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Трудоспособное население Самарской области сократилось на 71 тысячу человек
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31 июля 2018, 04:33
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Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%
В Куйбышевском районе города завершается благоустройство сквера на улице Зеленой. Работы идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Готовность сквера сейчас оценивается в 76%. Там уложили новую тротуарную плитку, обновили бордюры, окрасили ограждения по периметру, засеяли газоны. Осталось смонтировать детскую …
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30 июля 2018, 03:29
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«Идиотизм или злой умысел»: Дмитрий Азаров объявил выговор главе минтранса из-за пробки на Красноглинском шоссе
В воскресенье, 29 июля, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров возмутился в своем микроблоге в Твиттере работами по ремонту Красноглинского шоссе. Ремонт, стартовавший еще в 2017 году, продолжался вечером в воскресенье, что вызвало гигантскую пробку.
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30 июля 2018, 11:24
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Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре завершат на следующей неделе
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27 июля 2018, 12:15
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В блогах: улицу Луначарского построили, чтобы практиковать перипатетическую медитацию
Блогер tornader задается вопросом: "А зачем в Самаре построили улицу Луначарского?" "Ведь по ней почти никто не ездит. А по направлению к Волге от Мичурина вообще не понятно, куда можно попасть. Остановки есть в обе стороны, а автобусы не …
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25 июля 2018, 06:05
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После дождей на 4-й очереди набережной в Самаре обвалилась плитка и «поплыли» газоны
Во вторник, 24 июля, представители самарской мэрии оценили состояние 4-й очереди набережной Волги после недавних дождей. Напомним,что каждый ливень заканчивается для свежеотремонтированного места отдыха одинаково - реки грязи стекают со склонов на благоустроенную территорию и новую плитку около «Ладьи». Реконструкция …
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25 июля 2018, 09:45
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Дмитрий Азаров раскритиковал темпы ремонта Красноглинского шоссе
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24 июля 2018, 11:37
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Магазин в Самарской области поймали на «левом» подключении к электросетям
Сотрудники «Самарских распределительных сетей», дочерней структуры «МРСК Волги», выявили хищение электроэнергии. Нарушителя ждет не только взыскание причиненного ущерба, но и крупный штраф. По данным компании, один из магазинов Самарской области перестал оплачивать свет по счетчику. Директор торгового объекта подключился …
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22 июля 2018, 02:09
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Почти 7 миллионов рублей дополнительно вложат в реконструкцию Красноглинского шоссе в Самаре
Министерство транспорта Самарской области ищет подрядчика, который займется корректировкой проекта реконструкции одного из участков Красноглинского шоссе. Речь идет об отрезке от моста через реку Сок до Волжского шоссе.
Победитель аукциона должен провести инженерные изыскания и подготовить проект планировки территории. Подрядчик возьмет …
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2 июля 2018, 12:47
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Движение по путепроводу на Красной Глинке откроют 17 мая
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17 мая 2018, 03:43