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«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
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В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная

В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная "Сороконожка"

В паблике "ВелоТольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что 10 ноября состоялась третья традиционная "Сороконожка" - пеший поход по Самарской Луке. Было пройдено свыше 50 километров. Сбор был назначен в селе Ширяево в здании лесничества. Почти 30 участникам были вручены памятные 
13 ноября 2018, 05:31
В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург

В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург

Блогер Игорь Кондратьев выложил новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург. 30-летняя мама и ее 13-летний сын-инвалид в прошедшую субботу выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов.

"Оказывается, в индивидуальной программе реабилитации этого ребенка были прописаны 
13 ноября 2018, 05:16
В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

Стало известно, что грядущей зимой основная очистка автомобильных дорог будет производиться по ночам, а дворов — в дневное время. Кроме того, на нескольких улицах введут запрет на ночную парковку, сообщает департамент городского хозяйства и экологии Самары. Также зимой планируются временные 
13 ноября 2018, 05:08
В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской

В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской

19-летняя автоледи не пропустила другую иномарку.
13 ноября 2018, 04:14
Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов

Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов

Новым главой самарского Фонда обязательного медицинского страхования назначен Владислав Романов. На этом посту он сменил Виктора Мокшина, который руководил ТФОМС с мая 2009 года. В 2014 году он был назначен представителем ФФОМС в Приволжском федеральном округе и совмещал две должности. 
13 ноября 2018, 02:43
В Самаре изменят схему движения по Демократической

В Самаре изменят схему движения по Демократической

На следующей неделе изменится схема движения транспорта по улице Демократической на выезде из Самары. Об этом сообщили сегодня подрядчики реконструкции Ташкентской. Кроме того, летом планируется перенос опор федеральной линии электропередач, питающей полгорода, из-за чего возможны отключения электроэнергии.
Улица Солнечная в 

17 мая 2017, 05:38
Схема движения по Московскому шоссе на время ремонта

Схема движения по Московскому шоссе на время ремонта

Уважаемые автомобилисты и жители города Самара!
 
В связи проведением работ по реконструкции Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС «Роснефть» (разборка существующей и устройство новой дорожной одежды) с 6 апреля до 1 июня 2017 года будет ограничено движение автомобильного 
5 апреля 2017, 10:18
В Тольятти изменена схема движения общественного транспорта

В Тольятти изменена схема движения общественного транспорта

В Автограде с 3 июля будет закрыто движение на участке от ул. Герцена до ул. Ленина (четная сторона), сообщает местная администрация. Это связано с капитальным ремонтом теплосети на бульваре 50 лет Октября.
Автобусы №№ 46, 52, 114, 146 будут курсировать 

3 июля 2014, 12:49
В Самаре изменится схема движения общественного транспорта

В Самаре изменится схема движения общественного транспорта

В областном центре продолжается ремонт подземного перехода около станции метро «Московская». В связи с этим до 1 августа в городе изменена схема движения транспорта.
После проведенного мониторинга пассажиропотока и полученных обращений от граждан в схему внесены дополнительные изменения на период 

23 июня 2014, 11:49
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