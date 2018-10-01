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Самарские чиновники опровергают сообщения о повышении цен в маршрутках
Департамент транспорта Самары опроверг сообщение о повышении цен в маршрутках с 8 октября. Ведомство отреагировало на многочисленные посты в соцсетях об объявлениях в коммерческих автобусах. Жители города сразу по нескольким маршрутам увидели листовки о том, что с 8 октября …
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1 октября 2018, 09:14
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В Чапаевске открылся завод Knauf за 1,7 млрд рублей
В понедельник, 1 октября, в Чапаевске открылся завод по производству сухих строительных смесей на основе гипса группы компаний «Кнауф». Создание нового производства - партнерский проект. Инженерная инфраструктура индустриального парка была возведена за счет областного бюджета, а немецкая фирма стала якорным …
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1 октября 2018, 07:46
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В блогах: рабочим АВТОВАЗа подарили "по конфетке: с изюмом, орехами и карамелью"
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВК" поведали, что на прошедшей неделе в честь Дня машиностроителя работникам цехов автозавода подарили "по целой конфетке: с изюмом, орехами и карамелью". Супер-пупер-презенты раздали прямо в столовой.
"С профессиональным праздником! Не отказывайте себе …
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1 октября 2018, 07:20
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В поселке Рощинский неизвестные ранили двоих мужчин из «травматики»
В поселке Рощинский под Самарой все чаще случаются неприятные инциденты. Недавно рядом с третьим общежитием с огнестрельными непроникающими ранениями головы были найдены двое пострадавших - 21-летний военнослужащий части №90600, уроженец ингушского города Карабулак, и его знакомый. Их госпитализировали. Сейчас известно, …
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1 октября 2018, 05:41
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В Самаре 27-летний рыбак погиб под колесами собственной «Приоры»
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1 октября 2018, 05:25
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В Самаре автобусы № 47 будут выезжать на маршрут раньше
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21 сентября 2018, 05:03
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В Самаре изменится расписание дачных автобусов
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12 сентября 2018, 04:33
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Поздние автобусы из Самары снова перевозят домой жителей Новокуйбышевска
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6 сентября 2018, 11:35
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На время ремонта Заводского шоссе в Самаре решили пустить дополнительные автобусы
В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе. Для проведения работ там пришлось перекрыть участок от улицы Земеца на XXII Партсъезда. Это спровоцировало транспортные проблемы, на которые стали жаловаться окрестные жители.
В связи с многочисленными обращениями на время ремонта было решено выпустить на …
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5 сентября 2018, 01:55