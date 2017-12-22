12
13
43
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
9 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре женщина на работе украла у коллеги деньги с банковской карты

В Самаре женщина на работе украла у коллеги деньги с банковской карты

В Самаре полицейские раскрыли хищение денег с банковской карты. Потерпевшая – 54-летняя жительница города. Потерпевшая рассказала, что пришла на работу и оставила в гардеробе сумку и верхнюю одежду. Через несколько часов она получила смс: с ее карты списали 9 тысяч 

19 декабря 2017, 01:35
В Самаре охранник четыре раза ограбил коттедж на 8 просеке

В Самаре охранник четыре раза ограбил коттедж на 8 просеке

В Самаре 41-летний сотрудник службы охраны предстанет перед судом по делу о серии краж из коттеджа на 8 просеке. Хозяйка дома лишилась часов и драгоценностей. Общая сумма ущерба превысила три миллиона рублей. По данным полиции, в течение трех лет было 

18 декабря 2017, 10:58
До 5 лет тюрьмы: Тольяттинец обокрал сестру на похоронах бабушки

До 5 лет тюрьмы: Тольяттинец обокрал сестру на похоронах бабушки

Как установили сотрудники полиции, к которым обратилась молодая женщина, в тот день семья хоронила бабушку. После кладбища близкий круг родственников отправился на квартиру умершей, чтобы там помянуть ее. После того, как все разошлись, девушка обнаружила пропажу своего мобильника за 20 
16 декабря 2017, 04:57
В Самаре за кражу сумки с 6 млн рублей задержан 37-летний мужчина

В Самаре за кражу сумки с 6 млн рублей задержан 37-летний мужчина

В Самаре полицейские раскрыли преступление трехлетней давности. 16 мая 2014 года на жителя Самары напал неизвестный и отнял у него сумку с 6 миллионами рублей. Это произошло в Железнодорожном районе города около административного здания на улице Речной. По горячим следам 

15 декабря 2017, 12:30
Крупную партию сильнодействующих веществ изъяли на почте в Новокуйбышевске

Крупную партию сильнодействующих веществ изъяли на почте в Новокуйбышевске

Самарская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ. Посылка с препаратами общим весом более полкило изъята в почтовом отделении Новокуйбышевска.
 
«Дистанционно посредством переписки на веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет неустановленное лицо приобрело в Республике Беларусь препараты, содержащие 

19 октября 2017, 07:08
Российским специалистам удалось зарядить телефон с расстояния в 1,5 км

Российским специалистам удалось зарядить телефон с расстояния в 1,5 км

Российские исследователи из РКК «Энергия» смогли с помощью лазерной установки зарядить телефон, находившийся на расстоянии в 1,5 км. Об этом информирует пресс-служба корпорации.
Лазерная установка находилась на шестом этаже одного из зданий в подмосковном Королеве. На крыше второго здания, отстоящего 

18 сентября 2017, 05:19
С 2017 года в России почту начнут доставлять беспилотники

С 2017 года в России почту начнут доставлять беспилотники

Почтовые пересылки в России с 2017 года будут совершаться при помощи беспилотников, рассказывают российские информагентства. Стратегическое предприятие «Почта России» собирается получить дроны, которые станут перевозить посылки и корреспонденцию в отдаленные регионы.
Специальные беспилотники были испытаны еще летом этого года. Российская 

19 декабря 2016, 12:26
Глава почтового отделения присвоила 269 000 рублей пенсий в Самаре

Глава почтового отделения присвоила 269 000 рублей пенсий в Самаре

В Промышленном районе Самары вынесен приговор по делу о присвоении и растрате пенсий и социальных пособий. Обвиняемая – Евгения Голощапова. Она возглавляла почтовое отделение №29, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Сумма ущерба - 269 000 рублей. Преступления были совершены в конце 2015 

17 августа 2016, 04:56
В Новокуйбышевске 17-летний первокурсник ограбил почтальона

В Новокуйбышевске 17-летний первокурсник ограбил почтальона

Полиция Новокуйбышевска раскрыла ограбление сотрудницы почты. На улице Миронова неизвестный злоумышленник вырвал у 46-летней женщины сумку с деньгами и личными вещами. Потерпевшая описала грабителя.

По подозрению в совершении преступления задержан 17-летний житель Чапаевска, первокурсник техникума. Парень состоит на учете в подразделении 

23 июня 2016, 09:10
В 2017 году в России заменят телефонный код с «8» на «0»

В 2017 году в России заменят телефонный код с «8» на «0»

Это новшество коснется всех без исключения россиян. Через два года действовавший на протяжении многих лет телефонный код «8» заменит цифра «0». Вообще, соответствующий документ о внедрении новшеств появился почти десять лет назад. Первым делом нововведения коснулись номеров экстренных служб. И 
23 сентября 2015, 12:35
Ученые: написание SMS влияет на походку и вождение

Ученые: написание SMS влияет на походку и вождение

Люди, пищущие эсэмэски на ходу, не опасны для окружающих,  они становятся лишь более медлительными. Это доказал недавний эксперимент с участием 30 человек в возрасте 18-50 лет.

Для исследования был спроектирован маршрут с естественными городскими препятствиями, такими как лестницы, бордюрные 
5 августа 2015, 04:14
Следующее поколение мобильных телефонов появится через пять лет - Huawei

Следующее поколение мобильных телефонов появится через пять лет - Huawei

Об этом заявил исполнительный директор подразделения потребительской электроники компании Huawei Юй Чэндун.

Чэндун считает, что следующее поколение смартфонов изменит привычную жизнь. Человек и мобильное устройство будут еще сильнее связаны. Аппараты будут в курсе всех наших привычек и хобби. Получит 
14 июля 2015, 06:52
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх