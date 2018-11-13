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В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная "Сороконожка"
В паблике "ВелоТольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что 10 ноября состоялась третья традиционная "Сороконожка" - пеший поход по Самарской Луке. Было пройдено свыше 50 километров. Сбор был назначен в селе Ширяево в здании лесничества. Почти 30 участникам были вручены памятные …
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13 ноября 2018, 05:31
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В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург
Блогер Игорь Кондратьев выложил новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург. 30-летняя мама и ее 13-летний сын-инвалид в прошедшую субботу выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов.
"Оказывается, в индивидуальной программе реабилитации этого ребенка были прописаны …
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13 ноября 2018, 05:16
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В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега
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13 ноября 2018, 05:08
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В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской
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13 ноября 2018, 04:14
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Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов
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13 ноября 2018, 02:43
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В Самаре изменят схему движения по Демократической
На следующей неделе изменится схема движения транспорта по улице Демократической на выезде из Самары. Об этом сообщили сегодня подрядчики реконструкции Ташкентской. Кроме того, летом планируется перенос опор федеральной линии электропередач, питающей полгорода, из-за чего возможны отключения электроэнергии.
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17 мая 2017, 05:38
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Схема движения по Московскому шоссе на время ремонта
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5 апреля 2017, 10:18
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В Тольятти изменена схема движения общественного транспорта
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3 июля 2014, 12:49
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В Самаре изменится схема движения общественного транспорта
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23 июня 2014, 11:49