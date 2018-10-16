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В Самаре в домах по нескольким улицам отключили газ
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16 октября 2018, 05:40
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Замглавы Самары ушел со своего поста
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16 октября 2018, 05:13
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Скончался самарский архитектор Юрий Храмов
В среду ночью, 16 октября, на 84-м году жизни скончался самарский архитектор Юрий Храмов. Об этом в Фейсбуке сообщил его сын, архитектор Дмитрий Храмов. Напомним, что Юрий Храмов - заслуженный архитектор России, он является автором проектов стадиона «Динамо», культурно-развлекательного …
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16 октября 2018, 04:31
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В Тольятти нашли опасную детскую площадку
Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила оборудование на детской площадке, расположенной около дома № 15 по Ленинскому проспекту. В надзорное ведомство обратилась женщина, которая рассказала, что ее дочка получила травмы, играя там. Как сообщили в ведомстве, детская площадка в «непригодном для …
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16 октября 2018, 01:52
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«Самарский метрополитен» оштрафовали из-за слишком высоких касс
Работники регионального Министерства социально-демографической и семейной политики проверили, как станции «Самарского метрополитена» приспособлены для инвалидов. Оказалось, что с этим у предприятия серьезные проблемы.
«Входы в станции не обустроены для инвалидов. Кассы слишком высоко расположены, проходы через турникеты узкие», - отметили …
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15 февраля 2018, 02:06
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МП «Самарский метрополитен» нарушило стандарты раскрытия информации
Антимонопольщики оштрафовали «Самарский метрополитен» на 100 тысяч рублей. Как сообщает управление ФАС по Самарской области, муниципальное предприятие нарушило стандарты раскрытия информации. Речь идет об официальном опубликовании расценок на подключение к электросетям предприятия. Отметим, в последнее время в самарском метро вообще …
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15 января 2018, 11:03
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МП «Самарский метрополитен» возьмет в кредит 35 миллионов рублей
Муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» возьмет в кредит 35 миллионов рублей. Такие сведения содержатся в документах, опубликованных на официальном портале госзакупок. Муниципальное предприятие объявило тендер по поиску банка, который предоставит ей средства сроком на 120 дней. Деньги подземке нужны на пополнение …
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10 января 2018, 12:34
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«Самарский метрополитен» не смог оспорить предписание Ростехнадзора
Цементная пыль, поврежденные стены, течь масла и неработающая автоматика. МП «Самарский метрополитен» не удалось через суд оспорить предписание Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, который по итогам проверки 2016 года предъявил муниципальному предприятию сразу 42 претензии. Как говорится в решении арбитражного суда Самарской …
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12 декабря 2017, 07:03