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«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.
В среду днем, …
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14 ноября 2018, 11:42
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Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов
Новые кадровые рокировки были озвучены сегодня, 14 ноября, на 32 внеочередном заседании Самарской губернской думы. Вице-спикером областного парламента единогласно избран Юрий Шевцов, комитет по местному самоуправлению губернской думы возглавил Михаил Матвеев, а главой комитета по образованию и науке стала Татьяна …
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14 ноября 2018, 11:25
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Облсуд отменил домашний арест для экс-главы Управления капитального строительства
Самарский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил домашний арест начальнице службы капстроительства Крыма Светлане Моравской. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Ходатайство об избрании меры пресечения направят на новое рассмотрение, пишет tass.ru. Сейчас срок содержания подозреваемой под стражей продлили …
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14 ноября 2018, 10:28
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В Самаре продают редкие монеты с изображением персонажей сериала о Шерлоке Холмсе
В Самаре выставили на продажу редкие новозеландские монеты с изображением актеров легендарного советского киносериала о Шерлоке Холмсе. Оказывается, в 2007 году в Новой Зеландии выпустили для собственного владения - Островов Кука серию из четырёх серебряных монет, посвящённых кинокартине, снятой на …
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14 ноября 2018, 09:37
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В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской
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13 ноября 2018, 04:14
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В Тольятти под колесами Chevrolet оказалась женщина-пешеход
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13 ноября 2018, 01:06
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В Самарской области на трассе погиб 62-летний пешеход
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13 ноября 2018, 12:06
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В Самаре случилось массовое ДТП с шестью машинами
В понедельник вечером, 12 ноября, на улице Аэродромной в областной столице произошла массовая авария. Повреждения получили сразу шесть машин. Как рассказали очевидцы в паблике «ДТП Самара 163», шофер Toyota GT86 ехал по улице Аэродромной в направлении Революционной. Около дома …
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13 ноября 2018, 10:27