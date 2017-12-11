В Самаре на остановках общественного транспорта к ЧМ-2018 по футболу заменят интервальные табличики. Эта работа предусмотрена в рамках подготовки и ведется по мере финансирования, сообщил представитель городского департамента транспорта в соцсети Twitter в ответ на вопрос пользователя. Самарцы отмечают, что информация на существующих табличках уже устарела.
«Замена интервальных табличек по городу предусмотрена и ведется по мере финансирования. А в рамках ЧМ-2018 в планах замена именно вдоль гостевых туристических маршрутов», – сообщает департамент транспорта администрации г.о. Самара.
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