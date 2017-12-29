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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре горка на пл. Куйбышева несколько дней будет бесплатной

В Самаре горка на пл. Куйбышева несколько дней будет бесплатной

Администрация Самары в своем аккаунте в твиттере ответила на жалобы самарцев о том, почему “нельзя на площади Куйбышева для детей сделать бесплатную горку”.

Подобные жалобы горожан появились и в других социальных сетях за прошедшие выходные. Например, в паблике ВКонтакте 
25 декабря 2017, 01:03
Самара: памятник гусару начнут устанавливать у пл. Куйбышева

Самара: памятник гусару начнут устанавливать у пл. Куйбышева

В Самаре у пл. Куйбышева появится памятник гусару, который создадут за счет пожертвований. Начнут установку с символической закладки камня. Церемония состоится возле здания ОДО на улице Шостаковича в среду, 29 ноября, 
28 ноября 2017, 12:00
В Самаре фонтан у пл. Куйбышева включат с подсветкой весной

В Самаре фонтан у пл. Куйбышева включат с подсветкой весной

В Самаре восстановили фонтан «Красное знамя». Он расположен у пл. Куйбышева, на углу улиц Красноармейской и Чапаевской с 1977 года, но долгое время не работал. 21 августа 2017 года начались работы по ремонту фонтана. В четверг, 9 ноября, был проведен 

10 ноября 2017, 03:43
На Урале возбудили уголовное дело о травмировании 40 человек на горке

На Урале возбудили уголовное дело о травмировании 40 человек на горке

Следователи завели уголовное дело по факту травмирования 40 человек в городе Серов Свердловской области. Все люди получили телесные повреждения при катании на ледяной горке, информируют региональные СМИ со ссылкой на представителей СКР. По словам экспертов, данный случай является довольно нетипичным 

19 января 2017, 11:56
В Самару приехал Йоуллупукки на собачьей упряжке

В Самару приехал Йоуллупукки на собачьей упряжке

Деды Морозы обсудили, нужно ли наказывать тех, кто поздно встает.

Вчера, 2 января, к домику на площади Куйбышева в Самаре прямо из Финляндии прибыл Йоуллупукки на собачьей упряжке. Финского Деда Мороза встретил самарский Дед Мороз вместе со своей внучкой 
3 января 2017, 05:18
В Самаре на Дне России выступил Валерий Кипелов, есть фото

В Самаре на Дне России выступил Валерий Кипелов, есть фото

Сегодня на площади им. Куйбышева концертную программу завершала группа "Кипелов". Около часа исполняла свои хиты, в том числе "Беспечный ангел", "Я свободен" и "Воля и разум". Самарцы подпевали, кричали и аплодировали. Многие снимали выступление своего кумира на телефоны. Валерий Кипелов 
13 июня 2016, 12:35
В Самаре мужчина получил травму при катании со склона на пл. Славы

В Самаре мужчина получил травму при катании со склона на пл. Славы

В воскресенье, 1 февраля, скорая помощь доставила в больницу мужчину, пострадавшего при катании со склона на пл. Славы. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. По словам очевидцев, мужчина получил серьезную травму. 

Фото: onf63.livejournal.com.
2 февраля 2015, 11:29
В Тольятти молодой человек получил серьезные травмы при катании с горки

В Тольятти молодой человек получил серьезные травмы при катании с горки

23-летний мужчина серьезно пострадал при катании с горки в Комсомольском районе Автограда. Он врезался на санках в дерево, сообщает портал «Волга-Ньюс». Уточняется, что несчастный случай произошел 2 марта на базе «Подснежник» в Портпоселке. Мужчину госпитализировали в отделение нейрохирургии с 
3 марта 2014, 11:17
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