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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 декабря 2017г 
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В Самаре появился новый автобусный маршрут в Южный Город

В Самаре появился новый автобусный маршрут в Южный Город

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"Сегодня первый день работы 401-го маршрута ЦАВ - Южный Город - 2", - сообщает паблик «Общественный транспорт 63|Самара».

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30 ноября 2017, 02:31
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Блогеры обнаружили в Самаре остановку «Мусорные баки»

Блогеры обнаружили в Самаре остановку «Мусорные баки»

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«А Самара то 
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Остановки Самары украсят в стиле ЧМ-2018

Остановки Самары украсят в стиле ЧМ-2018

В пятницу, 24 июня, в Самаре остановки общественного транспорта начнут оформлять в новом стиле. На первых 22 павильонах в Куйбышевском районе города появятся плакаты со спортивной тематикой. Преображение произойдет в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу, сообщили администрации городского округа.

Начнут 

23 июня 2016, 04:11
В Самаре установят 450 новых остановочных павильонов

В Самаре установят 450 новых остановочных павильонов

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1 марта 2016, 01:10
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