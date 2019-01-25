В Самаре изменились правила парковки на улице Фрунзе. Речь идет об отрезке между улицами Шостаковича и Вилоновской около театра драмы. Знаки «Стоянка запрещена по четным и нечетным дням» заменили на знаки «Остановка запрещена с 00:00 до 06:00». Это было сделано для удобства граждан. Водителям рекомендуют быть внимательными, чтобы их транспортные средства не угодили на штрафстоянку.
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В Самаре снова ищут подрядчика для реконструкции театра Драмы
В Самаре объявили повторный конкурс на реконструкцию академического театра драмы имени Горького, говорится в сообщении на портале «Все тендеры России». Подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по переделке здания для современного использования ищут областные власти. Цена контракта - 104 млн …
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19 декабря 2018, 10:24
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Самарским автомобилистам напоминают об изменении схемы движения около культурных учреждений в центре города
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29 ноября 2018, 05:48
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104 миллиона рублей выделят на проект реконструкции драмтеатра в Самаре
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14 ноября 2018, 10:10
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Стало известно, когда начнется реконструкция театра Драмы в Самаре
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10 сентября 2018, 09:25
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Где сделают платные парковки в Самаре
Городские власти собираются сделать парковку на нескольких улицах Самары платной. Сейчас у чиновников уже есть учрежденный список. Известно, что общее количество мест для машин составит 3790. Под коммерческие парковки отведут несколько площадей.
Например, около Драмтеатра выделят отрезок земли размером …
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11 июля 2018, 02:30
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Парковка машин в Самаре: где работают эвакуаторы?
Парковка автомобилей в историческом центре Самары теперь чревата неприятными последствиями: их почти отовсюду увозят эвакуаторы. В ГИБДД официально ситуацию не комментируют. Неофициально подтверждают, что мера это временная, и рекомендуют оставлять машины только на специально отведенных площадках, таких как, например, у …
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26 июня 2018, 04:27
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В блогах: «Кому помешала парковка?»
Журналист Андрей Шмуров пишет у себя на странице в соцсети "Фейсбук": "Всего два видео в Сети, проверка Следственного комитета и прокуратуры, и вот бизнесмены на эвакуаторах ездят в сопровождении машины ГИБДД. Заодно бы хотелось знать, а зачем на Агибалова …
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26 июня 2018, 10:00
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Новые камеры против водителей-нарушителей установили у Кировского рынка в Самаре
В Самаре возле кировского рынка установили дорожные камеры. Они будут отслеживать водителей, которые паркуются с нарушением правил. Об этом в «Твиттере» сообщил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин. По его словам, новые устройства будут работать …
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19 июня 2018, 04:24
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