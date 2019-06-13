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В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение

В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение

В среду, 12 июня, аварией закончилась поездка байкера из Сызрани. В 05:10 19-летний парень, у которого не было водительского удостоверения, ехал на мотоцикле «Хонда» по проспекту Гагарина со стороны проспекте 50 лет Октября. Он направлялся к проспекту Королева, но превысил 
13 июня 2019, 04:02
Забил до смерти: в Тольятти арестовали мужчину, который подозревается в убийстве падчерицы

Забил до смерти: в Тольятти арестовали мужчину, который подозревается в убийстве падчерицы

В Автограде арестовали 41-летнего мужчину, которого сейчас подозревают в убийстве падчерицы. В отношении него завели уголовное дело. По версии следствия, 9 июня этот человек был сильно пьян и напал на двухлетнюю дочку своей жены. Он нанес ей множество ударов по 
13 июня 2019, 03:27
Пропавшего в Сызрани мальчика нашли

Пропавшего в Сызрани мальчика нашли

Пропавший в Сызрани 10-летний мальчик найден живым. Об этом в своей группе рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Напомним, что  школьник исчез из поля зрения родных накануне, 12 июня.  Где все это время находился ребенок и каким образом 
13 июня 2019, 02:59
В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка

В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка

В столице 63-го региона расследуют обстоятельства ЧП на Волге в Октябрьском районе. Вечером, в 20:05 в среду, 12 июня, в 200 метрах от острова Рождественский столкнулись катер и лодка. На месте происшествия работали двое сотрудников Поисково-спасательной службы Самарской области. Не 
13 июня 2019, 12:36
В Сызрани пропал 10-летний мальчик

В Сызрани пропал 10-летний мальчик

В Сызрани ищут 10-летнего мальчика, которого близкие потеряли из виду в среду, 12 июня. Как сообщают активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», исчез 10-летний Иван. Его приметы: худощавого телосложения, рост 125-130 см, волосы темно-каштановые, глаза карие. Был одет в 
13 июня 2019, 12:14
Шок: в Тольятти отчима-наркомана подозревают в убийстве двухлетней девочки

Шок: в Тольятти отчима-наркомана подозревают в убийстве двухлетней девочки

В Тольятти расследуют обстоятельства гибели двухлетней девочки. Тело ребенка нашли 9 июня в квартире дома по бульвару Курчатова. Сейчас основными подозреваемыми являются родители малышки. Судя по данным документа, который служит направлением тела на судебно-медицинскую экспертизу, девочка умерла примерно в 23:30 
13 июня 2019, 09:58
Под Тольятти 84-летний дедушка на буксируемой

Под Тольятти 84-летний дедушка на буксируемой "Оке" попал под встречную машину

Сегодня, 12 июня, примерно в 8:20 32-летний водитель на "девяносто девятой" буксировал "Оку". За рулем малолитражка находился 84-летний мужчина.
 
По предварительным данным сотрудников полиции, выезжая с АЗС водитель ВАЗ-21099 проигнорировал знак "Движение направо" и начал поворачивать налево в направлении 
12 июня 2019, 02:24
В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной

В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной

До конца этой недели на перекрестке улиц Солнечной и Губанова в Самаре обещают установить пешеходные направляющие ограждения. По информации мэрии областной столицы, высота их составит 18 метров. Кроме того, сейчас на этом участке изменили режим работы светофоров. 

- Левоповоротное движение 
11 июня 2019, 04:25
В Тольятти «Нива» сбила 82-летнюю пенсионерку во дворе

В Тольятти «Нива» сбила 82-летнюю пенсионерку во дворе

В понедельник, 10 июня, под колеса легковушки в Автограде попала пожилая женщина. Вечером, в 17:00 54-летний водитель ехал на ВАЗ 212140 задним ходом по жилой зоне возле дома № 40 по проспекту Степана Разина. Автолюбитель в какой-то момент сбил пешехода 
11 июня 2019, 04:09
В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В понедельник, 10 июня, в Красноглинском районе Самары произошла смертельная авария. В 14:00 на пересечении Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо столкнулись Lada Granta и мотоцикл. Молодой человек, который управлял байком, погиб на месте, а водитель легковушки — 37-летняя женщина 
10 июня 2019, 04:38
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