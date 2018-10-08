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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

В Сызрани завели дело из-за гибели сотрудника УК, который упал во время спила веток

В Сызрани завели дело из-за гибели сотрудника УК, который упал во время спила веток

Следователи из Сызрани возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Речь идет о случае, когда погиб работник одной из управляющих компаний.

По версии следствия, 21 сентября двое сотрудников УК «Центр» занимались 
8 октября 2018, 05:43
В Самарской области столкнулись КАМАЗ и «ГАЗель»: водителя фуры зажало в кабине

В Самарской области столкнулись КАМАЗ и «ГАЗель»: водителя фуры зажало в кабине

В понедельник, 8 октября, страшная авария произошла на трассе на село Черноречье в Волжском районе. Там столкнулись КАМАЗ и грузовая «ГАЗель». Водитель грузовика, съезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра, и его машина врезалась в «ГАЗель», которая двигалась 
8 октября 2018, 04:42
Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка

Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка

В воскресенье, 7 октября, в Ставропольском районе произошла авария - легковушка «ухнула» в кювет. В 09:30 30-летний водитель, который получил права только в прошлом месяце, ехал на ВАЗ-21703 по трассе «Тольятти - Хрящевка» в направлении Хрящевки.

По предварительной версии, 
8 октября 2018, 03:23
В Самаре сбили 80-летнего пенсионера на дублере Московского шоссе

В Самаре сбили 80-летнего пенсионера на дублере Московского шоссе

В воскресенье, 7 октября, 42-летний мужчина ехал на своей иномарке «Рено Дастер» по дублеру Московского шоссе в сторону улицы Жигулевской. Примерно в 16:00 автомобилист сбил 80-летнего пенсионера, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, неподалеку от нерегулируемого пешеходного перехода.
8 октября 2018, 01:56
В Самарской области 2000 ТЦ, отелей, офисных зданий остались без тепла из-за долгов

В Самарской области 2000 ТЦ, отелей, офисных зданий остались без тепла из-за долгов

Около 2000 офисных и торгово-развлекательных центров, отелей, предприятий сферы услуг и ритейла остаются без отопления. Они накопили значительные долги перед энергетиками, общая сумма на 1 октября составила 155 млн рублей с лишним. Львиную долю задолженности юридические лица не могут погасить 
5 октября 2018, 01:32
В Самаре дали отопление в 85% школ, больниц и детских садов

В Самаре дали отопление в 85% школ, больниц и детских садов

В областной столице продолжается подлючение жилых домов и других зданий к отоплению. По данным горадминистрации, работы ведутся круглые сутки. На 10:00 четверга, 4 октября, батареи нагрелись уже в 5334 многоквартирных домах, а вечером тепло пришло в 6264 дома (то есть 
5 октября 2018, 10:06
В Самаре к отоплению подключены более 2000 домов

В Самаре к отоплению подключены более 2000 домов

Сейчас в Самаре отопление подали в 2003 многоквартирных дома, что составляет 19,5% от всего жилого фонда. В целом теплоснабжением будут охвачены 10260 жилых зданий. Кроме того, заметно потеплело в четверти от всех объектов здравоохранения - 72 из 288. Тепло подается 
3 октября 2018, 08:30
Стало известно, когда в Самаре включат отопление

Стало известно, когда в Самаре включат отопление

Выбрана предварительная дата, когда стартует отопительный сезон в Самаре. По словам заместителя главы областной столицы Владимира Василенко, запуск отопительного сезона запланирован на 1 октября. Когда самарцы поинтересовались, почему бы не наладить подачу отопления в дома уже сейчас, когда значительно 
26 сентября 2018, 09:08
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