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43 автобуса собираются отдать в аренду в Самаре
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16 июля 2018, 12:29
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Социальные карты разрешили использовать в маршрутках в Тольятти
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12 июля 2018, 08:20
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Рекордный пассажиропоток зафиксировали в дни ЧМ-2018 в самарском аэропорту
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11 июля 2018, 12:00
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Автобусов до Красной Глинки в Самаре станет больше
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10 июля 2018, 05:13
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Маршрут автобусов №35 продлили до Дома молодежи в Самаре
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5 июля 2018, 08:18
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Появилось расписание рейсов автобусов №51 Красная Глинка – Кировская
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29 июня 2018, 02:44
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Самарское метро потеряло полтора миллиона пассажиров
В Самаре пассажиропоток городского метро в 2017 году упал на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщает официальный сайт муниципального предприятия. В прошлом году услугами подземного транспорта воспользовались 14 миллионов 100 тысяч человек. А 2016-м пассажиропоток составлял 15 миллионов …
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8 мая 2018, 08:00
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В Самаре создан региональный центр управления пассажирскими перевозками
В Самаре создали региональный центр управления пассажирскими перевозками. Соответствующее постановление правительства Самарской области подписано врио вице-губернатора Александром Нефедовым. Документ датирован 30 января.
В задачи центра будет входить контроль работы общественного транспорта в дни проведения чемпионата мира по футболу. Также его сотрудники …
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31 января 2018, 08:56