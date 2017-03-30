Самарское «Предприятие тепловых сетей» обратилось к горожанам с просьбой оставлять контактные телефоны под лобовым стеклом автомобилей, брошенных владельцами вдоль улиц и во дворах жилых домов. Их еще называют «подснежниками». В ПТС жалуются, что такие машины препятствуют проезду спецтехники к местам повреждения или находятся в непосредственной близости от участка проведения работ. Ремонтникам приходится по много часов при содействии ГИБДД разыскивать хозяев. Отметим, сколько в Самаре брошенных автомобилей, точно не знает никто. В масштабах города их число может превышать одну тысячу.
|
«Снег горит»: тольяттинцы о пожаре, который уничтожил несколько машин
В понедельник, 27 марта, в тольяттинском паблике в социальной сети появилось фото горящих машин. Согласно комментарию пожар произошел в Центральном районе Тольятти по адресу: улица Новозаводская, 25А. Огонь охватил несколько припаркованных машин. «Снег горит!» - прокомментировал снимки один из пользователей. …
|
28 марта 2017, 09:00
|
Россияне смогут жаловаться на опасное вождение с помощью нового приложения
В Госдуме намерены принять законопроект, который создаст правовые основы для применения нового приложения для видеорегистраторов в транспортных средствах. Через него граждане получат возможность пожаловаться в автоинспекцию на опасное вождение.
|
22 марта 2017, 02:33
|
Дилер джипов и «УАЗов» выиграл в Самаре суд у Росреестра
Самарская компания «Эхо», дилер автомобилей Jeep, Fiat, Ravon, SsangYong и «УАЗ», победила в суде областное управление Росреестра. Автодилер требовал признать незаконными результаты проверки соблюдения им земельного законодательства.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в декабре прошлого года по инициативе городского …
|
22 марта 2017, 12:44
|
АвтоВАЗ отзывает более 106 тысяч Lada Granta и Kalina
Выпущенные на АвтоВАЗе автомобили Lada Granta и Lada Kalina просят вернуть на производственные площадки предприятия. Речь идет о машинах, проданных с третьего сентября 2015 года, передает РИА «Новости», ссылаясь на Росстандарт.
Всего будет отозвано более 106 000 машин. Причиной …
|
21 марта 2017, 03:32
|
ФАС установит минимальную стоимость подготовки водителей
Федеральная антимонопольная служба установит минимальную стоимость подготовки водителей, ведомство уже начало разработку соответствующего законопроекта, пишет «Российская газета». Новшество призвано устранить недобросовестную конкуренцию в отрасли. Сейчас ряд автошкол в буквальном смысле торгуют свидетельствами о прохождении курсов и самими правами, легко позволяя …
|
20 марта 2017, 12:56
|
В Самаре ликвидировали аварию на теплосети
Ремонтные работы на месте повреждения теплосети были завершены в 20 часов в четверг, 16 марта, сообщили в «Предприятии тепловых сетей». Как рассказывала «ТЕРРА», авария произошла в Самарском районе на пересечении улиц Молодогвардейской и Некрасовской.
«В работах принимали участие …
|
17 марта 2017, 01:06
|
ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта
К 8 марта городской отдел ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию: инспекторы ДПС будут останавливать женщин-водителей и поздравлять с праздником, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
В городе будут дежурить три «мартовских патруля» - на площади Мочалова (Кировский район), возле …
|
7 марта 2017, 09:58
|
В Самаре 94% ДТП произошли при неудовлетворительных дорожных условиях
|
1 марта 2017, 03:45
|
Начальник сызранского ГИБДД сходил в профилактический рейд на дороги
|
12 февраля 2017, 04:46
|
«Предприятие тепловых сетей» получило 58 км бесхозяйных теплосетей Самары
Мэрия Самары передала «Предприятию тепловых сетей» очередные 58 километров бесхозяйных теплосетей города. Речь идет об участках тепловых вводов в жилые дома, которые долгое время не обслуживались ни муниципалитетом, ни какими-либо организациями.
Большая часть принятого «ПТС» теплосетевого имущества сейчас находится в полуаварийном …
|
28 июля 2016, 06:22
|
В Самаре заменили теплопровод на Волжском проспекте
Перекладка участка тепловой сети вдоль Волжского проспекта в районе перекрестка с Вилоновской завершена, сообщила компания «Предприятие тепловых сетей». Сотрудники ремонтной бригады заменили участок теплопровода диаметром 800 миллиметров и протяженностью 156 метров.
Были смонтированы бетонные блоки, установлена новая запорная арматура. В настоящее …
|
26 июля 2016, 05:26
|
В четырех районах Самары отключат горячую воду
Завтра, 11 мая, в Самаре стартует очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Работы будут проводиться на Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной. Испытания должны завершить 14 мая, сообщает "Предприятие тепловых сетей".
В связи с этим будет временно ограничена услуга горячего водоснабжения …
|
10 мая 2016, 12:41