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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Чиновники самарской мэрии отчитались о своих доходах за 2016 год

Чиновники самарской мэрии отчитались о своих доходах за 2016 год

У первого замглавы города Владимира Василенко они упали с 4 миллионов 270 тысяч в 2015-м до 2 миллионов 315 тысяч. Впрочем, у его супруги заработок увеличился с 90 тысяч до одного миллиона 700 тысяч. Автопарк семьи Василенко состоит из AUDI 

11 мая 2017, 11:37
Мэрия Самары задолжала за аренду квартир

Мэрия Самары задолжала за аренду квартир

Более 4 миллионов рублей должен будет заплатить департамент управления имуществом Самары за содержание и ремонт пустующих муниципальных жилых помещений. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Самарской области. С иском обратилось ПЖРТ "Куйбышевский". Как следует из материалов дела, в 2011 году компания 

10 мая 2017, 03:46
Уволенный чиновник обвинил главу Самары в некомпетентности

Уволенный чиновник обвинил главу Самары в некомпетентности

Самарскую мэрию со скандалом покинул руководитель управления по работе с обращениями граждан Виктор Кузьмин. После своего ухода он обвинил в некомпетентности главу города Олега Фурсова и раскритиковал реформу местного самоуправления. В своем твиттере бывший чиновник разместил открытое письмо, в котором 

3 мая 2017, 06:12
В блогах: почему самарцы на субботнике выполняют чужую работу?

В блогах: почему самарцы на субботнике выполняют чужую работу?

Блогеру Ирине Фроловой не нравится ежегодная инициатива мэрии Самары призывать горожан выходить на субботник. "Это просто способ не тратить уже выделенные деньги, не делать свою работу", - считает автор. "Только вдумайтесь, мы уже оплатили управляющим компаниям, чтобы благоустройство происходило 
21 апреля 2017, 09:16
В Самаре на Аэродромной бомж лежал прямо на дороге и грелся от ливневки (есть фото)

В Самаре на Аэродромной бомж лежал прямо на дороге и грелся от ливневки (есть фото)

Сегодня, 30 октября, жители Советского района обнаружили, по всей видимости, бездомного мужчину, который лежал прямо на проезжей части рядом с решеткой ливневки. Фото бедолаги опубликовали в паблике «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к фотографии 
30 октября 2016, 07:00
В блогах: прогулка по Ленинскому району

В блогах: прогулка по Ленинскому району

Блогер Евгений Синюков делится впечатлениями от утренней прогулки по Ленинскому району Самары. "Если вдруг у вас возникнет желание, то пройдите по улице Осипенко мимо домов 138 и 136. Вы попадете на такую вот благоустроенную тропинку к улице Коммунистической, которая 
16 сентября 2016, 10:49
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