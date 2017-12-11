Обнародовали дату, когда пройдет первый официальный матч на «Самара Арене» передает "Коммерсант" со ссылкой на правительство Самарской области. 28 апреля самарский клуб сыграет с воронежским "Факелом", а еще 6 мая - с "Кубанью".



Напомним, в групповых … Первый официальный матч между "Крыльями Советов" и командой "Спартак-2" пройдет 7 апреля,со ссылкой на правительство Самарской области. 28 апреля самарский клуб сыграет с воронежским "Факелом", а еще 6 мая - с "Кубанью".Напомним, в групповых