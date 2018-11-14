«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах



В среду днем, … В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По п рогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.В среду днем,