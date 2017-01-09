В Самаре карантин в школах могут продлить до конца недели. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в столице 63-го региона превышает норму на 28 процентов, пишет «Волга Ньюс». В настоящее время готовится постановление главного санитарного врача города о введении ограничительных мероприятий сроком на 7 дней. Официально информация об этом должна быть обнародована в ближайшие дни.
Ранее ТЕРРА сообщала, что 3-ья четверть для школьников Самары начнется не в понедельник, 9 января, как планировалось ранее, а в среду, 11 января. Продлить каникулы юным горожанам решено в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ.
По данным управления Роспотребнадзора по Самарской области, на 1 января в целом по совокупному населению губернии заболеваемость находится на неэпидемическом уровне. Всего по области на конец декабря от гриппа привили почти 1 млн 340 тысяч, что составляет 42% от населения региона.
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