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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 марта 2017г 
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Материалы по теме:

«Снег горит»: тольяттинцы о пожаре, который уничтожил несколько машин

«Снег горит»: тольяттинцы о пожаре, который уничтожил несколько машин

В понедельник, 27 марта, в тольяттинском паблике в социальной сети появилось фото горящих машин. Согласно комментарию пожар произошел в Центральном районе Тольятти по адресу: улица Новозаводская, 25А. Огонь охватил несколько припаркованных машин. «Снег горит!» - прокомментировал снимки один из пользователей. 
28 марта 2017, 09:00
Россияне смогут жаловаться на опасное вождение с помощью нового приложения

Россияне смогут жаловаться на опасное вождение с помощью нового приложения

В Госдуме намерены принять законопроект, который создаст правовые основы для применения нового приложения для видеорегистраторов в транспортных средствах. Через него граждане получат возможность пожаловаться в автоинспекцию на опасное вождение.
Эту информацию озвучили авторы инициативы. При отправке видеозаписи с регистратора в 

22 марта 2017, 02:33
Дилер джипов и «УАЗов» выиграл в Самаре суд у Росреестра

Дилер джипов и «УАЗов» выиграл в Самаре суд у Росреестра

Самарская компания «Эхо», дилер автомобилей Jeep, Fiat, Ravon, SsangYong и «УАЗ», победила в суде областное управление Росреестра. Автодилер требовал признать незаконными результаты проверки соблюдения им земельного законодательства.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в декабре прошлого года по инициативе городского 
22 марта 2017, 12:44
АвтоВАЗ отзывает более 106 тысяч Lada Granta и Kalina

АвтоВАЗ отзывает более 106 тысяч Lada Granta и Kalina

Выпущенные на АвтоВАЗе автомобили Lada Granta и Lada Kalina просят вернуть на производственные площадки предприятия. Речь идет о машинах, проданных с третьего сентября 2015 года, передает РИА «Новости», ссылаясь на Росстандарт.

Всего будет отозвано более 106 000 машин. Причиной 
21 марта 2017, 03:32
ФАС установит минимальную стоимость подготовки водителей

ФАС установит минимальную стоимость подготовки водителей

Федеральная антимонопольная служба установит минимальную стоимость подготовки водителей, ведомство уже начало разработку соответствующего законопроекта, пишет «Российская газета». Новшество призвано устранить недобросовестную конкуренцию в отрасли. Сейчас ряд автошкол в буквальном смысле торгуют свидетельствами о прохождении курсов и самими правами, легко позволяя 

20 марта 2017, 12:56
В Самаре ликвидировали аварию на теплосети

В Самаре ликвидировали аварию на теплосети

Ремонтные работы на месте повреждения теплосети были завершены в 20 часов в четверг, 16 марта, сообщили в «Предприятии тепловых сетей». Как рассказывала «ТЕРРА», авария произошла в Самарском районе на пересечении улиц Молодогвардейской и Некрасовской.

«В работах принимали участие 
17 марта 2017, 01:06
ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта

ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта

К 8 марта городской отдел ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию: инспекторы ДПС будут останавливать женщин-водителей и поздравлять с праздником, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

В городе будут дежурить три «мартовских патруля» - на площади Мочалова (Кировский район), возле 

7 марта 2017, 09:58
В Самаре 94% ДТП произошли при неудовлетворительных дорожных условиях

В Самаре 94% ДТП произошли при неудовлетворительных дорожных условиях

Содержание дорог в Самаре в 2017 году стало намного хуже. Об этом во время программы «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» сообщил начальник городской Госавтоинспекции Андрей Карпочев.  

По статистике ГИБДД, с начала года 94 процента ДТП в Самаре 

1 марта 2017, 03:45
Начальник сызранского ГИБДД сходил в профилактический рейд на дороги

Начальник сызранского ГИБДД сходил в профилактический рейд на дороги

Начальник сызранского ГИБДД Олег Яшин принял участие в рейде "Сложности перехода", где напомнил детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, передает портал «КТВ Луч»
 
Мероприятие прошло в целях профилактики аварий с участием юных пешеходов. На «зебры» совместно с сотрудниками 
12 февраля 2017, 04:46
«Предприятие тепловых сетей» получило 58 км бесхозяйных теплосетей Самары

«Предприятие тепловых сетей» получило 58 км бесхозяйных теплосетей Самары

Мэрия Самары передала «Предприятию тепловых сетей» очередные 58 километров бесхозяйных теплосетей города. Речь идет об участках тепловых вводов в жилые дома, которые долгое время не обслуживались ни муниципалитетом, ни какими-либо организациями.

Большая часть принятого «ПТС» теплосетевого имущества сейчас находится в полуаварийном 

28 июля 2016, 06:22
В Самаре заменили теплопровод на Волжском проспекте

В Самаре заменили теплопровод на Волжском проспекте

Перекладка участка тепловой сети вдоль Волжского проспекта в районе перекрестка с Вилоновской завершена, сообщила компания «Предприятие тепловых сетей». Сотрудники ремонтной бригады заменили участок теплопровода диаметром 800 миллиметров и протяженностью 156 метров.

Были смонтированы бетонные блоки, установлена новая запорная арматура. В настоящее 

26 июля 2016, 05:26
В четырех районах Самары отключат горячую воду

В четырех районах Самары отключат горячую воду

Завтра, 11 мая, в Самаре стартует очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Работы будут проводиться на Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной.  Испытания должны завершить 14 мая, сообщает "Предприятие тепловых сетей".

В связи с этим будет временно ограничена услуга горячего водоснабжения 

10 мая 2016, 12:41
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