре светофоры, расположенные на дорогах с плотным движением, оборудовали специальным кнопками. Они должны были помочь пешеходам безопасно пересекать улицы. В конечном итоге это нововведение поддержали далеко не все.

«Эксперимент с кнопками не удался, имеет смысл "убрать за 

18 июля 2018, 10:19
Троллейбусы №6 вернулись на привычный маршрут в Самаре

Троллейбусы №6 вернулись на привычный маршрут в Самаре

Чемпионат мира по футболу завершен, и Самара начинает возвращаться к привычному ритму жизни. В первую очередь, это касается работы общественного транспорта. С утра 16 июля на свои привычные маршруты вернулись троллейбусы №6. Из-за мундиаля они курсировали по укороченной схеме от 

16 июля 2018, 10:06
Самарцы попросили продлить троллейбусный маршрут №19

Самарцы попросили продлить троллейбусный маршрут №19

Самарцы попросили продлить маршрут троллейбуса №19. Сейчас он ходит до КРЦ «Звезда». Конечную точку предложили передвинуть на площадь Революции, использовав контактную сеть вдоль набережной.

Департамент транспорта Самары рассмотрел этот проект и пояснил, что осуществить его можно только при наличии соответствующего финансирования. 

5 июля 2018, 03:56
Авария с маршруткой, в которой пострадали 7 человек, парализовала движение троллейбусов в Самаре

Авария с маршруткой, в которой пострадали 7 человек, парализовала движение троллейбусов в Самаре

Авария с участием маршрутки, произошедшая 8 июня в Самаре, создала проблемы в работе троллейбусов. Из-за того, что автобус врезался в столб, произошло замыкание фидеров. Это и спровоцировало остановку троллейбусов на Московском шоссе. Их движение удалось восстановить только спустя 1 час 

8 июня 2018, 10:29
На ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области направят 4,7 млрд рублей

На ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области направят 4,7 млрд рублей

Руководство «Т Плюс» назвало объем инвестиций, которые планируется направить на ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области в 2018 году. Об этом было заявлено на межрегиональной конференции энергетиков, которая состоялась 12 декабря. В Самаре основное внимание будет приковано к обеспечению 
13 декабря 2017, 12:09
Энергетики хотят взять в концессию бесхозные теплосети Самары и Новокуйбышевска

Энергетики хотят взять в концессию бесхозные теплосети Самары и Новокуйбышевска

Энергетики хотят взять в концессию бесхозные тепловые сети. Во вторник, 12 декабря, руководство самарского филиала ПАО «Т Плюс» рассказало об итогах работы компании в 2017 году и планах на 2018 год. 

Компания «Т Плюс» хочет получить в концессию принадлежащие городу тепловые 

13 декабря 2017, 11:50
В Самаре могут досрочно прекратить подачу тепла по желанию потребителей

В Самаре могут досрочно прекратить подачу тепла по желанию потребителей

В связи с прогнозируемым в ближайшие дни весенним потеплением Самарский филиал "Т Плюс" и «Предприятие тепловых сетей» заявили о возможности досрочного прекращения подачи тепловой энергии по желанию потребителей. По состоянию на сегодняшний день, 6 апреля, в адрес энергетиков уже поступило 
7 апреля 2016, 01:11
Почти 15% тепловых сетей в Самаре - бесхозные

Почти 15% тепловых сетей в Самаре - бесхозные

Самарский район рискует стать местом крупной коммунальной аварии. Именно здесь расположены самые старые тепловые сети мегаполиса. Стальные трубы служат уже более 60 лет. При этом часть коммуникаций никем не обслуживается. По оценкам экспертов, до 15% сетей Самары - бесхозные. Для 

3 апреля 2014, 04:13
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