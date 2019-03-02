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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге

Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге

В паблике «Рыбалка в Сызрани» сообщили о вопиющем случае, который произошел утром 24 февраля на Волге, где неизвестные украли добычу у местных рыбаков. По их словам, рыбу крадут из полыньи, самовольно снимая ее с жерлиц. Так у одного из 
24 февраля 2019, 06:19
В Сызрани рыбаки начали выбрасывать свой улов из-за странных наростов на рыбе

В Сызрани рыбаки начали выбрасывать свой улов из-за странных наростов на рыбе

Очередные подозрительные рыбины выловили на днях в Волге сызранские рыбаки, передает «Маленькая Сызрань». Фотографии не внушающих доверия судаков выложили в паблике «Рыбалка в Сызрани - Syzran Fishing».
 
Рыбак - автор снимков - интересуется, что это может быть 
16 февраля 2019, 03:48
В Самарской области нарушителей-рыболовов оштрафовали на 1,5 млн рублей

В Самарской области нарушителей-рыболовов оштрафовали на 1,5 млн рублей

Сотрудники Самарского управления Росрыболовства начали выписывать первые штрафы за незаконный вылов рыбы по действующим с середины ноября увеличенным тарифам. Они выросли десятикратно, а итоговая сумма теперь не зависит ни от веса, ни от размера биоресурсов. 
 
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5 декабря 2018, 10:25
В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг

В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг

Рыбаку Михаилу Пастухову повезло - он выловил огромного сома на Волге около Сызрани. По словам удачливого рыболова, длина рыбы составляет 2 метра и 4 сантиметра, а вес — более 55 кг. Прежде чем сома удалось достать и положить в лодку, 
31 октября 2018, 02:23
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