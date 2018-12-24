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Материалы по теме:

В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

Самарские коммунальщики ликвидируют последствия снегопада: в минувшие сутки город убирали 360 единиц техники и 292 рабочих. За 24 часа на полигоны вывезли 3,8 тысячи тонн снега, а с начала сезона — 67,3 тысяч тонн. Дневная смена 23 декабря работала до 
24 декабря 2018, 05:34
Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних

Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних

Жителя областной столицы признали виновным в 73 случаях развратных и сексуальных действий в отношении несовершеннолетних и маленьких детей с помощью интернета. Полицейским рассказали, что 34-летний мужчина переписывается с детьми в возрасте от 10 до 15 лет в соцсетях. Притворяясь сверстником, 
24 декабря 2018, 05:20
Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Накануне вечером, 23 декабря, в Самаре произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 21:58. На место событий - к девятиэтажному дому № 385 а по проспекту Кирова выехали 38 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 7 единиц техники. Пламя распространилось 
24 декабря 2018, 05:00
В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева

В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева

С 13:00 31 декабря 2018 до 08:00 1 января следующего года в Самаре будет ограничено движение транспорта на улицах, прилегающих к площади Куйбышева. Там пройдет «Новогодняя ночь 2018-2019». Конечно, исключение сделают для машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и автомобилей 
24 декабря 2018, 04:43
Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства

Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства

Перед судом предстал житель Чапаевска, который несколько лет систематически унижал свою несовершеннолетнюю племянницу. В конце концов издевательства довели ребенка до попытки самоубийства. В течение трех лет, с января 2015 до апреля 2018, мужчина постоянно избивал девочку, оскорблял ее, всячески унижал. 
24 декабря 2018, 04:01
В Самаре перекрывали Московское шоссе из-за утечки горячей воды

В Самаре перекрывали Московское шоссе из-за утечки горячей воды

В Самаре в ночь на четверг, 15 ноября, произошла коммунальная авария на Московском шоссе. На проезжей части по Московскому шоссе от улицы Гастелло до Потапова наблюдалась утечка горячей воды, движение перекрыли на отрезке магистрали от улицы Советской Армии до Авроры. 
15 ноября 2018, 08:48
Новый светофор у гостиницы «Моя» должен появиться в течение двух месяцев

Новый светофор у гостиницы «Моя» должен появиться в течение двух месяцев

Пешеходный светофор на Московском шоссе в районе гостиницы «Моя» смонтируют в течение двух месяцев. На нем будет установлена специальная кнопка, которая позволит сделать переход дороги более организованным.

Интервал ожидания для пешеходов и автомобилистов придётся согласовывать с ГИБДД. Это будет 
15 октября 2018, 12:15
На Московском шоссе около гостиницы «Моя» установят светофор с кнопкой

На Московском шоссе около гостиницы «Моя» установят светофор с кнопкой

В Самаре обсуждается вопрос по борьбе с пробками на въезде в город по Московскому шоссе. Одним из вариантов решения проблемы должна стать установка светофора с кнопкой для пешеходов в районе гостиницы «Моя». С его помощью можно будет накапливать группы людей, 

8 октября 2018, 02:28
На светофорах около Центрального автовокзала Самары появятся стрелки

На светофорах около Центрального автовокзала Самары появятся стрелки

В областной столице изменится схема движения транспорта на Московском шоссе. На участке магистрали в районе Центрального автовокзала постоянно возникают серьезные пробки и заторы, решить проблему попробуют с помощью светофоров.

Как сообщили представители автоматический системы управления дорожным движением (АСУДД), на 
3 октября 2018, 01:45
В блогах: нецензурный привет строителям подземных переходов в Самаре

В блогах: нецензурный привет строителям подземных переходов в Самаре

Самарский урбанист Алексей Радченков через "Твиттер" передал нецензурный привет, как он пишет, строителям, проектировщикам и заказчику новых подземных переходов на Московском шоссе. Переход через тоннель для мамы с ребенком в коляске - настоящий ад. "Колёсики" коляски никуда не 
2 октября 2018, 10:40
В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда

В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда

В пятницу днем, 28 сентября, на пересечении Вольской и XXII Партсъезда в Самаре внезапно выключился светофор, автомобилистам стало гораздо сложнее разбираться в обстановке, движение транспорта затруднено. 
 
- XXII Партсъезда Вольская выключено всё, - пожаловался в Твиттере один из самарцев и 
28 сентября 2018, 05:43
В Самаре возник затор из-за отключения светофора

В Самаре возник затор из-за отключения светофора

В среду, 26 сентября, на перекрестке улиц Советской Армии и Гагарина в Самаре отключили светофор. По словам очевидцев, это серьезно осложнило движение транспорта. Около светофора какие-то работы вели специалисты, а на перекрестке стоял регулировщик. Между тем, «Самарадорсигнал» сообщил, что светофор 
26 сентября 2018, 09:12
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