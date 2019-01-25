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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре снова ищут подрядчика для реконструкции театра Драмы

В Самаре снова ищут подрядчика для реконструкции театра Драмы

В Самаре объявили повторный конкурс на реконструкцию академического театра драмы имени Горького, говорится в сообщении на портале «Все тендеры России». Подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по переделке здания для современного использования ищут областные власти. Цена контракта - 104 млн 
19 декабря 2018, 10:24
Самарским автомобилистам напоминают об изменении схемы движения около культурных учреждений в центре города

Самарским автомобилистам напоминают об изменении схемы движения около культурных учреждений в центре города

С 13 ноября  около учреждений культуры в центре Самары действует новая схема движения транспорта. Это сделано для удобства гостей филармонии, драмтеатра, а также театра оперы и балета.

Знаки «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца» 

29 ноября 2018, 05:48
104 миллиона рублей выделят на проект реконструкции драмтеатра в Самаре

104 миллиона рублей выделят на проект реконструкции драмтеатра в Самаре

Власти города ищут подрядчика, который займется проектом реконструкции Театра драмы имени Горького. На это готовы выделить 104 миллиона рублей. Документация должна быть готова к концу 2019 года.

Известно, что в проекте должно быть предусмотрено создание нового входа со стороны сквера имени 

14 ноября 2018, 10:10
Стало известно, когда начнется реконструкция театра Драмы в Самаре

Стало известно, когда начнется реконструкция театра Драмы в Самаре

Новый сезон в Самарском академическом театре драмы имени Горького начнется 21 сентября. Однако, как рассказал во время встречи с труппой  врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, реконструкция театра в ближайшее время не планируется. В следующем году должен быть разработан 
10 сентября 2018, 09:25
Где сделают платные парковки в Самаре

Где сделают платные парковки в Самаре

Городские власти собираются сделать парковку на нескольких улицах Самары платной. Сейчас у чиновников уже есть учрежденный список. Известно, что общее количество мест для машин составит 3790. Под коммерческие парковки отведут несколько площадей.

Например, около Драмтеатра выделят отрезок земли размером 
11 июля 2018, 02:30
Парковка машин в Самаре: где работают эвакуаторы?

Парковка машин в Самаре: где работают эвакуаторы?

Парковка автомобилей в историческом центре Самары теперь чревата неприятными последствиями: их почти отовсюду увозят эвакуаторы. В ГИБДД официально ситуацию не комментируют. Неофициально подтверждают, что мера это временная, и рекомендуют оставлять машины только на специально отведенных площадках, таких как, например, у 

26 июня 2018, 04:27
В блогах: «Кому помешала парковка?»

В блогах: «Кому помешала парковка?»

Журналист Андрей Шмуров пишет у себя на странице в соцсети "Фейсбук": "Всего два видео в Сети, проверка Следственного комитета и прокуратуры, и вот бизнесмены на эвакуаторах ездят в сопровождении машины ГИБДД. Заодно бы хотелось знать, а зачем на Агибалова 
26 июня 2018, 10:00
Новые камеры против водителей-нарушителей установили у Кировского рынка в Самаре

Новые камеры против водителей-нарушителей установили у Кировского рынка в Самаре

В Самаре возле кировского рынка установили дорожные камеры. Они будут отслеживать водителей, которые паркуются с нарушением правил. Об этом в «Твиттере» сообщил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин. По его словам, новые устройства будут работать 

19 июня 2018, 04:24
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