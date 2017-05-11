Мэрия Самары подписала постановление о реорганизации городского Дворца ветеранов. К нему присоединяется МКУ «Социальная гостиница для лиц без определенного места жительства и занятий». Полное наименование новой организации - муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Дворец ветеранов». К нему перейдут все права и обязанности гостиницы.
Причина реорганизации - оптимизация системы муниципальных учреждений. Процедура должна завершиться до 1 сентября 2017 года.
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