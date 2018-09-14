В Самаре на два дня изменится схема движения троллейбусов №7. Это связано с ремонтными работами, которые будут проводить на улице Победы в областном центре сотрудники «Т Плюс». Движение электрического общественного транспорта будет невозможно по нечетной стороне Победы от дома №79 до пересечения со Средне-Садовой. Ограничение будет действовать 15 и 16 сентября. В это время троллейбусы будут ходить по укороченной схеме от конечной остановки "Завод "Металлург" до Безымянского рынка
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Стало известно, как будет выглядеть новый мост через Волгу
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6 сентября 2018, 03:30
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Изменилось расписание движения «ОМов» между Самарой и Рождествено
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5 сентября 2018, 03:32
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На время ремонта Заводского шоссе в Самаре решили пустить дополнительные автобусы
В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе. Для проведения работ там пришлось перекрыть участок от улицы Земеца на XXII Партсъезда. Это спровоцировало транспортные проблемы, на которые стали жаловаться окрестные жители.
В связи с многочисленными обращениями на время ремонта было решено выпустить на …
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5 сентября 2018, 01:55
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1 сентября в областном центре ограничат движение в окрестностях стадиона «Самара Арена»
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31 августа 2018, 12:58
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Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»
Между Самарой и Тольятти стартовали перевозки на скоростном поезде «Ласточка». Рейсы осуществляются с 27 августа в тестовом режиме.
Организацию скоростных железнодорожных перевозок между двумя крупнейшими городами области инициировал врио губернатора Дмитрий Азаров. Этот вопрос он поднимал во время визита в губернию …
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30 августа 2018, 01:01
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Открыто движение общественного транспорта по улице Мичурина в Самаре
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17 августа 2018, 09:49
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Из-за форума «iВолга-2018» ограничат движение по одной из дорог в Самаре
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19 июля 2018, 01:51
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Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре
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20 июня 2018, 03:49
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Людей эвакуировали из троллейбуса на улице Авроры в Самаре
В Самаре в понедельник, 23 апреля, была проведена эвакуация людей из троллейбуса №15. Инцидент произошел утром в районе центрального автовозала, сообщает со ссылкой на очевидцев 63.ru. Опубликовано фото с места происшествия. По данным издания, кондуктор обнаружил в салоне подозрительный …
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23 апреля 2018, 09:32
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В блогах: «Тольятти остался без памятника троллейбусу»
Блогер Жанна Скокова рассказала, что Тольятти остался без памятника троллейбусу: собранных средств ни на что не хватило. Инициативная группа горожан хотела выкупить и отремонтировать раритетный ЗиУ-5д, а затем разместить его в музее имени Сахарова. Но собрать удалось всего 2 …
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3 апреля 2018, 07:00
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В Самаре могут отменить 10 троллейбусный маршрут
В Самаре могут отменить троллейбусный маршрут №10, который, по данным городского ТТУ, является практически «персональным». Себестоимость перевозки одного пассажира по этому маршруту - 78 рублей. То есть втрое дороже установленного в городе тарифа. Принимать решение по судьбе маршрута чиновники будут …
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22 марта 2018, 11:55
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Электрическое ДТП: В Самаре на Московском шоссе трамвай протаранил троллейбус
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4 ноября 2017, 05:10