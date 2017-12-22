В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника почтовой службы, который, по версии следствия, подменил содержимое посылки. В результате клиент почты вместе заказанного в Сети телефона получил мыло. Подозреваемому 30 лет. Его обвиняют в краже. Уголовное дело направлено в суд.
«В октябре текущего года обвиняемый, являясь сотрудником почтовой службы, канцелярским ножом вскрыл посылку, доставленную из Сингапура, с находящимся внутри мобильным телефоном стоимостью около 10 тысяч рублей. По имеющимся данным, забрав гаджет, мужчина вложил в пакет емкость с жидким мылом, аналогичную по весу с телефоном, заклеил упаковку скотчем и передал ее в почтовое отделение», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Вычислить вора удалось по документам. Полицейские проверили товарно-накладную документацию, чеки, провели опрос персонала почты. Выяснилось, что украденный телефон почтовик продал на рынке за пять тысяч рублей. Деньги он уже потратил. Как стало известно, обвиняемого уже уволили – в ноябре.
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