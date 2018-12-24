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В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега
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24 декабря 2018, 05:34
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Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних
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24 декабря 2018, 05:20
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Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина
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24 декабря 2018, 05:00
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В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева
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24 декабря 2018, 04:43
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Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства
Перед судом предстал житель Чапаевска, который несколько лет систематически унижал свою несовершеннолетнюю племянницу. В конце концов издевательства довели ребенка до попытки самоубийства. В течение трех лет, с января 2015 до апреля 2018, мужчина постоянно избивал девочку, оскорблял ее, всячески унижал. …
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24 декабря 2018, 04:01
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В Самаре перекрывали Московское шоссе из-за утечки горячей воды
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15 ноября 2018, 08:48
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Новый светофор у гостиницы «Моя» должен появиться в течение двух месяцев
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15 октября 2018, 12:15
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На Московском шоссе около гостиницы «Моя» установят светофор с кнопкой
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8 октября 2018, 02:28
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На светофорах около Центрального автовокзала Самары появятся стрелки
В областной столице изменится схема движения транспорта на Московском шоссе. На участке магистрали в районе Центрального автовокзала постоянно возникают серьезные пробки и заторы, решить проблему попробуют с помощью светофоров.
Как сообщили представители автоматический системы управления дорожным движением (АСУДД), на …
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3 октября 2018, 01:45
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В блогах: нецензурный привет строителям подземных переходов в Самаре
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2 октября 2018, 10:40
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В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда
В пятницу днем, 28 сентября, на пересечении Вольской и XXII Партсъезда в Самаре внезапно выключился светофор, автомобилистам стало гораздо сложнее разбираться в обстановке, движение транспорта затруднено.
- XXII Партсъезда Вольская выключено всё, - пожаловался в Твиттере один из самарцев и …
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28 сентября 2018, 05:43
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В Самаре возник затор из-за отключения светофора
В среду, 26 сентября, на перекрестке улиц Советской Армии и Гагарина в Самаре отключили светофор. По словам очевидцев, это серьезно осложнило движение транспорта. Около светофора какие-то работы вели специалисты, а на перекрестке стоял регулировщик. Между тем, «Самарадорсигнал» сообщил, что светофор …
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26 сентября 2018, 09:12