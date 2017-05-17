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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение еще на трех улицах

Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение еще на трех улицах

В Самаре продолжают ограничивать движение по улицам. Как информирует мэрия, в связи со строительством ливневой канализации будет временно ограничено движение транспорта по ул. Гая. С 8:00 15 мая до 23:00 20 мая будет закрыт участок от ул. Николая Панова до ул. 

15 мая 2017, 05:52
Ищите объезд: какие дороги будут ремонтировать в Самаре в 2017 году

Ищите объезд: какие дороги будут ремонтировать в Самаре в 2017 году

В Самаре начались масштабные ремонтные работы на дорогах. Планируется, что к концу года доля дорог, отвечающих нормативным показателям, составит 60%. По итогам тендеров торгов выбраны подрядчики с которыми заключены муниципальные контракты - ООО «Амонд», ООО «Стройсервис», ООО «Самаратрансстрой». 

Всего в 2017 году 

11 мая 2017, 09:57
В Самаре жилые дома разрушат ради дороги, которую никак не построят с 1965 года

В Самаре жилые дома разрушат ради дороги, которую никак не построят с 1965 года

Жители домов на пересечении проспектов Карла Маркса и Кирова начали получать уведомления о сносе их жилья. На этой территории будут строить магистраль «Центральную». Речь пока идет только о двух домах: № 11 по Коломенскому переулку и №160 по проспекту Кирова, 
5 мая 2017, 03:15
До конца мая перекроют улицу в центре Самары

До конца мая перекроют улицу в центре Самары

В центре Самары в связи с реконструкцией газопровода перекроют улицу Некрасовскую. Планируется, что проезд будет закрыт на 20-метровом участке от Галактионовской в направлении Молодогвардейской с 6:00 10 мая до 23 часов 31 мая, сообщили в мэрии.

Горожан просят заранее 
5 мая 2017, 06:19
Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая

Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая

1 мая в Самаре официально начинаются дачные перевозки, сообщает мэрия. В продажу уже поступили сезонки на 4, 8 и 16 поездок, их можно купить на остановках и автостанциях. В выходные, 29 и 30 апреля, завершатся пробные рейсы, которые транспортники использовали 

28 апреля 2017, 12:26
Названы самые массовые профессии в России

Названы самые массовые профессии в России

Самая массовая профессия в РФ в настоящее время водитель, на втором месте с минимальным отставанием - продавец. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на НИУ "Высшая школа экономики".
Согласно последним данным, 7% населения России трудятся водителями. Эта цифра актуальна 

18 апреля 2017, 09:44
20 апреля в Монако состоится презентация первого в мире летающего автомобиля Flying Car 3.0

20 апреля в Монако состоится презентация первого в мире летающего автомобиля Flying Car 3.0

20 апреля в Монако состоится презентация первого в мире летающего автомобиля  Flying Car 3.0. Его разработкой два года занималась словацкая компания AeroMobil. Машина нового поколения делается из  сверхлегких материалов. В движение ее будет приводить двигатель мощностью 100 лошадиных  сил.  На 

13 апреля 2017, 12:03
Схема движения по Московскому шоссе на время ремонта

Схема движения по Московскому шоссе на время ремонта

Уважаемые автомобилисты и жители города Самара!
 
В связи проведением работ по реконструкции Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС «Роснефть» (разборка существующей и устройство новой дорожной одежды) с 6 апреля до 1 июня 2017 года будет ограничено движение автомобильного 
5 апреля 2017, 10:18
Появились данные о новых ограничениях на Московском шоссе в Самаре

Появились данные о новых ограничениях на Московском шоссе в Самаре

Представители подрядчика реконструкции Московского шоссе сообщили о новых ограничениях для транспорта. В апреле планируют продолжить работы на участке от улицы Ташкентской до ТЦ «Интермебель», где предстоит большая работа по переоборудованию коммуникаций.  
Работы предстоят от окончания рампового участка на Ракитовском 

27 марта 2017, 02:27
В Тольятти изменена схема движения общественного транспорта

В Тольятти изменена схема движения общественного транспорта

В Автограде с 3 июля будет закрыто движение на участке от ул. Герцена до ул. Ленина (четная сторона), сообщает местная администрация. Это связано с капитальным ремонтом теплосети на бульваре 50 лет Октября.
Автобусы №№ 46, 52, 114, 146 будут курсировать 

3 июля 2014, 12:49
В Самаре изменится схема движения общественного транспорта

В Самаре изменится схема движения общественного транспорта

В областном центре продолжается ремонт подземного перехода около станции метро «Московская». В связи с этим до 1 августа в городе изменена схема движения транспорта.
После проведенного мониторинга пассажиропотока и полученных обращений от граждан в схему внесены дополнительные изменения на период 

23 июня 2014, 11:49
В Тольятти изменится схема движения автобусных маршрутов 2, 7, 13, 33, 34, 62к, 73

В Тольятти изменится схема движения автобусных маршрутов 2, 7, 13, 33, 34, 62к, 73

В Автограде изменится схема движения общественного транспорта, сообщает мэрия города.
Это связано с закрытием диспетчерского пункта «Спортивная».
С 16 июня автобусы 2, 7, 13, 33, 34, 62к, 73 будут ездить по следующим маршрутам:
- №73: от Московского проспекта левый поворот 

11 июня 2014, 05:04
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