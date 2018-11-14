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«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
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Материалы по теме:

«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах

«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.

В среду днем, 
14 ноября 2018, 11:42
Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов

Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов

Новые кадровые рокировки были озвучены сегодня, 14 ноября, на 32 внеочередном заседании Самарской губернской думы. Вице-спикером областного парламента единогласно избран Юрий Шевцов, комитет по местному самоуправлению губернской думы возглавил Михаил Матвеев, а главой комитета по образованию и науке стала Татьяна 
14 ноября 2018, 11:25
Облсуд отменил домашний арест для экс-главы Управления капитального строительства

Облсуд отменил домашний арест для экс-главы Управления капитального строительства

Самарский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил домашний арест начальнице службы капстроительства Крыма Светлане Моравской. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Ходатайство об избрании меры пресечения направят на новое рассмотрение, пишет tass.ru. Сейчас срок содержания подозреваемой под стражей продлили 
14 ноября 2018, 10:28
В Самаре продают редкие монеты с изображением персонажей сериала о Шерлоке Холмсе

В Самаре продают редкие монеты с изображением персонажей сериала о Шерлоке Холмсе

В Самаре выставили на продажу редкие новозеландские монеты с изображением актеров легендарного советского киносериала о Шерлоке Холмсе. Оказывается, в 2007 году в Новой Зеландии выпустили для собственного владения - Островов Кука серию из четырёх серебряных монет, посвящённых кинокартине, снятой на 
14 ноября 2018, 09:37
В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской

В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской

19-летняя автоледи не пропустила другую иномарку.
13 ноября 2018, 04:14
В Тольятти под колесами Chevrolet оказалась женщина-пешеход

В Тольятти под колесами Chevrolet оказалась женщина-пешеход

Во вторник, 13 ноября, в Тольятти произошла авария, в которой серьезно пострадал пешеход. Примерно в 07:45 35-летний водитель Chevrolet Cruze ехал по Московскому проспекту в направлении улицы Дзержинского. В районе дома № 13 он сбил 53-летнюю женщину, которая пересекала проезжую 
13 ноября 2018, 01:06
В Самарской области на трассе погиб 62-летний пешеход

В Самарской области на трассе погиб 62-летний пешеход

В понедельник, 12 ноября, произошла смертельная авария в Волжском районе. В 07:00 26-летний водитель ехал на автомобиле «Шевроле Нива» по трассе «Самара - Пугачев -Энгельс - Волгоград» со стороны Чапаевска. Он направлялся в областную столицу. По предварительной информации, по пути 
13 ноября 2018, 12:06
В Самаре случилось массовое ДТП с шестью машинами

В Самаре случилось массовое ДТП с шестью машинами

В понедельник вечером, 12 ноября, на улице Аэродромной в областной столице произошла массовая авария. Повреждения получили сразу шесть машин. Как рассказали очевидцы в паблике «ДТП Самара 163», шофер Toyota GT86 ехал по улице Аэродромной в направлении Революционной. Около дома 
13 ноября 2018, 10:27
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