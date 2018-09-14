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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

Стало известно, как будет выглядеть новый мост через Волгу

Стало известно, как будет выглядеть новый мост через Волгу

Росавтодор рассмотрел концессионный проект по строительству нового моста через волгу в обход Тольятти с выходом на трассу М-5. Заявка была одобрена и отправлена на дальнейшее обсуждение на заседании Межведомственной комиссии при 
6 сентября 2018, 03:30
Изменилось расписание движения «ОМов» между Самарой и Рождествено

Изменилось расписание движения «ОМов» между Самарой и Рождествено

Самарское речное пассажирское предприятие внесло изменения в расписание движения теплоходов между Речным вокзалом и Рождествено. С 5 сентября суда будут курсировать в утренние часы с 6:00 до 9:00 с интервалом в 45 минут. С более подробным расписанием всегда можно ознакомиться 
5 сентября 2018, 03:32
На время ремонта Заводского шоссе в Самаре решили пустить дополнительные автобусы

На время ремонта Заводского шоссе в Самаре решили пустить дополнительные автобусы

В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе. Для проведения работ там пришлось перекрыть участок от улицы Земеца на XXII Партсъезда. Это спровоцировало транспортные проблемы, на которые стали жаловаться окрестные жители.

В связи с многочисленными обращениями на время ремонта было решено выпустить на 

5 сентября 2018, 01:55
1 сентября в областном центре ограничат движение в окрестностях стадиона «Самара Арена»

1 сентября в областном центре ограничат движение в окрестностях стадиона «Самара Арена»

1 сентября областной центр ждет большой футбол. В рамках 6 тура чемпионата РПЛ на стадионе «Самара Арена» сойдутся «Крылья Советов» и махачкалинский «Анжи». В связи с этим в городе будут введены временные ограничения движения транспорта.

1 сентября с 14:00 до 22:00, 

31 августа 2018, 12:58
Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»

Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»

Между Самарой и Тольятти стартовали перевозки на скоростном поезде «Ласточка». Рейсы осуществляются с 27 августа в тестовом режиме.

Организацию скоростных железнодорожных перевозок между двумя крупнейшими городами области инициировал врио губернатора Дмитрий Азаров. Этот вопрос он поднимал во время визита в губернию 

30 августа 2018, 01:01
Открыто движение общественного транспорта по улице Мичурина в Самаре

Открыто движение общественного транспорта по улице Мичурина в Самаре

В Самаре снова можно беспрепятственно ездить по улице Мичурина. 14 августа было закрыто движение общественного транспорта по дороге на участке от Осипенко до Челюскинцев. Там устраняли неисправность на водоводе. Сразу после завершения работ, вечером 16 августа, движение транспорта было вновь 

17 августа 2018, 09:49
Из-за форума «iВолга-2018» ограничат движение по одной из дорог в Самаре

Из-за форума «iВолга-2018» ограничат движение по одной из дорог в Самаре

Важная информация для автомобилистов. Для обеспечения безопасности при проведении молодежного форума «iВолга-2018»  будет перекрыта одна из дорог. Проезд будет запрещен по дороге в поселке  Прибрежный на участке от ул. Набережная до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до 

19 июля 2018, 01:51
Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре

Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре

В Самарской области на подъезде от М-5 «Урал» к Самаре ограничено движение большегрузов на период проведения матчей ЧМ-2018 по футболу, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор». Запрет действует для грузовиков, имеющих максимальную массу более 3,5 тонны, на участке с 10 по 12 

20 июня 2018, 03:49
Людей эвакуировали из троллейбуса на улице Авроры в Самаре

Людей эвакуировали из троллейбуса на улице Авроры в Самаре

В Самаре в понедельник, 23 апреля, была проведена эвакуация людей из троллейбуса №15. Инцидент произошел утром в районе центрального автовозала, сообщает со ссылкой на очевидцев 63.ru. Опубликовано фото с места происшествия. По данным издания, кондуктор обнаружил в салоне подозрительный 
23 апреля 2018, 09:32
В блогах: «Тольятти остался без памятника троллейбусу»

В блогах: «Тольятти остался без памятника троллейбусу»

Блогер Жанна Скокова рассказала, что Тольятти остался без памятника троллейбусу: собранных средств ни на что не хватило. Инициативная группа горожан хотела выкупить и отремонтировать раритетный ЗиУ-5д, а затем разместить его в музее имени Сахарова. Но собрать удалось всего 2 
3 апреля 2018, 07:00
В Самаре могут отменить 10 троллейбусный маршрут

В Самаре могут отменить 10 троллейбусный маршрут

В Самаре могут отменить троллейбусный маршрут №10, который, по данным городского ТТУ, является практически «персональным». Себестоимость перевозки одного пассажира по этому маршруту - 78 рублей. То есть втрое дороже установленного в городе тарифа. Принимать решение по судьбе маршрута чиновники будут 
22 марта 2018, 11:55
Электрическое ДТП: В Самаре на Московском шоссе трамвай протаранил троллейбус

Электрическое ДТП: В Самаре на Московском шоссе трамвай протаранил троллейбус

Два собрата по электротяге нашли друг друга возле ТЦ «Русь».
Сегодня, 4 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием двух единиц общественного транспорта. Авария случилась на Московском шоссе в районе ТЦ «Русь».
ДТП произошло на оживленной дороге. Трамвай протаранил троллейбус. 
4 ноября 2017, 05:10
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