В Самарской губдуме предложили внести поправку в правила ловли рыбы на территории Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. На сегодняшний день суточная норма вылова водных ресурсов, в том числе не имеющих промысловой ценности составляет 5 килограммов или один экземпляр, если его вес превышает 5 кило. Народные избранники хотят скорректировать это правило.
«Суммарная суточная норма вылова для всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресноводного), к которым относятся лещ, судак, щука и сазан, составит 5 кг плюс один экземпляр», - говорится в документе, корректирующим приказ Минсельхоза РФ.
Таким образом, остальные виды рыб, которые не представляют большой ценности, можно будет ловить без «оглядки» на суточную норму. Так рыбаки смогут добывать в день сколько угодно окуня, плотвы и карася. В скором времени парламентарии планируют направить свою инициативу в Минсельхоз России.
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