В Самаре начались масштабные ремонтные работы на дорогах. Планируется, что к концу года доля дорог, отвечающих нормативным показателям, составит 60%. По итогам тендеров торгов выбраны подрядчики с которыми заключены муниципальные контракты - ООО «Амонд», ООО «Стройсервис», ООО «Самаратрансстрой».

Всего в 2017 году …