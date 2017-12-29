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В Самаре горка на пл. Куйбышева несколько дней будет бесплатной
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25 декабря 2017, 01:03
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Самара: памятник гусару начнут устанавливать у пл. Куйбышева
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28 ноября 2017, 12:00
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В Самаре фонтан у пл. Куйбышева включат с подсветкой весной
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10 ноября 2017, 03:43
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На Урале возбудили уголовное дело о травмировании 40 человек на горке
Следователи завели уголовное дело по факту травмирования 40 человек в городе Серов Свердловской области. Все люди получили телесные повреждения при катании на ледяной горке, информируют региональные СМИ со ссылкой на представителей СКР. По словам экспертов, данный случай является довольно нетипичным …
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19 января 2017, 11:56
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В Самару приехал Йоуллупукки на собачьей упряжке
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3 января 2017, 05:18
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В Самаре на Дне России выступил Валерий Кипелов, есть фото
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13 июня 2016, 12:35
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В Самаре мужчина получил травму при катании со склона на пл. Славы
В воскресенье, 1 февраля, скорая помощь доставила в больницу мужчину, пострадавшего при катании со склона на пл. Славы. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. По словам очевидцев, мужчина получил серьезную травму.
Фото: onf63.livejournal.com.
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2 февраля 2015, 11:29
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В Тольятти молодой человек получил серьезные травмы при катании с горки
23-летний мужчина серьезно пострадал при катании с горки в Комсомольском районе Автограда. Он врезался на санках в дерево, сообщает портал «Волга-Ньюс». Уточняется, что несчастный случай произошел 2 марта на базе «Подснежник» в Портпоселке. Мужчину госпитализировали в отделение нейрохирургии с …
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3 марта 2014, 11:17