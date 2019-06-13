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В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение
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13 июня 2019, 04:02
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Забил до смерти: в Тольятти арестовали мужчину, который подозревается в убийстве падчерицы
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13 июня 2019, 03:27
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Пропавшего в Сызрани мальчика нашли
Пропавший в Сызрани 10-летний мальчик найден живым. Об этом в своей группе рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Напомним, что школьник исчез из поля зрения родных накануне, 12 июня. Где все это время находился ребенок и каким образом …
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13 июня 2019, 02:59
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В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка
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13 июня 2019, 12:36
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В Сызрани пропал 10-летний мальчик
В Сызрани ищут 10-летнего мальчика, которого близкие потеряли из виду в среду, 12 июня. Как сообщают активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», исчез 10-летний Иван. Его приметы: худощавого телосложения, рост 125-130 см, волосы темно-каштановые, глаза карие. Был одет в …
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13 июня 2019, 12:14
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Шок: в Тольятти отчима-наркомана подозревают в убийстве двухлетней девочки
В Тольятти расследуют обстоятельства гибели двухлетней девочки. Тело ребенка нашли 9 июня в квартире дома по бульвару Курчатова. Сейчас основными подозреваемыми являются родители малышки. Судя по данным документа, который служит направлением тела на судебно-медицинскую экспертизу, девочка умерла примерно в 23:30 …
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13 июня 2019, 09:58
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Под Тольятти 84-летний дедушка на буксируемой "Оке" попал под встречную машину
Сегодня, 12 июня, примерно в 8:20 32-летний водитель на "девяносто девятой" буксировал "Оку". За рулем малолитражка находился 84-летний мужчина.
По предварительным данным сотрудников полиции, выезжая с АЗС водитель ВАЗ-21099 проигнорировал знак "Движение направо" и начал поворачивать налево в направлении …
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12 июня 2019, 02:24
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В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной
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11 июня 2019, 04:25
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В Тольятти «Нива» сбила 82-летнюю пенсионерку во дворе
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11 июня 2019, 04:09
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В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta
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10 июня 2019, 04:38
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