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Самарские чиновники опровергают сообщения о повышении цен в маршрутках

Самарские чиновники опровергают сообщения о повышении цен в маршрутках

Департамент транспорта Самары опроверг сообщение о повышении цен в маршрутках с 8 октября. Ведомство отреагировало на многочисленные посты в соцсетях об объявлениях в коммерческих автобусах. Жители города сразу по нескольким маршрутам увидели листовки о том, что с 8 октября 
1 октября 2018, 09:14
В Чапаевске открылся завод Knauf за 1,7 млрд рублей

В Чапаевске открылся завод Knauf за 1,7 млрд рублей

В понедельник, 1 октября, в Чапаевске открылся завод по производству сухих строительных смесей на основе гипса группы компаний «Кнауф». Создание нового производства - партнерский проект. Инженерная инфраструктура индустриального парка была возведена за счет областного бюджета, а немецкая фирма стала якорным 
1 октября 2018, 07:46
В блогах: рабочим АВТОВАЗа подарили

В блогах: рабочим АВТОВАЗа подарили "по конфетке: с изюмом, орехами и карамелью"

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВК" поведали, что на прошедшей неделе в честь Дня машиностроителя работникам цехов автозавода подарили "по целой конфетке: с изюмом, орехами и карамелью". Супер-пупер-презенты раздали прямо в столовой.

"С профессиональным праздником! Не отказывайте себе 
1 октября 2018, 07:20
В поселке Рощинский неизвестные ранили двоих мужчин из «травматики»

В поселке Рощинский неизвестные ранили двоих мужчин из «травматики»

В поселке Рощинский под Самарой все чаще случаются неприятные инциденты. Недавно рядом с третьим общежитием с огнестрельными непроникающими ранениями головы были найдены двое пострадавших - 21-летний военнослужащий части №90600, уроженец ингушского города Карабулак, и его знакомый. Их госпитализировали. Сейчас известно, 
1 октября 2018, 05:41
В Самаре 27-летний рыбак погиб под колесами собственной «Приоры»

В Самаре 27-летний рыбак погиб под колесами собственной «Приоры»

В воскресенье утром, 30 сентября, в Самаре произошла авария с жертвами на берегу реки Самара под Южным мостом. 27-летний парень погиб под колесами собственной «Лады Приоры». Машина была припаркована на берегу реки за доками и поехала на владельца из-за неисправности 
1 октября 2018, 05:25
В Самаре автобусы № 47 будут выезжать на маршрут раньше

В Самаре автобусы № 47 будут выезжать на маршрут раньше

С понедельника, 24 сентября, автобусы, следующие по маршруту № 47, будут выезжать раньше. Для удобства сотрудников предприятий, расположенных в Кировском и Промышленном районах, будет организовано по одному пробному утреннему рейсу по маршруту № 47 между Юнгородком и Хлебной площадью. Автобус 
21 сентября 2018, 05:03
В Самаре изменится расписание дачных автобусов

В Самаре изменится расписание дачных автобусов

Со среды, 12 сентября, в Самаре изменится расписание дачных автобусов. Из-за уменьшения светового дня для удобства пассажиров первые из них будут отправляться в путь из города на час позже,  но и последние рейсы от дачных массивов будут отъезжать на час 
12 сентября 2018, 04:33
Поздние автобусы из Самары снова перевозят домой жителей Новокуйбышевска

Поздние автобусы из Самары снова перевозят домой жителей Новокуйбышевска

В среду, 5 сентября, на маршруты до Новокуйбышевска снова вышли вечерние автобусы. Напомним, что на прошлой неделе жители Новокуйбышевска возмутились отменой поздних автобусов № 128 из Самары, ведь для многих студентов и сотрудников самарских компаний это был единственный способ добраться 
6 сентября 2018, 11:35
На время ремонта Заводского шоссе в Самаре решили пустить дополнительные автобусы

На время ремонта Заводского шоссе в Самаре решили пустить дополнительные автобусы

В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе. Для проведения работ там пришлось перекрыть участок от улицы Земеца на XXII Партсъезда. Это спровоцировало транспортные проблемы, на которые стали жаловаться окрестные жители.

В связи с многочисленными обращениями на время ремонта было решено выпустить на 

5 сентября 2018, 01:55
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