На следующей неделе изменится схема движения транспорта по улице Демократической на выезде из Самары. Об этом сообщили сегодня подрядчики реконструкции Ташкентской. Кроме того, летом планируется перенос опор федеральной линии электропередач, питающей полгорода, из-за чего возможны отключения электроэнергии.
Улица Солнечная в столице губернии до недавних пор заканчивалась тупиком. Сегодня в этом месте завершаются работы по подготовке к асфальтированию. Новое дорожное строительство – часть госконтракта, стоимостью 788 миллионов рублей, заключенного в июне прошлого года. Работы охватывают около трех километров улицы. Около одного километра – это новое дорожное строительство.
Дмитрий Тумаев, директор ООО «Хрипунов и К» по строительству автомобильных дорог: «В целом объект начинается от больницы Калинина и заканчивается на улице Димитрова. В районе больницы Калинина основные работу уже выполнены. Идет работа по устройству аллеи и тротуарных зон. От Московского шоссе до улицы Демократической тоже практически все основные работы выполнены – сейчас тоже ведутся работы по устройству тротуаров».
Еще один этап реализации проекта – возведение путепровода над улице Демократической. Для того, чтобы у мостостроителей появилась возможность завести бурильные установки для установки свай третьей опоры, движение транспорта из Самары пойдет по временной дороге, которую строят в нескольких метрах от существующей. В столицу губернии машины пойдут по полосе, которая сейчас ведет из города. Схема будет действовать два месяца. Общая длина путепровода – 80 метров. Ширина – 18,7 метров. Проезжая часть – 14 метров. Предусмотрены тротуары по 0,75 метров. Первые две опоры готовы на 100%. Четвертая – на 80%. В каждом из трех пролетов будущего моста по 10 балок.
Главная сложность – в необходимости переноса опор высоковольтной линии, чтобы обеспечить проезд по переходу грузового транспорта. Тем не менее, строители обещают завершить все работы по реконструкции улицы Ташкентской на всем участке в срок до ноября.
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