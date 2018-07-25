С 25 июля в Самаре изменилась схема движения троллейбусов по маршруту №15. По направлению от железнодорожного вокзала к Металлургу машины будут следовать через Московское шоссе и проспект Кирова. В обратном направлении троллейбусы будут идти по обычному пути через улицу Антонова-Овсеенко.
Изменение схемы движения связано с тем, что АО «Предприятие тепловых сетей» будет проводить работы по устранению аварийной ситуации на трубопроводе теплотрассы, проходящей под проезжей частью ул. Антонова-Овсеенко в районе домов №№ 51, 53. Ремонт завершится 28 июля.
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